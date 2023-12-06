Рейтинг@Mail.ru
На такое не рассчитывали. Последствия собственной политики ужаснули Европу - РИА Новости, 06.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 06.12.2023 (обновлено: 11:41 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/gaz-1913886953.html
На такое не рассчитывали. Последствия собственной политики ужаснули Европу
На такое не рассчитывали. Последствия собственной политики ужаснули Европу - РИА Новости, 06.12.2023
На такое не рассчитывали. Последствия собственной политики ужаснули Европу
Из-за взрывного роста цен на газ в прошлом году Норвегия получила дополнительно 31,3 миллиарда долларов. Партия зеленых утверждает, что правительство наживается РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T08:00
2023-12-06T11:41
норвегия
германия
франция
евросоюз
природный газ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875572759_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9cb2334630b6aad8d929aa672f80e5d0.jpg
МОСКВА, 6 дек— РИА Новости, Надежда Сарапина. Из-за взрывного роста цен на газ в прошлом году Норвегия получила дополнительно 31,3 миллиарда долларов. Партия зеленых утверждает, что правительство наживается на украинском конфликте. И это теперь не редкость. Так, Болгария ввела дополнительный налог на транзит. В ЕС возвращаются границы, решениям Еврокомиссии все чаще ожесточенно сопротивляются. О новых реалиях Старого Света — в материале РИА Новости.Высокие отношенияПолитики твердят: Евросоюз един как никогда. По словам президента Литвы Гитанаса Науседы, это позволяет принимать "действенные решения", выступать общим фронтом. О крепком партнерстве рассуждают в Германии и Франции. На самом деле все немного иначе.Из-за отказа от российских энергоресурсов и, соответственно, подорожания Норвегия (без учета поставок в Великобританию) получила дополнительно 31,3 миллиарда долларов — это 27% всего газового экспорта, подсчитали в Норвежском институте торговли. Глава Партии зеленых Арильд Хермстад полагает, что власти скатились до околовоенных спекуляций. "Это отвратительно, что Норвегия зарабатывает на чужом несчастье. По вине правительства быть норвежцем стыдно". При этом министр нефти и энергетики Терье Осланд уверяет, что государство обеспечило Европу крайне необходимым топливом и поставки сдержали рост котировок.Никаких договоренностей об ограничении тарифов не было. Еще 20 лет назад в ЕС долгосрочным контрактам с Норвегией предпочли спотовый рынок. Так было выгоднее, но из-за санкций все изменилось. Несмотря на просьбы, Осланд объявил, что "бизнесу не будут навязывать контракты с фиксированной ценой ниже рыночной".О благотворительности на Западе и речи быть не может, отмечает старший преподаватель кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Ходжа Кава. Неудивительно, что норвежские компании, такие как Equinor, продавали газ по тарифам, которые сложились в торговых хабах, например на нидерландском TTF.Хороший заработокНет никаких сомнений в том, что Норвегия пользуется украинским кризисом в меркантильных интересах. "В 2018-м общие доходы от экспорта трубопроводного газа были 30 миллиардов долларов, в 2019-м — 20, в ковидном 2020-м — провал до 12,5, в 2021-м — взлет до 55, а в 2022-м — рекорд, почти 120", — говорит замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. То есть сверхприбыль даже по сравнению со сверхуспешным 2021-м — 65 миллиардов долларов, а по сравнению с докризисным 2019-м доходит до ста миллиардов."Это бизнес — ничего личного. Но если учесть расследование американского журналиста Сеймура Херша, считающего Норвегию причастной к диверсии на "Северных потоках", небывалые доходы заиграют новыми красками", — рассуждает эксперт.Надавить на Осло не представлялось возможным — без российских поставок Европа оказалась в безвыходной ситуации. Поживиться на союзниках — обычное дело для ЕС. В ноябре Болгария ввела налог на транзит трубопроводного газа, чтобы лишить российское топливо конкурентного преимущества. В Сербии и Венгрии, сохранивших контракты с "Газпромом", назвали это форменным грабежом. Обратились в Еврокомиссию. Аналитики предупреждают: болгарская пошлина ударит также по Румынии, Греции, Австрии, Северной Македонии, Молдавии."Евросоюз предполагает солидарность в сфере энергоснабжения. Но это на бумаге. При реальном дефиците мы видим совершенно другое", — добавляет Гривач.Осенью 2022-го в ЕС утвердили сложный механизм ограничения спотовых цен, но он не сработал. Сейчас обсуждают другие варианты, однако Германия, Нидерланды, Бельгия и Венгрия выступают против регулирования рынка, уточняет Кава.Старые привычкиДолгое время благополучие Старому Свету обеспечивали дешевые ресурсы стран третьего мира. Несмотря на конец эпохи колониализма, многие африканские государства сильно зависели от бывших хозяев. Лишь в этом году Франция после масштабных протестов в Мали и Нигере вывела оттуда войска, лишившись выгодных поставок урана и золота. Лидер оппозиционной партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен назвала это провалом французской дипломатии. Парижу придется увеличить расходы на эти ресурсы.Зато недостатка в беженцах нет — и не только во Франции. Дошло до восстановления отмененных границ. Германия первой сообщила об этом. Под особым наблюдением границы с Австрией, Швейцарией, Чехией, Польшей. Италия, не справляющаяся с потоком африканских нелегалов, возобновила пропускной режим со Словенией. Ситуацию осложнила и война на Ближнем Востоке."Мы все должны быть обеспокоены гуманитарными последствиями. &lt;...&gt; Нам необходимо взаимодействовать с этими территориями, поддерживать инициативы некоторых местных лидеров, разрешающих хоть какой-то гуманитарный коридор, который позволит защитить мирных граждан", — заявил председатель Евросовета Шарль Мишель.Однако большинство стран ЕС финансово истощены и не способны позаботиться даже о собственных гражданах. Санкционная политика не принесла результата, контроль над ресурсными регионами утрачен. Властям остается только придумывать новые способы заработка внутри европейской семьи, поэтому эксперты ожидают усиления напряженности на континенте.
https://ria.ru/20231102/gaz-1906755446.html
https://ria.ru/20231122/gaz-1910599566.html
норвегия
германия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875572759_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7a90141058d7d6b0509dce1d85e5d145.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
норвегия, германия, франция, евросоюз, природный газ
Норвегия, Германия, Франция, Евросоюз, Природный газ
На такое не рассчитывали. Последствия собственной политики ужаснули Европу

