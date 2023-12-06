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Пять пострадавших в ДТП с бензовозом на Кубани остаются в тяжелом состоянии
Пять пострадавших в ДТП с бензовозом на Кубани остаются в тяжелом состоянии - РИА Новости, 06.12.2023
Пять пострадавших в ДТП с бензовозом на Кубани остаются в тяжелом состоянии
Пять пострадавших при столкновении маршрутного автобуса с бензовозом в Краснодарском крае находятся в больнице Славянска-на-Кубани в тяжелом состоянии, сообщила РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T09:44
2023-12-06T09:44
2023-12-06T09:55
происшествия
краснодарский край
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Пять пострадавших при столкновении маршрутного автобуса с бензовозом в Краснодарском крае находятся в больнице Славянска-на-Кубани в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба Федерального центра медицины катастроф.Ранее в полиции сообщили, что во вторник днем в Славянском районе Краснодарского края произошла авария на автодороге Славянск-на-Кубани - Темрюк. Столкнулись бензовоз марки "Камаз" и маршрутный автобус Iveco. В результате аварии 62-летний водитель маршрутного автобуса, 68-летняя пассажирка, а также 35-летний водитель бензовоза погибли на месте. Ещё 14 пассажиров автобуса были доставлены в больницу."Для оказания помощи пострадавшим на место происшествия было направлено 6 выездных медицинских бригад СМП города Славянск-на-Кубани. 14 пострадавших, в том числе один ребёнок, были эвакуированы в Центральную районную больницу города Славянск-на-Кубани. Из них пятеро находились в тяжелом состоянии и были госпитализированы в реанимационное отделение",- говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231205/delo-1913991197.html
краснодарский край
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край
Происшествия, Краснодарский край
Пять пострадавших в ДТП с бензовозом на Кубани остаются в тяжелом состоянии
Состояние пяти пострадавших в ДТП с бензовозом на Кубани остается тяжелым
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Пять пострадавших при столкновении маршрутного автобуса с бензовозом в Краснодарском крае находятся в больнице Славянска-на-Кубани в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба Федерального центра медицины катастроф.
Ранее в полиции сообщили, что во вторник днем в Славянском районе
Краснодарского края произошла авария на автодороге Славянск-на-Кубани - Темрюк
. Столкнулись бензовоз марки "Камаз" и маршрутный автобус Iveco
. В результате аварии 62-летний водитель маршрутного автобуса, 68-летняя пассажирка, а также 35-летний водитель бензовоза погибли на месте. Ещё 14 пассажиров автобуса были доставлены в больницу.
"Для оказания помощи пострадавшим на место происшествия было направлено 6 выездных медицинских бригад СМП города Славянск-на-Кубани. 14 пострадавших, в том числе один ребёнок, были эвакуированы в Центральную районную больницу города Славянск-на-Кубани. Из них пятеро находились в тяжелом состоянии и были госпитализированы в реанимационное отделение",- говорится в сообщении.
На Кубани завели дело после гибели людей в ДТП с маршруткой и бензовозом