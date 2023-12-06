https://ria.ru/20231206/gaza-1914074541.html
Около ста россиян ждут эвакуации из сектора Газа
Около ста россиян ждут эвакуации из сектора Газа - РИА Новости, 06.12.2023
Около ста россиян ждут эвакуации из сектора Газа
Порядка 100 граждан РФ и членов их семей - палестинцев еще ожидают эвакуации из сектора Газа, на среду выезд россиян из анклава не запланирован, сообщила РИА... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T12:09
2023-12-06T12:09
2023-12-06T12:12
россия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 дек - РИА Новости. Порядка 100 граждан РФ и членов их семей - палестинцев еще ожидают эвакуации из сектора Газа, на среду выезд россиян из анклава не запланирован, сообщила РИА Новости пресс-секретарь российской дипломатической миссии в Рамалле Алия Зарипова."Порядка 100 россиян и членов их семей - палестинцев ожидают эвакуации", - сообщила Зарипова.По ее словам, часть из них уже находятся в согласованных списках, а остальные находятся в списках, которые еще предстоит согласовать.Собеседница агентства добавила, что на среду выезд граждан РФ из сектора Газа не запланирован.С 13 ноября из Каира в Москву спецрейсами МЧС было вывезено более 880 россиян и членов их семей - палестинцев, которые были эвакуированы из сектора Газа.
https://ria.ru/20231205/gaza-1913986726.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Россия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Около ста россиян ждут эвакуации из сектора Газа
Около ста россиян и членов их семей ждут эвакуации из сектора Газа
ТЕЛЬ-АВИВ, 6 дек - РИА Новости. Порядка 100 граждан РФ и членов их семей - палестинцев еще ожидают эвакуации из сектора Газа, на среду выезд россиян из анклава не запланирован, сообщила РИА Новости пресс-секретарь российской дипломатической миссии в Рамалле Алия Зарипова.
"Порядка 100 россиян и членов их семей - палестинцев ожидают эвакуации", - сообщила Зарипова.
По ее словам, часть из них уже находятся в согласованных списках, а остальные находятся в списках, которые еще предстоит согласовать.
Собеседница агентства добавила, что на среду выезд граждан РФ из сектора Газа не запланирован.
С 13 ноября из Каира
в Москву
спецрейсами МЧС
было вывезено более 880 россиян и членов их семей - палестинцев, которые были эвакуированы из сектора Газа.
В ХАМАС прокомментировали заявления США и Израиля о безопасных зонах в Газе