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СМИ: фирма во Франции делает сверхприбыль, завышая цены на оружие для Киева - РИА Новости, 06.12.2023
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02:18 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/frantsiya-1914012259.html
СМИ: фирма во Франции делает сверхприбыль, завышая цены на оружие для Киева
СМИ: фирма во Франции делает сверхприбыль, завышая цены на оружие для Киева - РИА Новости, 06.12.2023
СМИ: фирма во Франции делает сверхприбыль, завышая цены на оружие для Киева
Старейший французский производитель стрелковых вооружений Verney-Carron продаст оружие Украине по ценам, которые на 20-30% выше цен на рынке Франции, сообщает... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T02:18
2023-12-06T02:18
сергей лавров
дмитрий песков
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украина
франция
нато
укрспецэкспорт
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Старейший французский производитель стрелковых вооружений Verney-Carron продаст оружие Украине по ценам, которые на 20-30% выше цен на рынке Франции, сообщает издание Kyiv Post со ссылкой на экспертов. Ранее компания сообщала, что заключила контракт на поставку оружия Украине на сумму в 36 миллионов евро. Согласно релизу, речь идет о поставках 10 тысяч автоматических винтовок, 2 тысяч снайперских винтовок, а также 400 гранатометов. "Verney-Carron движется к сверхприбыли, устанавливая для "Укрспецэкспорта" цены на 20-30% больше цен... за то же оружие, которое продается на французском гражданском рынке", - говорится в сообщении издания. Хотя, как указывает Kyiv Post, при расчетах не учитывались скидки, которые могут предоставить Украине. По информации издания, Verney-Carron в 2022 году считалась убыточной, более того, у нее нет опыта современного крупномасштабного производства стрелкового оружия. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20231204/slovakiya-1913692537.html
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сергей лавров, дмитрий песков, россия, украина, франция, нато, укрспецэкспорт
Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Россия, Украина, Франция, НАТО, Укрспецэкспорт
СМИ: фирма во Франции делает сверхприбыль, завышая цены на оружие для Киева

Kyiv Post: Verney-Carron продает Украине оружие на 20-30% дороже, чем во Франции

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Старейший французский производитель стрелковых вооружений Verney-Carron продаст оружие Украине по ценам, которые на 20-30% выше цен на рынке Франции, сообщает издание Kyiv Post со ссылкой на экспертов.
Ранее компания сообщала, что заключила контракт на поставку оружия Украине на сумму в 36 миллионов евро. Согласно релизу, речь идет о поставках 10 тысяч автоматических винтовок, 2 тысяч снайперских винтовок, а также 400 гранатометов.
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"Verney-Carron движется к сверхприбыли, устанавливая для "Укрспецэкспорта" цены на 20-30% больше цен... за то же оружие, которое продается на французском гражданском рынке", - говорится в сообщении издания. Хотя, как указывает Kyiv Post, при расчетах не учитывались скидки, которые могут предоставить Украине.
По информации издания, Verney-Carron в 2022 году считалась убыточной, более того, у нее нет опыта современного крупномасштабного производства стрелкового оружия.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Сергей ЛавровДмитрий ПесковРоссияУкраинаФранцияНАТОУкрспецэкспорт
 
 
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