https://ria.ru/20231206/gaza-1914074541.html

Около ста россиян ждут эвакуации из сектора Газа

Около ста россиян ждут эвакуации из сектора Газа - РИА Новости, 06.12.2023

Около ста россиян ждут эвакуации из сектора Газа

Порядка 100 граждан РФ и членов их семей - палестинцев еще ожидают эвакуации из сектора Газа, на среду выезд россиян из анклава не запланирован, сообщила РИА... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T12:09

2023-12-06T12:09

2023-12-06T12:12

россия

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902734610_455:442:3072:1914_1920x0_80_0_0_71cbc406836a82916d05433f13e0bea1.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 дек - РИА Новости. Порядка 100 граждан РФ и членов их семей - палестинцев еще ожидают эвакуации из сектора Газа, на среду выезд россиян из анклава не запланирован, сообщила РИА Новости пресс-секретарь российской дипломатической миссии в Рамалле Алия Зарипова."Порядка 100 россиян и членов их семей - палестинцев ожидают эвакуации", - сообщила Зарипова.По ее словам, часть из них уже находятся в согласованных списках, а остальные находятся в списках, которые еще предстоит согласовать.Собеседница агентства добавила, что на среду выезд граждан РФ из сектора Газа не запланирован.С 13 ноября из Каира в Москву спецрейсами МЧС было вывезено более 880 россиян и членов их семей - палестинцев, которые были эвакуированы из сектора Газа.

https://ria.ru/20231205/gaza-1913986726.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире