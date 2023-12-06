Рейтинг@Mail.ru
Франция готова проводить с Филиппинами патрулирование в Южно-Китайском море - РИА Новости, 06.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:51 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/frantsiya-1914056150.html
Франция готова проводить с Филиппинами патрулирование в Южно-Китайском море
Франция готова проводить с Филиппинами патрулирование в Южно-Китайском море - РИА Новости, 06.12.2023
Франция готова проводить с Филиппинами патрулирование в Южно-Китайском море
Франция готова проводить совместно с Филиппинами морское и воздушное патрулирование в спорных водах Южно-Китайского моря, сообщила в среду посол Мари Фонтанель. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T10:51
2023-12-06T10:51
в мире
филиппины
южно-китайское море
франция
эммануэль макрон
фердинанд маркос
постоянная палата третейского суда
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576344768_0:0:889:500_1920x0_80_0_0_32a8460508950a9ebd4f81f3688229b2.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Франция готова проводить совместно с Филиппинами морское и воздушное патрулирование в спорных водах Южно-Китайского моря, сообщила в среду посол Мари Фонтанель. "Возможность совместного патрулирования появилась бы после обсуждения соглашения о правовом положении войск на территориях друг друга, что является предпосылкой и необходимым условием для того, чтобы мы могли это организовать", - приводит слова Фонтанель Филиппинское агентство новостей. По его данным, Франция и Филиппины ожидают, когда президенты двух стран Фердинанд Маркос-младший и Эммануэль Макрон дадут "зеленый свет" началу переговоров, которые создали бы правовые рамки для пребывания вооруженных сил двух стран на территориях друг друга. Франция, по словам Фонтанель, обеспокоена ситуацией в Южно-Китайском море, где Китай и Филиппины оспаривают принадлежность островов и атоллов. Как сообщалось ранее, совместное патрулирование этого района Филиппины проводят с США, Австралией и Южной Кореей. Китай и Филиппины оспаривают, в частности, принадлежность островов и вод вокруг архипелага Спратли (Наньша) в Южно-Китайском море. Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Тогда Пекин ответил, что не признает и не считает действительным решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге.
https://ria.ru/20231113/knr-1909083420.html
https://ria.ru/20231204/noak-1913526522.html
филиппины
южно-китайское море
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576344768_106:0:773:500_1920x0_80_0_0_0726adeca730f57d5fd4e24f529a1e01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, филиппины, южно-китайское море, франция, эммануэль макрон, фердинанд маркос, постоянная палата третейского суда
В мире, Филиппины, Южно-Китайское море, Франция, Эммануэль Макрон, Фердинанд Маркос, Постоянная палата третейского суда
Франция готова проводить с Филиппинами патрулирование в Южно-Китайском море

Франция готова проводить совместное патрулирование с Филиппинами

© Фото : United States NavyСтроительство искусственного острова в Южно-Китайском море
Строительство искусственного острова в Южно-Китайском море - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© Фото : United States Navy
Строительство искусственного острова в Южно-Китайском море. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Франция готова проводить совместно с Филиппинами морское и воздушное патрулирование в спорных водах Южно-Китайского моря, сообщила в среду посол Мари Фонтанель.
"Возможность совместного патрулирования появилась бы после обсуждения соглашения о правовом положении войск на территориях друг друга, что является предпосылкой и необходимым условием для того, чтобы мы могли это организовать", - приводит слова Фонтанель Филиппинское агентство новостей.
Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
КНР заявила, что не уступит ни пяди своей земли в Южно-Китайском море
13 ноября, 11:07
По его данным, Франция и Филиппины ожидают, когда президенты двух стран Фердинанд Маркос-младший и Эммануэль Макрон дадут "зеленый свет" началу переговоров, которые создали бы правовые рамки для пребывания вооруженных сил двух стран на территориях друг друга.
Франция, по словам Фонтанель, обеспокоена ситуацией в Южно-Китайском море, где Китай и Филиппины оспаривают принадлежность островов и атоллов.
Как сообщалось ранее, совместное патрулирование этого района Филиппины проводят с США, Австралией и Южной Кореей.
Китай и Филиппины оспаривают, в частности, принадлежность островов и вод вокруг архипелага Спратли (Наньша) в Южно-Китайском море. Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Тогда Пекин ответил, что не признает и не считает действительным решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге.
Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
В НОАК назвали США самой большой угрозой стабильности в Южно-Китайском море
4 декабря, 05:02
 
В миреФилиппиныЮжно-Китайское мореФранцияЭммануэль МакронФердинанд МаркосПостоянная палата третейского суда
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала