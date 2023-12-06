https://ria.ru/20231206/falsifikatsiya-1914108850.html

Глава СПЧ высказался о фальсификации истории на Украине

Глава СПЧ высказался о фальсификации истории на Украине - РИА Новости, 06.12.2023

Глава СПЧ высказался о фальсификации истории на Украине

Фальсификация истории, которая на протяжении нескольких десятилетий ведется на Украине, нарушает права человека на объективную историческую действительность и... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T14:07

2023-12-06T14:07

2023-12-06T14:07

валерий фадеев

россия

совет по правам человека при президенте рф (спч)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878264914_0:208:3072:1936_1920x0_80_0_0_c9c4f633e63fd10f8340667806a4d43d.jpg

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Фальсификация истории, которая на протяжении нескольких десятилетий ведется на Украине, нарушает права человека на объективную историческую действительность и уже привела к гибели украинского народа, заявил советник президента РФ, председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев во время презентации результатов исследования "Фальсификация истории. Войны памяти: битва за прошлое". "Конечно, фальсификация нарушает право человека на объективную историческую действительность. Сначала умолчание, потом искажение, потом просто ложь или фальсификация. Десятки миллионов граждан Украины обмануты. Это организованная работа на протяжении десятилетий, это называется оболванивание", - сказал Фадеев. По словам председателя Совета по правам человека, фальсификация истории привела к гибели украинского народа. "Те люди, которые это делали, они погубили украинский народ, его больше нет. Украины как страны больше нет. Понятно, что как будут развиваться события, время покажет, но они погубили Украину из-за того, что загнали ее в поле лжи. Так это не проходит, выздоровление займет десятилетия. Это очень опасные игры... Не надо врать собственному народу, это стратегическая ошибка. Есть великие достижения, драмы и трагедии в истории. Люди не дураки", - сообщил Фадеев. Он отметил, что Россию постоянно обвиняют в “каких-то преступлениях” некоторые страны, которые многое “вытворяли”. "Надо наполнять информационное пространство и этим тоже, пусть знают про себя правду. Помимо опровержений нужно вот это предъявлять, пусть они оправдываются за свои преступления”, - сказал Фадеев. В свою очередь член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, президент исследовательской и технологической компании "Крибрум" Игорь Ашманов отметил, что компания начала заниматься изучением фальсификации истории в 2018 году, и эта работа будет системно продолжена. "Выкачиваем мы всю информацию с 2011 года, когда мы создали компанию. С 2018 года мы занялись изучением фальсификации истории и издали три отчета. Ситуация ухудшается, это прямо видно... Это не разовая работа, мы собираемся системно этим заниматься, мы хотим рассмотреть многие аспекты, страны, явления", - сказал Ашманов.

https://ria.ru/20231122/istoriya-1910977343.html

https://ria.ru/20230728/rossotrudnichestvo-1886757336.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

валерий фадеев, россия, совет по правам человека при президенте рф (спч)