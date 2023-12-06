https://ria.ru/20231206/evrosoyuz-1914017650.html

СМИ: ряд стран ЕС тайно одобряют нежелание Венгрии обсуждать членство Киева

СМИ: ряд стран ЕС тайно одобряют нежелание Венгрии обсуждать членство Киева - РИА Новости, 06.12.2023

СМИ: ряд стран ЕС тайно одобряют нежелание Венгрии обсуждать членство Киева

Ряд стран ЕС, возможно, тайно поддерживают позицию Венгрии, которая не хочет обсуждать членство Украины в ЕС на предстоящем саммите, сообщает издание EUobserver РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T04:50

2023-12-06T04:50

2023-12-06T04:50

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евросоюз

украина

венгрия

брюссель

в мире

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Ряд стран ЕС, возможно, тайно поддерживают позицию Венгрии, которая не хочет обсуждать членство Украины в ЕС на предстоящем саммите, сообщает издание EUobserver со ссылкой на дипломатические источники. Агентство Блумберг ранее передавало, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан просит Евросоюз отказаться от обсуждения начала переговоров по членству Украины в ЕС на саммите, который должен пройти в Брюсселе 14-15 декабря. Решение должно быть принято единогласно всеми членами Евросоюза. По информации источников, реальное отношение Австрии, Франции, ФРГ, Нидерландов и Словакии к членству Украины в ЕС более настороженное, чем их публичная позиция. "Я думаю, Нидерланды, Словакия и Австрия вполне рады спрятаться за Орбаном. Я даже подозреваю, что его, возможно, тайно поддерживает Германия", - приводит издание слова одного из дипломатов Евросоюза. По его мнению, ситуация с Орбаном устраивает Париж и Берлин, которые хотят позволить другим заблокировать вступление Киева в ЕС за них. Европейская комиссия 8 ноября рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловив принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря.

https://ria.ru/20231204/ukraina-1913530694.html

https://ria.ru/20231204/evrosoyuz-1913656800.html

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виктор орбан, евросоюз, украина, венгрия, брюссель, в мире