Сверхприбыль Норвегии от продажи газа оценивается в 100 млрд долларов

© AP Photo / Sergei GritsМинистр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на заседании глав МИД стран НАТО в Осло
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на заседании глав МИД стран НАТО в Осло - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© AP Photo / Sergei Grits
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек— РИА Новости, Надежда Сарапина. Из-за взрывного роста цен на газ в прошлом году Норвегия получила дополнительно 31,3 миллиарда долларов. Партия зеленых утверждает, что правительство наживается на украинском конфликте. И это теперь не редкость. Так, Болгария ввела дополнительный налог на транзит. В ЕС возвращаются границы, решениям Еврокомиссии все чаще ожесточенно сопротивляются. О новых реалиях Старого Света — в материале РИА Новости.

Высокие отношения

Политики твердят: Евросоюз един как никогда. По словам президента Литвы Гитанаса Науседы, это позволяет принимать "действенные решения", выступать общим фронтом. О крепком партнерстве рассуждают в Германии и Франции. На самом деле все немного иначе.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПредседатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель
Из-за отказа от российских энергоресурсов и, соответственно, подорожания Норвегия (без учета поставок в Великобританию) получила дополнительно 31,3 миллиарда долларов — это 27% всего газового экспорта, подсчитали в Норвежском институте торговли. Глава Партии зеленых Арильд Хермстад полагает, что власти скатились до околовоенных спекуляций. "Это отвратительно, что Норвегия зарабатывает на чужом несчастье. По вине правительства быть норвежцем стыдно". При этом министр нефти и энергетики Терье Осланд уверяет, что государство обеспечило Европу крайне необходимым топливом и поставки сдержали рост котировок.
Никаких договоренностей об ограничении тарифов не было. Еще 20 лет назад в ЕС долгосрочным контрактам с Норвегией предпочли спотовый рынок. Так было выгоднее, но из-за санкций все изменилось. Несмотря на просьбы, Осланд объявил, что "бизнесу не будут навязывать контракты с фиксированной ценой ниже рыночной".
Амурский газоперерабатывающий завод - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
Зря старались. Россия наращивает добычу после подрыва "Северных потоков"
2 ноября, 08:00
О благотворительности на Западе и речи быть не может, отмечает старший преподаватель кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Ходжа Кава. Неудивительно, что норвежские компании, такие как Equinor, продавали газ по тарифам, которые сложились в торговых хабах, например на нидерландском TTF.

