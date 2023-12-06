https://ria.ru/20231206/gorlovka-1914083682.html
В Горловке при обстреле пострадал мирный житель
В Горловке при обстреле пострадал мирный житель - РИА Новости, 06.12.2023
В Горловке при обстреле пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранения в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T12:36
2023-12-06T12:36
2023-12-06T12:36
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Вследствие украинской вооруженной агрессии ранен мирный горловчанин", - говорится в сообщении. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что украинские войска выпустили по Горловке шесть снарядов калибром 152 миллиметра. Приходько сообщал о повреждении детсада в Никитовском районе.
https://ria.ru/20231205/poselki-1913886256.html
горловка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, иван приходько, сцкк, происшествия
Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, СЦКК, Происшествия
В Горловке при обстреле пострадал мирный житель
В Горловке при обстреле со стороны ВСУ пострадал мирный житель