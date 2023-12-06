https://ria.ru/20231206/gaza-1914150449.html

WP: на очистку Газы от неразорвавшихся снарядов потребуется много лет

WP: на очистку Газы от неразорвавшихся снарядов потребуется много лет - РИА Новости, 06.12.2023

WP: на очистку Газы от неразорвавшихся снарядов потребуется много лет

Сотни или даже тысячи неразорвавшихся боеприпасов, многие из которых произведены в США, могут сделать части сектора Газа непригодными для проживания, а на... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T16:05

2023-12-06T16:05

2023-12-06T16:05

в мире

сша

израиль

мосул

оон

исламское государство

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Сотни или даже тысячи неразорвавшихся боеприпасов, многие из которых произведены в США, могут сделать части сектора Газа непригодными для проживания, а на очистку территории потребуется много лет и десятки миллионов долларов, пишет газета Washington Post со ссылкой на эксперта Службы ООН по разминированию (UNMAS) Чарльза Берча. Как пишет издание, израильские бомбардировки сектора Газа превратили в пыль целые кварталы, а усиление авиаударов на юге анклава указывают на то, что та же участь может постигнуть еще большую часть его территории. "Из-за сотен, если не тысяч неразорвавшихся боеприпасов, начиная от самодельных ракет (палестинского движения) ХАМАС и заканчивая высокотехнологичными боеприпасами, предоставленными Израилю США, загрязнение (территории анклава) будет невероятным, как во время Второй мировой войны", - приводит издание слова Берча, который является экспертом по обезвреживанию взрывчатых веществ. По его оценке, на то, чтобы сделать всю территорию сектора Газа безопасной, потребуется много лет и десятки миллионов долларов. Он добавил, что чтобы найти и обезвредить одну бомбу в секторе Газа, может потребоваться до 30 подрядчиков, раскапывающих завалы в течение более месяца, а стоимость обезвреживания каждой бомбы для UNMAS составит до 40 тысяч долларов. Как пишет Washington Post, ситуация в секторе Газа чем-то похожа на ситуацию в иракском городе Мосул после битвы за его освобождение от террористической группировки "Исламское государство"* в 2017 году. UNMAS заявила в 2021 году, что в одном только населенном пункте Таль-Каиф к северу от Мосула обезвредила более 1,2 тысячи неразорвавшихся боеприпасов. Израиль не раскрывает точных данных по поводу числа боеприпасов, сброшенных на сектор Газа. По мнению экспертов, степень разрушения инфраструктуры указывает на то, что в ходе бомбардировок использовались крупные бомбы типа Mark 84 весом более 900 килограммов, которая оснащается поставляемой США системой наведения JDAM для переоборудования неуправляемых авиабомб в корректируемые. Вопрос о том, кто будет восстанавливать опустошенный в экономическом плане анклав, остается открытым, отмечает издание.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20231202/palestina-1913366658.html

сша

израиль

мосул

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, израиль, мосул, оон, исламское государство, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году