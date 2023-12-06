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СМИ: ряд стран ЕС тайно одобряют нежелание Венгрии обсуждать членство Киева - РИА Новости, 06.12.2023
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04:50 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/evrosoyuz-1914017650.html
СМИ: ряд стран ЕС тайно одобряют нежелание Венгрии обсуждать членство Киева
СМИ: ряд стран ЕС тайно одобряют нежелание Венгрии обсуждать членство Киева - РИА Новости, 06.12.2023
СМИ: ряд стран ЕС тайно одобряют нежелание Венгрии обсуждать членство Киева
Ряд стран ЕС, возможно, тайно поддерживают позицию Венгрии, которая не хочет обсуждать членство Украины в ЕС на предстоящем саммите, сообщает издание EUobserver РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T04:50
2023-12-06T04:50
виктор орбан
евросоюз
украина
венгрия
брюссель
в мире
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Ряд стран ЕС, возможно, тайно поддерживают позицию Венгрии, которая не хочет обсуждать членство Украины в ЕС на предстоящем саммите, сообщает издание EUobserver со ссылкой на дипломатические источники. Агентство Блумберг ранее передавало, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан просит Евросоюз отказаться от обсуждения начала переговоров по членству Украины в ЕС на саммите, который должен пройти в Брюсселе 14-15 декабря. Решение должно быть принято единогласно всеми членами Евросоюза. По информации источников, реальное отношение Австрии, Франции, ФРГ, Нидерландов и Словакии к членству Украины в ЕС более настороженное, чем их публичная позиция. "Я думаю, Нидерланды, Словакия и Австрия вполне рады спрятаться за Орбаном. Я даже подозреваю, что его, возможно, тайно поддерживает Германия", - приводит издание слова одного из дипломатов Евросоюза. По его мнению, ситуация с Орбаном устраивает Париж и Берлин, которые хотят позволить другим заблокировать вступление Киева в ЕС за них. Европейская комиссия 8 ноября рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловив принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря.
https://ria.ru/20231204/ukraina-1913530694.html
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виктор орбан, евросоюз, украина, венгрия, брюссель, в мире
Виктор Орбан, Евросоюз, Украина, Венгрия, Брюссель, В мире
СМИ: ряд стран ЕС тайно одобряют нежелание Венгрии обсуждать членство Киева

EUobserver: ряд стран ЕС одобряют нежелание Венгрии обсуждать членство Киева

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Ряд стран ЕС, возможно, тайно поддерживают позицию Венгрии, которая не хочет обсуждать членство Украины в ЕС на предстоящем саммите, сообщает издание EUobserver со ссылкой на дипломатические источники.
Агентство Блумберг ранее передавало, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан просит Евросоюз отказаться от обсуждения начала переговоров по членству Украины в ЕС на саммите, который должен пройти в Брюсселе 14-15 декабря. Решение должно быть принято единогласно всеми членами Евросоюза.
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По информации источников, реальное отношение Австрии, Франции, ФРГ, Нидерландов и Словакии к членству Украины в ЕС более настороженное, чем их публичная позиция.
"Я думаю, Нидерланды, Словакия и Австрия вполне рады спрятаться за Орбаном. Я даже подозреваю, что его, возможно, тайно поддерживает Германия", - приводит издание слова одного из дипломатов Евросоюза.
По его мнению, ситуация с Орбаном устраивает Париж и Берлин, которые хотят позволить другим заблокировать вступление Киева в ЕС за них.
Европейская комиссия 8 ноября рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловив принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря.
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