Хороший заработок

Нет никаких сомнений в том, что Норвегия пользуется украинским кризисом в меркантильных интересах. "В 2018-м общие доходы от экспорта трубопроводного газа были 30 миллиардов долларов, в 2019-м — 20, в ковидном 2020-м — провал до 12,5, в 2021-м — взлет до 55, а в 2022-м — рекорд, почти 120", — говорит замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. То есть сверхприбыль даже по сравнению со сверхуспешным 2021-м — 65 миллиардов долларов, а по сравнению с докризисным 2019-м доходит до ста миллиардов.
© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
"Это бизнес — ничего личного. Но если учесть расследование американского журналиста Сеймура Херша, считающего Норвегию причастной к диверсии на "Северных потоках", небывалые доходы заиграют новыми красками", — рассуждает эксперт.
Надавить на Осло не представлялось возможным — без российских поставок Европа оказалась в безвыходной ситуации. Поживиться на союзниках — обычное дело для ЕС. В ноябре Болгария ввела налог на транзит трубопроводного газа, чтобы лишить российское топливо конкурентного преимущества. В Сербии и Венгрии, сохранивших контракты с "Газпромом", назвали это форменным грабежом. Обратились в Еврокомиссию. Аналитики предупреждают: болгарская пошлина ударит также по Румынии, Греции, Австрии, Северной Македонии, Молдавии.
"Евросоюз предполагает солидарность в сфере энергоснабжения. Но это на бумаге. При реальном дефиците мы видим совершенно другое", — добавляет Гривач.
Манометр на газораспределительной станции болгарской компании Булгаргаз - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
Ни себе ни людям. Болгария пытается лишить соседей российского газа
22 ноября, 08:00
Осенью 2022-го в ЕС утвердили сложный механизм ограничения спотовых цен, но он не сработал. Сейчас обсуждают другие варианты, однако Германия, Нидерланды, Бельгия и Венгрия выступают против регулирования рынка, уточняет Кава.

Старые привычки

Долгое время благополучие Старому Свету обеспечивали дешевые ресурсы стран третьего мира. Несмотря на конец эпохи колониализма, многие африканские государства сильно зависели от бывших хозяев. Лишь в этом году Франция после масштабных протестов в Мали и Нигере вывела оттуда войска, лишившись выгодных поставок урана и золота. Лидер оппозиционной партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен назвала это провалом французской дипломатии. Парижу придется увеличить расходы на эти ресурсы.
© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкМужчины в лагере беженцев в Париже
Мужчины в лагере беженцев в Париже - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
Мужчины в лагере беженцев в Париже
Зато недостатка в беженцах нет — и не только во Франции. Дошло до восстановления отмененных границ. Германия первой сообщила об этом. Под особым наблюдением границы с Австрией, Швейцарией, Чехией, Польшей. Италия, не справляющаяся с потоком африканских нелегалов, возобновила пропускной режим со Словенией. Ситуацию осложнила и война на Ближнем Востоке.
"Мы все должны быть обеспокоены гуманитарными последствиями. <...> Нам необходимо взаимодействовать с этими территориями, поддерживать инициативы некоторых местных лидеров, разрешающих хоть какой-то гуманитарный коридор, который позволит защитить мирных граждан", — заявил председатель Евросовета Шарль Мишель.
Однако большинство стран ЕС финансово истощены и не способны позаботиться даже о собственных гражданах. Санкционная политика не принесла результата, контроль над ресурсными регионами утрачен. Властям остается только придумывать новые способы заработка внутри европейской семьи, поэтому эксперты ожидают усиления напряженности на континенте.
 
НорвегияГерманияФранцияЕвросоюзПриродный газ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала