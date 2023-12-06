https://ria.ru/20231206/frantsiya-1914056150.html

Франция готова проводить с Филиппинами патрулирование в Южно-Китайском море

Франция готова проводить с Филиппинами патрулирование в Южно-Китайском море - РИА Новости, 06.12.2023

Франция готова проводить с Филиппинами патрулирование в Южно-Китайском море

Франция готова проводить совместно с Филиппинами морское и воздушное патрулирование в спорных водах Южно-Китайского моря, сообщила в среду посол Мари Фонтанель. РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T10:51

2023-12-06T10:51

2023-12-06T10:51

в мире

филиппины

южно-китайское море

франция

эммануэль макрон

фердинанд маркос

постоянная палата третейского суда

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Франция готова проводить совместно с Филиппинами морское и воздушное патрулирование в спорных водах Южно-Китайского моря, сообщила в среду посол Мари Фонтанель. "Возможность совместного патрулирования появилась бы после обсуждения соглашения о правовом положении войск на территориях друг друга, что является предпосылкой и необходимым условием для того, чтобы мы могли это организовать", - приводит слова Фонтанель Филиппинское агентство новостей. По его данным, Франция и Филиппины ожидают, когда президенты двух стран Фердинанд Маркос-младший и Эммануэль Макрон дадут "зеленый свет" началу переговоров, которые создали бы правовые рамки для пребывания вооруженных сил двух стран на территориях друг друга. Франция, по словам Фонтанель, обеспокоена ситуацией в Южно-Китайском море, где Китай и Филиппины оспаривают принадлежность островов и атоллов. Как сообщалось ранее, совместное патрулирование этого района Филиппины проводят с США, Австралией и Южной Кореей. Китай и Филиппины оспаривают, в частности, принадлежность островов и вод вокруг архипелага Спратли (Наньша) в Южно-Китайском море. Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Тогда Пекин ответил, что не признает и не считает действительным решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге.

https://ria.ru/20231113/knr-1909083420.html

https://ria.ru/20231204/noak-1913526522.html

филиппины

южно-китайское море

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, филиппины, южно-китайское море, франция, эммануэль макрон, фердинанд маркос, постоянная палата третейского суда