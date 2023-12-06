https://ria.ru/20231206/germaniya-1914072689.html

Глава Минобороны ФРГ "переобулся" в отношениях с Украиной, заявила Захарова

Глава Минобороны ФРГ "переобулся" в отношениях с Украиной, заявила Захарова - РИА Новости, 06.12.2023

Глава Минобороны ФРГ "переобулся" в отношениях с Украиной, заявила Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова главы Минобороны ФРГ о том, что Германия не является союзником Украины, с юмором заявила, что РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T11:58

2023-12-06T11:58

2023-12-06T12:22

в мире

россия

украина

германия

мария захарова

борис писториус

сергей лавров

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861897043_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_ab4384637c05e571fb65eb21aba1a233.jpg

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова главы Минобороны ФРГ о том, что Германия не является союзником Украины, с юмором заявила, что министр "переобулся". "Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия не является союзником Украины", - написала она в телеграм-канале, добавив, что "Боря распаковал подаренные на прошлое Рождество новенькие лоферы и переобулся". Ранее Писториус в интервью телеканалу ZDF заявил, что неутешительная для киевской власти ситуация на фронте связана с тем, что российский военно-промышленный комплекс работает. "Мы не партнеры в рамках альянса, и поэтому это находится вне случая альянса (наступления пятой статьи устава альянса о защите партнёра по НАТО – ред.). А говоря о России, мы имеем в виду страну, которая, несмотря на санкции, располагает продукцией (военного назначения)", - ответил он на вопрос, как так могло случиться, что Запад поставляет Украине такой объем оружия, а закончить конфликт в свою пользу не может. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.

https://ria.ru/20231206/soyuznik-1914017497.html

россия

украина

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, украина, германия, мария захарова, борис писториус, сергей лавров, нато, минобороны германии