Глава Минобороны ФРГ "переобулся" в отношениях с Украиной, заявила Захарова
Захарова: глава Минобороны ФРГ "переобулся", отказавшись считать Киев союзником
© Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова главы Минобороны ФРГ о том, что Германия не является союзником Украины, с юмором заявила, что министр "переобулся".
"Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия не является союзником Украины", - написала она в телеграм-канале, добавив, что "Боря распаковал подаренные на прошлое Рождество новенькие лоферы и переобулся".
Ранее Писториус в интервью телеканалу ZDF заявил, что неутешительная для киевской власти ситуация на фронте связана с тем, что российский военно-промышленный комплекс работает. "Мы не партнеры в рамках альянса, и поэтому это находится вне случая альянса (наступления пятой статьи устава альянса о защите партнёра по НАТО – ред.). А говоря о России, мы имеем в виду страну, которая, несмотря на санкции, располагает продукцией (военного назначения)", - ответил он на вопрос, как так могло случиться, что Запад поставляет Украине такой объем оружия, а закончить конфликт в свою пользу не может.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.