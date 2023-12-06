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В Горловке при обстреле пострадал мирный житель - РИА Новости, 06.12.2023
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В Горловке при обстреле пострадал мирный житель
В Горловке при обстреле пострадал мирный житель - РИА Новости, 06.12.2023
В Горловке при обстреле пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранения в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T12:36
2023-12-06T12:36
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Вследствие украинской вооруженной агрессии ранен мирный горловчанин", - говорится в сообщении. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что украинские войска выпустили по Горловке шесть снарядов калибром 152 миллиметра. Приходько сообщал о повреждении детсада в Никитовском районе.
https://ria.ru/20231205/poselki-1913886256.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, сцкк, происшествия
Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, СЦКК, Происшествия
В Горловке при обстреле пострадал мирный житель

В Горловке при обстреле со стороны ВСУ пострадал мирный житель

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
"Вследствие украинской вооруженной агрессии ранен мирный горловчанин", - говорится в сообщении.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что украинские войска выпустили по Горловке шесть снарядов калибром 152 миллиметра.
Приходько сообщал о повреждении детсада в Никитовском районе.
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ГорловкаДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоСЦККПроисшествия
 
 
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