https://ria.ru/20231206/gorlovka-1914083682.html

В Горловке при обстреле пострадал мирный житель

В Горловке при обстреле пострадал мирный житель - РИА Новости, 06.12.2023

В Горловке при обстреле пострадал мирный житель

Мирный житель получил ранения в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T12:36

2023-12-06T12:36

2023-12-06T12:36

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Вследствие украинской вооруженной агрессии ранен мирный горловчанин", - говорится в сообщении. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что украинские войска выпустили по Горловке шесть снарядов калибром 152 миллиметра. Приходько сообщал о повреждении детсада в Никитовском районе.

https://ria.ru/20231205/poselki-1913886256.html

горловка

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

горловка, донецкая народная республика, иван приходько, сцкк, происшествия