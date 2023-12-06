Франция готова проводить с Филиппинами патрулирование в Южно-Китайском море
Франция готова проводить совместное патрулирование с Филиппинами
Строительство искусственного острова в Южно-Китайском море. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Франция готова проводить совместно с Филиппинами морское и воздушное патрулирование в спорных водах Южно-Китайского моря, сообщила в среду посол Мари Фонтанель.
"Возможность совместного патрулирования появилась бы после обсуждения соглашения о правовом положении войск на территориях друг друга, что является предпосылкой и необходимым условием для того, чтобы мы могли это организовать", - приводит слова Фонтанель Филиппинское агентство новостей.
По его данным, Франция и Филиппины ожидают, когда президенты двух стран Фердинанд Маркос-младший и Эммануэль Макрон дадут "зеленый свет" началу переговоров, которые создали бы правовые рамки для пребывания вооруженных сил двух стран на территориях друг друга.
Франция, по словам Фонтанель, обеспокоена ситуацией в Южно-Китайском море, где Китай и Филиппины оспаривают принадлежность островов и атоллов.
Как сообщалось ранее, совместное патрулирование этого района Филиппины проводят с США, Австралией и Южной Кореей.
Китай и Филиппины оспаривают, в частности, принадлежность островов и вод вокруг архипелага Спратли (Наньша) в Южно-Китайском море. Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Тогда Пекин ответил, что не признает и не считает действительным решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге.