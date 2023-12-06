https://ria.ru/20231206/gayana-1914030596.html

Гайана обратится в Совбез ООН из-за притязаний Венесуэлы на Эссекибо

Гайана обратится в Совбез ООН из-за притязаний Венесуэлы на Эссекибо - РИА Новости, 06.12.2023

Гайана обратится в Совбез ООН из-за притязаний Венесуэлы на Эссекибо

Джорджтаун рассматривает действия Каракаса по интеграции спорного региона Эссекибо, предпринятые после референдума, как угрозу национальной безопасности и... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T08:35

2023-12-06T08:35

2023-12-06T08:35

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МЕХИКО, 6 дек - РИА Новости. Джорджтаун рассматривает действия Каракаса по интеграции спорного региона Эссекибо, предпринятые после референдума, как угрозу национальной безопасности и намерен обратиться в Совет безопасности ООН, заявил президент страны Ирфаан Али. "Отчаянные действия президента (Венесуэлы Николаса - ред.) Мадуро бросают вызов международному праву и представляют собой большую угрозу международному миру и безопасности. Завтра Гайана вынесет этот вопрос на рассмотрение Совета безопасности Организации Объединенных Наций для принятия этим органом соответствующих мер. Далее мы будем привлекать КАРИКОМ, ОАГ, Содружество и многих наших двусторонних партнеров, включая Соединенные Штаты Америки, Бразилию, Великобританию и Францию", - заявил Али в обращении, которое опубликовано на его странице в соцсети. Мадуро во вторник призвал Национальную ассамблею страны принять органический закон о защите спорной с Гайаной территории Гайана-Эссекибо, который устанавливает к западу от реки Эссекибо новый венесуэльский штат, и объявил о немедленной активации плана социальной помощи всему населению этих земель, переписи и выдаче документов. По словам Али, действия Каракаса по интеграции региона, который более ста лет находится под управлением британцев и гайанцев и представляет собой две трети малонаселенной территории страны, являются прямой угрозой территориальной целостности, суверенитету и политической независимости Гайаны, а также нарушением основополагающих принципов международного права, закрепленных в уставах ООН и ОАГ, и последних решений Международного суда. Мадуро на встрече с расширенным составом правительства объявил спорную с Гайаной территорию Эссекибо "зоной интегральной обороны" и предложил нефтяным компаниям, работающим в неделимитированном море, прекратить операции в течение трех месяцев, с оговоркой, что открыт для переговоров. Отдельно венесуэльский лидер предложил широко обсудить запрет на контракты с компаниями, которые работают с концессиями в неделимитированном море, в одностороннем порядке предоставленными Гайаной. Национальной нефтегазовой PDVSA он поручил незамедлительно создать региональное подразделение и начать выдавать лицензии на разведку и добычу газа и нефти. Президент Гайаны, отдельно обращаясь к иностранным инвесторам, в свою очередь заверил их в том, что они инвестировали в безопасную демократическую страну, где преобладает верховенство закона, поэтому им не о чем беспокоиться. При этом он указал, что силы обороны Гайаны находятся в полной боевой готовности и уже привлекли к ситуации своих военных коллег, включая Южное командование армии США. Спор Венесуэлы за территорию Эссекибо с Великобританией и соседней Гайаной продолжается с XIX века. Правительство боливарианской республики активизировало свои действия для возвращения в состав страны этой территории после того, как власти Гайаны начали передавать богатые ископаемыми участки спорного шельфа на разработку нефтяным компаниям. В 1966 году страны подписали женевское соглашение о поиске мирного решения этого спора, но в 2018 году Гайана подала иск в Международный суд ООН, в котором она просит суд юридически утвердить Арбитражное решение 1899 года, которое дает стране абсолютный контроль над территорией. Против этого резко выступил Каракас, который намерен решать вопрос о своей территории с соседями без посредников.

https://ria.ru/20231206/karta-1914015415.html

https://ria.ru/20231206/venesuela-1914013123.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, гайана, эссекибо, совет безопасности оон, оон, венесуэла