https://ria.ru/20231206/gaz-1913886953.html

На такое не рассчитывали. Последствия собственной политики ужаснули Европу

На такое не рассчитывали. Последствия собственной политики ужаснули Европу - РИА Новости, 06.12.2023

На такое не рассчитывали. Последствия собственной политики ужаснули Европу

Из-за взрывного роста цен на газ в прошлом году Норвегия получила дополнительно 31,3 миллиарда долларов. Партия зеленых утверждает, что правительство наживается РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T08:00

2023-12-06T08:00

2023-12-06T11:41

норвегия

германия

франция

евросоюз

природный газ

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МОСКВА, 6 дек— РИА Новости, Надежда Сарапина. Из-за взрывного роста цен на газ в прошлом году Норвегия получила дополнительно 31,3 миллиарда долларов. Партия зеленых утверждает, что правительство наживается на украинском конфликте. И это теперь не редкость. Так, Болгария ввела дополнительный налог на транзит. В ЕС возвращаются границы, решениям Еврокомиссии все чаще ожесточенно сопротивляются. О новых реалиях Старого Света — в материале РИА Новости.Высокие отношенияПолитики твердят: Евросоюз един как никогда. По словам президента Литвы Гитанаса Науседы, это позволяет принимать "действенные решения", выступать общим фронтом. О крепком партнерстве рассуждают в Германии и Франции. На самом деле все немного иначе.Из-за отказа от российских энергоресурсов и, соответственно, подорожания Норвегия (без учета поставок в Великобританию) получила дополнительно 31,3 миллиарда долларов — это 27% всего газового экспорта, подсчитали в Норвежском институте торговли. Глава Партии зеленых Арильд Хермстад полагает, что власти скатились до околовоенных спекуляций. "Это отвратительно, что Норвегия зарабатывает на чужом несчастье. По вине правительства быть норвежцем стыдно". При этом министр нефти и энергетики Терье Осланд уверяет, что государство обеспечило Европу крайне необходимым топливом и поставки сдержали рост котировок.Никаких договоренностей об ограничении тарифов не было. Еще 20 лет назад в ЕС долгосрочным контрактам с Норвегией предпочли спотовый рынок. Так было выгоднее, но из-за санкций все изменилось. Несмотря на просьбы, Осланд объявил, что "бизнесу не будут навязывать контракты с фиксированной ценой ниже рыночной".О благотворительности на Западе и речи быть не может, отмечает старший преподаватель кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Ходжа Кава. Неудивительно, что норвежские компании, такие как Equinor, продавали газ по тарифам, которые сложились в торговых хабах, например на нидерландском TTF.Хороший заработокНет никаких сомнений в том, что Норвегия пользуется украинским кризисом в меркантильных интересах. "В 2018-м общие доходы от экспорта трубопроводного газа были 30 миллиардов долларов, в 2019-м — 20, в ковидном 2020-м — провал до 12,5, в 2021-м — взлет до 55, а в 2022-м — рекорд, почти 120", — говорит замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. То есть сверхприбыль даже по сравнению со сверхуспешным 2021-м — 65 миллиардов долларов, а по сравнению с докризисным 2019-м доходит до ста миллиардов."Это бизнес — ничего личного. Но если учесть расследование американского журналиста Сеймура Херша, считающего Норвегию причастной к диверсии на "Северных потоках", небывалые доходы заиграют новыми красками", — рассуждает эксперт.Надавить на Осло не представлялось возможным — без российских поставок Европа оказалась в безвыходной ситуации. Поживиться на союзниках — обычное дело для ЕС. В ноябре Болгария ввела налог на транзит трубопроводного газа, чтобы лишить российское топливо конкурентного преимущества. В Сербии и Венгрии, сохранивших контракты с "Газпромом", назвали это форменным грабежом. Обратились в Еврокомиссию. Аналитики предупреждают: болгарская пошлина ударит также по Румынии, Греции, Австрии, Северной Македонии, Молдавии."Евросоюз предполагает солидарность в сфере энергоснабжения. Но это на бумаге. При реальном дефиците мы видим совершенно другое", — добавляет Гривач.Осенью 2022-го в ЕС утвердили сложный механизм ограничения спотовых цен, но он не сработал. Сейчас обсуждают другие варианты, однако Германия, Нидерланды, Бельгия и Венгрия выступают против регулирования рынка, уточняет Кава.Старые привычкиДолгое время благополучие Старому Свету обеспечивали дешевые ресурсы стран третьего мира. Несмотря на конец эпохи колониализма, многие африканские государства сильно зависели от бывших хозяев. Лишь в этом году Франция после масштабных протестов в Мали и Нигере вывела оттуда войска, лишившись выгодных поставок урана и золота. Лидер оппозиционной партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен назвала это провалом французской дипломатии. Парижу придется увеличить расходы на эти ресурсы.Зато недостатка в беженцах нет — и не только во Франции. Дошло до восстановления отмененных границ. Германия первой сообщила об этом. Под особым наблюдением границы с Австрией, Швейцарией, Чехией, Польшей. Италия, не справляющаяся с потоком африканских нелегалов, возобновила пропускной режим со Словенией. Ситуацию осложнила и война на Ближнем Востоке."Мы все должны быть обеспокоены гуманитарными последствиями. <...> Нам необходимо взаимодействовать с этими территориями, поддерживать инициативы некоторых местных лидеров, разрешающих хоть какой-то гуманитарный коридор, который позволит защитить мирных граждан", — заявил председатель Евросовета Шарль Мишель.Однако большинство стран ЕС финансово истощены и не способны позаботиться даже о собственных гражданах. Санкционная политика не принесла результата, контроль над ресурсными регионами утрачен. Властям остается только придумывать новые способы заработка внутри европейской семьи, поэтому эксперты ожидают усиления напряженности на континенте.

https://ria.ru/20231102/gaz-1906755446.html

https://ria.ru/20231122/gaz-1910599566.html

норвегия

германия

франция

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норвегия, германия, франция, евросоюз, природный газ