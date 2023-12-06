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В ДТП в Краснодарском крае пять человек погибли, двое пострадали - РИА Новости, 06.12.2023
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23:17 06.12.2023 (обновлено: 23:46 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/dtp-1914236694.html
В ДТП в Краснодарском крае пять человек погибли, двое пострадали
В ДТП в Краснодарском крае пять человек погибли, двое пострадали - РИА Новости, 06.12.2023
В ДТП в Краснодарском крае пять человек погибли, двое пострадали
Пять человек погибли, двое водителей госпитализированы в результате массовой дорожной аварии с микроавтобусом и двумя грузовиками на трассе Кубани, сообщили в... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T23:17
2023-12-06T23:46
происшествия
краснодарский край
авто
россия
mercedes
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КРАСНОДАР, 6 дек - РИА Новости. Пять человек погибли, двое водителей госпитализированы в результате массовой дорожной аварии с микроавтобусом и двумя грузовиками на трассе Кубани, сообщили в краевом ГУМВД.По данным ведомства, авария произошла на трассе "Краснодар-Верхнебаканский". Предварительно, водитель "Камаза" допустил столкновение с впереди идущим микроавтобусом Mercedes. Иномарку от удара выбросило на "встречку", где она столкнулась с большегрузом."В результате ДТП погибли водитель и четыре пассажира микроавтобуса. Водители грузовых автомобилей госпитализированы. На месте работают полицейские", - говорится в сообщении.В свою очередь в краевом ГУМЧС сообщают о трёх пострадавших. По данным спасателей, к месту направлены психологи для работы с пострадавшими и их родственниками.Отмечается, что на месте аварии затруднено движение. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).Подразделения МЧС также смыли горюче-смазочные материалы с дорожного полотна, отключили аккумуляторные батареи, обеспечили пожарную безопасность. На месте аварии организовано реверсивное движение по одной полосе, добавляют в министерстве.
https://ria.ru/20231206/kaminskiy-1914060426.html
https://ria.ru/20231205/dtp-1913996848.html
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происшествия, краснодарский край, авто, россия, mercedes
Происшествия, Краснодарский край, Авто, Россия, Mercedes
В ДТП в Краснодарском крае пять человек погибли, двое пострадали

В ДТП с участием грузовиков и микроавтобуса на Кубани погибли пять человек

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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КРАСНОДАР, 6 дек - РИА Новости. Пять человек погибли, двое водителей госпитализированы в результате массовой дорожной аварии с микроавтобусом и двумя грузовиками на трассе Кубани, сообщили в краевом ГУМВД.
По данным ведомства, авария произошла на трассе "Краснодар-Верхнебаканский". Предварительно, водитель "Камаза" допустил столкновение с впереди идущим микроавтобусом Mercedes. Иномарку от удара выбросило на "встречку", где она столкнулась с большегрузом.
«
"В результате ДТП погибли водитель и четыре пассажира микроавтобуса. Водители грузовых автомобилей госпитализированы. На месте работают полицейские", - говорится в сообщении.
В свою очередь в краевом ГУМЧС сообщают о трёх пострадавших. По данным спасателей, к месту направлены психологи для работы с пострадавшими и их родственниками.
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Отмечается, что на месте аварии затруднено движение. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
Подразделения МЧС также смыли горюче-смазочные материалы с дорожного полотна, отключили аккумуляторные батареи, обеспечили пожарную безопасность. На месте аварии организовано реверсивное движение по одной полосе, добавляют в министерстве.
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