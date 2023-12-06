https://ria.ru/20231206/dtp-1914041390.html

Пять пострадавших в ДТП с бензовозом на Кубани остаются в тяжелом состоянии

Пять пострадавших в ДТП с бензовозом на Кубани остаются в тяжелом состоянии - РИА Новости, 06.12.2023

Пять пострадавших в ДТП с бензовозом на Кубани остаются в тяжелом состоянии

Пять пострадавших при столкновении маршрутного автобуса с бензовозом в Краснодарском крае находятся в больнице Славянска-на-Кубани в тяжелом состоянии, сообщила РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T09:44

2023-12-06T09:44

2023-12-06T09:55

происшествия

краснодарский край

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Пять пострадавших при столкновении маршрутного автобуса с бензовозом в Краснодарском крае находятся в больнице Славянска-на-Кубани в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба Федерального центра медицины катастроф.Ранее в полиции сообщили, что во вторник днем в Славянском районе Краснодарского края произошла авария на автодороге Славянск-на-Кубани - Темрюк. Столкнулись бензовоз марки "Камаз" и маршрутный автобус Iveco. В результате аварии 62-летний водитель маршрутного автобуса, 68-летняя пассажирка, а также 35-летний водитель бензовоза погибли на месте. Ещё 14 пассажиров автобуса были доставлены в больницу."Для оказания помощи пострадавшим на место происшествия было направлено 6 выездных медицинских бригад СМП города Славянск-на-Кубани. 14 пострадавших, в том числе один ребёнок, были эвакуированы в Центральную районную больницу города Славянск-на-Кубани. Из них пятеро находились в тяжелом состоянии и были госпитализированы в реанимационное отделение",- говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231205/delo-1913991197.html

краснодарский край

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, краснодарский край