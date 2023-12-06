Президент Гайаны заявил об угрозе со стороны властей Венесуэлы
Президент Гайаны: действия Венесуэлы по созданию 24-го штата представляют угрозу
© AP Photo / Juan Pablo ArraezДома в деревне Сурама на территории Эссекибо
© AP Photo / Juan Pablo Arraez
Дома в деревне Сурама на территории Эссекибо. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент Гайаны Ирфаан Али заявил, что действия властей Венесуэлы по созданию 24-го штата страны представляют угрозу для ее территориальной целостности.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал Национальную ассамблею страны принять органический закон о защите спорной с Гайаной территории Гайана-Эссекибо, который устанавливает к западу от реки Эссекибо новый венесуэльский штат, и объявил о немедленной активации плана социальной помощи всему населению этих земель, переписи и выдаче документов.
"Гайана рассматривает это в качестве непосредственной угрозы своей территориальной целостности и активизирует меры предосторожности для защиты территории", - отметил президент в обращении, которое было опубликовано в соцсетях.
Он добавил, что меры Мадуро противоречат международному праву. Президент обещал поднять этот вопрос в Совбезе ООН и уведомить о происходящем Международный суд ООН.
Референдум в защиту венесуэльских притязаний на территорию Эссекибо прошел в воскресенье. Большинство граждан проголосовало за присоединение этой территории к Венесуэле. Мадуро заявил, что теперь в Венесуэле появился новый регион - Гайана-Эссекибо.
Территориальный спор Венесуэлы с Великобританией и Гайаной, бывшей британской колонией, продолжается с XIX века. Правительство боливарианской республики активизировало свои действия после того, как власти Гайаны начали передавать богатые ископаемыми участки спорного шельфа на разработку нефтяным компаниям.
В 1966 году страны подписали женевское соглашение о поиске мирного решения спора, но в 2018 году Гайана подала иск в Международный суд ООН, в котором она просит суд юридически утвердить Арбитражное решение 1899 года, которое дает стране абсолютный контроль над территорией. Против этого резко выступил Каракас, который намерен решать вопрос о своей территории с соседями без посредников.