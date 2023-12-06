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Пять пострадавших в ДТП с бензовозом на Кубани остаются в тяжелом состоянии - РИА Новости, 06.12.2023
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09:44 06.12.2023 (обновлено: 09:55 06.12.2023) дополняется ...
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Пять пострадавших в ДТП с бензовозом на Кубани остаются в тяжелом состоянии
Пять пострадавших в ДТП с бензовозом на Кубани остаются в тяжелом состоянии - РИА Новости, 06.12.2023
Пять пострадавших в ДТП с бензовозом на Кубани остаются в тяжелом состоянии
Пять пострадавших при столкновении маршрутного автобуса с бензовозом в Краснодарском крае находятся в больнице Славянска-на-Кубани в тяжелом состоянии, сообщила РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T09:44
2023-12-06T09:55
происшествия
краснодарский край
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Пять пострадавших при столкновении маршрутного автобуса с бензовозом в Краснодарском крае находятся в больнице Славянска-на-Кубани в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба Федерального центра медицины катастроф.Ранее в полиции сообщили, что во вторник днем в Славянском районе Краснодарского края произошла авария на автодороге Славянск-на-Кубани - Темрюк. Столкнулись бензовоз марки "Камаз" и маршрутный автобус Iveco. В результате аварии 62-летний водитель маршрутного автобуса, 68-летняя пассажирка, а также 35-летний водитель бензовоза погибли на месте. Ещё 14 пассажиров автобуса были доставлены в больницу."Для оказания помощи пострадавшим на место происшествия было направлено 6 выездных медицинских бригад СМП города Славянск-на-Кубани. 14 пострадавших, в том числе один ребёнок, были эвакуированы в Центральную районную больницу города Славянск-на-Кубани. Из них пятеро находились в тяжелом состоянии и были госпитализированы в реанимационное отделение",- говорится в сообщении.
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краснодарский край
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происшествия, краснодарский край
Происшествия, Краснодарский край
Пять пострадавших в ДТП с бензовозом на Кубани остаются в тяжелом состоянии

Состояние пяти пострадавших в ДТП с бензовозом на Кубани остается тяжелым

© Фото : ГУ МВД России по Краснодарскому краю ДТП с участием бензовоза и маршрутного автобуса в Краснодарском крае
 ДТП с участием бензовоза и маршрутного автобуса в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© Фото : ГУ МВД России по Краснодарскому краю
ДТП с участием бензовоза и маршрутного автобуса в Краснодарском крае
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Пять пострадавших при столкновении маршрутного автобуса с бензовозом в Краснодарском крае находятся в больнице Славянска-на-Кубани в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба Федерального центра медицины катастроф.
Ранее в полиции сообщили, что во вторник днем в Славянском районе Краснодарского края произошла авария на автодороге Славянск-на-Кубани - Темрюк. Столкнулись бензовоз марки "Камаз" и маршрутный автобус Iveco. В результате аварии 62-летний водитель маршрутного автобуса, 68-летняя пассажирка, а также 35-летний водитель бензовоза погибли на месте. Ещё 14 пассажиров автобуса были доставлены в больницу.
"Для оказания помощи пострадавшим на место происшествия было направлено 6 выездных медицинских бригад СМП города Славянск-на-Кубани. 14 пострадавших, в том числе один ребёнок, были эвакуированы в Центральную районную больницу города Славянск-на-Кубани. Из них пятеро находились в тяжелом состоянии и были госпитализированы в реанимационное отделение",- говорится в сообщении.
ДТП с участием бензовоза и маршрутного автобуса в Краснодарском крае. 5 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
На Кубани завели дело после гибели людей в ДТП с маршруткой и бензовозом
5 декабря, 21:14
 
ПроисшествияКраснодарский край
 
 
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