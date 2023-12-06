https://ria.ru/20231206/gayana-1914029323.html

Президент Гайаны заявил об угрозе со стороны властей Венесуэлы

Президент Гайаны заявил об угрозе со стороны властей Венесуэлы - РИА Новости, 06.12.2023

Президент Гайаны заявил об угрозе со стороны властей Венесуэлы

Президент Гайаны Ирфаан Али заявил, что действия властей Венесуэлы по созданию 24-го штата страны представляют угрозу для ее территориальной целостности. РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T08:22

2023-12-06T08:22

2023-12-06T08:22

в мире

гайана

венесуэла

эссекибо

николас мадуро

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913899721_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_190bcb80d0d9b4d1da838344e58e38f2.jpg

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент Гайаны Ирфаан Али заявил, что действия властей Венесуэлы по созданию 24-го штата страны представляют угрозу для ее территориальной целостности. Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал Национальную ассамблею страны принять органический закон о защите спорной с Гайаной территории Гайана-Эссекибо, который устанавливает к западу от реки Эссекибо новый венесуэльский штат, и объявил о немедленной активации плана социальной помощи всему населению этих земель, переписи и выдаче документов. "Гайана рассматривает это в качестве непосредственной угрозы своей территориальной целостности и активизирует меры предосторожности для защиты территории", - отметил президент в обращении, которое было опубликовано в соцсетях. Он добавил, что меры Мадуро противоречат международному праву. Президент обещал поднять этот вопрос в Совбезе ООН и уведомить о происходящем Международный суд ООН. Референдум в защиту венесуэльских притязаний на территорию Эссекибо прошел в воскресенье. Большинство граждан проголосовало за присоединение этой территории к Венесуэле. Мадуро заявил, что теперь в Венесуэле появился новый регион - Гайана-Эссекибо. Территориальный спор Венесуэлы с Великобританией и Гайаной, бывшей британской колонией, продолжается с XIX века. Правительство боливарианской республики активизировало свои действия после того, как власти Гайаны начали передавать богатые ископаемыми участки спорного шельфа на разработку нефтяным компаниям. В 1966 году страны подписали женевское соглашение о поиске мирного решения спора, но в 2018 году Гайана подала иск в Международный суд ООН, в котором она просит суд юридически утвердить Арбитражное решение 1899 года, которое дает стране абсолютный контроль над территорией. Против этого резко выступил Каракас, который намерен решать вопрос о своей территории с соседями без посредников.

https://ria.ru/20230924/baza-1898274350.html

https://ria.ru/20231206/karta-1914015415.html

гайана

венесуэла

эссекибо

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, гайана, венесуэла, эссекибо, николас мадуро, оон