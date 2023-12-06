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Глава Минобороны ФРГ "переобулся" в отношениях с Украиной, заявила Захарова - РИА Новости, 06.12.2023
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11:58 06.12.2023 (обновлено: 12:22 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/germaniya-1914072689.html
Глава Минобороны ФРГ "переобулся" в отношениях с Украиной, заявила Захарова
Глава Минобороны ФРГ "переобулся" в отношениях с Украиной, заявила Захарова - РИА Новости, 06.12.2023
Глава Минобороны ФРГ "переобулся" в отношениях с Украиной, заявила Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова главы Минобороны ФРГ о том, что Германия не является союзником Украины, с юмором заявила, что РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T11:58
2023-12-06T12:22
в мире
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова главы Минобороны ФРГ о том, что Германия не является союзником Украины, с юмором заявила, что министр "переобулся". "Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия не является союзником Украины", - написала она в телеграм-канале, добавив, что "Боря распаковал подаренные на прошлое Рождество новенькие лоферы и переобулся". Ранее Писториус в интервью телеканалу ZDF заявил, что неутешительная для киевской власти ситуация на фронте связана с тем, что российский военно-промышленный комплекс работает. "Мы не партнеры в рамках альянса, и поэтому это находится вне случая альянса (наступления пятой статьи устава альянса о защите партнёра по НАТО – ред.). А говоря о России, мы имеем в виду страну, которая, несмотря на санкции, располагает продукцией (военного назначения)", - ответил он на вопрос, как так могло случиться, что Запад поставляет Украине такой объем оружия, а закончить конфликт в свою пользу не может. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
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в мире, россия, украина, германия, мария захарова, борис писториус, сергей лавров, нато, минобороны германии
В мире, Россия, Украина, Германия, Мария Захарова, Борис Писториус, Сергей Лавров, НАТО, Минобороны Германии
Глава Минобороны ФРГ "переобулся" в отношениях с Украиной, заявила Захарова

Захарова: глава Минобороны ФРГ "переобулся", отказавшись считать Киев союзником

© Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова главы Минобороны ФРГ о том, что Германия не является союзником Украины, с юмором заявила, что министр "переобулся".
"Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия не является союзником Украины", - написала она в телеграм-канале, добавив, что "Боря распаковал подаренные на прошлое Рождество новенькие лоферы и переобулся".
Ранее Писториус в интервью телеканалу ZDF заявил, что неутешительная для киевской власти ситуация на фронте связана с тем, что российский военно-промышленный комплекс работает. "Мы не партнеры в рамках альянса, и поэтому это находится вне случая альянса (наступления пятой статьи устава альянса о защите партнёра по НАТО – ред.). А говоря о России, мы имеем в виду страну, которая, несмотря на санкции, располагает продукцией (военного назначения)", - ответил он на вопрос, как так могло случиться, что Запад поставляет Украине такой объем оружия, а закончить конфликт в свою пользу не может.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
Министр обороны Германии Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
Писториус отказался считать Германию союзником Украины
Вчера, 04:48
 
В миреРоссияУкраинаГерманияМария ЗахароваБорис ПисториусСергей ЛавровНАТОМинобороны Германии
 
 
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