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Польский генерал внезапно обвинил Киев в военном преступлении - РИА Новости, 06.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:25 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/general-1914012539.html
Польский генерал внезапно обвинил Киев в военном преступлении
Польский генерал внезапно обвинил Киев в военном преступлении - РИА Новости, 06.12.2023
Польский генерал внезапно обвинил Киев в военном преступлении
Начав контрнаступление, киевский режим стал отправлять солдат ВСУ на верную смерть, что является военным преступлением, такое мнение выразил польский генерал... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T02:25
2023-12-06T02:25
специальная военная операция на украине
в мире
польша
киев
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Начав контрнаступление, киевский режим стал отправлять солдат ВСУ на верную смерть, что является военным преступлением, такое мнение выразил польский генерал Леон Коморницкий в интервью изданию Do Rzeczy."Это не было контрнаступление. Это была отправка солдат на смерть. А посылать солдата на смерть — это военное преступление", — заявил генерал.Коморницкий, объясняя свою позицию, сослался на польское военное искусство, согласно которому солдат — самая ценная составляющая армии.По словам генерала, российская армия является "самой опасной". В связи с этим фактом Польше, считает он, нужно наращивать свой военный потенциал.Ранее генерал Коморницкий заявил, что российские военные перешли на тактику полного уничтожения Вооруженных сил Украины, а отсутствие радикальных изменений в планах Киева лишь приведет к его скорому поражению.
https://ria.ru/20231205/nedovolstvo-1913977274.html
https://ria.ru/20231205/nesoglasie-1913979386.html
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в мире, польша, киев, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Польша, Киев, Вооруженные силы Украины, Украина
Польский генерал внезапно обвинил Киев в военном преступлении

Польский генерал Коморницкий: контрнаступление ВСУ стало военным преступлением

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Начав контрнаступление, киевский режим стал отправлять солдат ВСУ на верную смерть, что является военным преступлением, такое мнение выразил польский генерал Леон Коморницкий в интервью изданию Do Rzeczy.
"Это не было контрнаступление. Это была отправка солдат на смерть. А посылать солдата на смерть — это военное преступление", — заявил генерал.
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Коморницкий, объясняя свою позицию, сослался на польское военное искусство, согласно которому солдат — самая ценная составляющая армии.
По словам генерала, российская армия является "самой опасной". В связи с этим фактом Польше, считает он, нужно наращивать свой военный потенциал.
Ранее генерал Коморницкий заявил, что российские военные перешли на тактику полного уничтожения Вооруженных сил Украины, а отсутствие радикальных изменений в планах Киева лишь приведет к его скорому поражению.
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