Рейтинг@Mail.ru
Около ста россиян ждут эвакуации из сектора Газа - РИА Новости, 06.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:09 06.12.2023 (обновлено: 12:12 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/gaza-1914074541.html
Около ста россиян ждут эвакуации из сектора Газа
Около ста россиян ждут эвакуации из сектора Газа - РИА Новости, 06.12.2023
Около ста россиян ждут эвакуации из сектора Газа
Порядка 100 граждан РФ и членов их семей - палестинцев еще ожидают эвакуации из сектора Газа, на среду выезд россиян из анклава не запланирован, сообщила РИА... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T12:09
2023-12-06T12:12
россия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902734610_455:442:3072:1914_1920x0_80_0_0_71cbc406836a82916d05433f13e0bea1.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 6 дек - РИА Новости. Порядка 100 граждан РФ и членов их семей - палестинцев еще ожидают эвакуации из сектора Газа, на среду выезд россиян из анклава не запланирован, сообщила РИА Новости пресс-секретарь российской дипломатической миссии в Рамалле Алия Зарипова."Порядка 100 россиян и членов их семей - палестинцев ожидают эвакуации", - сообщила Зарипова.По ее словам, часть из них уже находятся в согласованных списках, а остальные находятся в списках, которые еще предстоит согласовать.Собеседница агентства добавила, что на среду выезд граждан РФ из сектора Газа не запланирован.С 13 ноября из Каира в Москву спецрейсами МЧС было вывезено более 880 россиян и членов их семей - палестинцев, которые были эвакуированы из сектора Газа.
https://ria.ru/20231205/gaza-1913986726.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902734610_316:0:3047:2048_1920x0_80_0_0_d000c42d07204104ed5366fc42a7d85e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Россия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Около ста россиян ждут эвакуации из сектора Газа

Около ста россиян и членов их семей ждут эвакуации из сектора Газа

© AP Photo / Hatem MoussaПалестинцы эвакуируется из сектора Газа после атаки Израиля
Палестинцы эвакуируется из сектора Газа после атаки Израиля - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Палестинцы эвакуируется из сектора Газа после атаки Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 6 дек - РИА Новости. Порядка 100 граждан РФ и членов их семей - палестинцев еще ожидают эвакуации из сектора Газа, на среду выезд россиян из анклава не запланирован, сообщила РИА Новости пресс-секретарь российской дипломатической миссии в Рамалле Алия Зарипова.
"Порядка 100 россиян и членов их семей - палестинцев ожидают эвакуации", - сообщила Зарипова.
По ее словам, часть из них уже находятся в согласованных списках, а остальные находятся в списках, которые еще предстоит согласовать.
Собеседница агентства добавила, что на среду выезд граждан РФ из сектора Газа не запланирован.
С 13 ноября из Каира в Москву спецрейсами МЧС было вывезено более 880 россиян и членов их семей - палестинцев, которые были эвакуированы из сектора Газа.
Последствия разрушений в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
В ХАМАС прокомментировали заявления США и Израиля о безопасных зонах в Газе
5 декабря, 20:41
 
РоссияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала