https://ria.ru/20231206/drova-1914071330.html

В Забайкалье увеличили компенсацию за дрова семьям участников СВО

В Забайкалье увеличили компенсацию за дрова семьям участников СВО - РИА Новости, 06.12.2023

В Забайкалье увеличили компенсацию за дрова семьям участников СВО

Правительство Забайкальского края в 4,5 раза увеличило компенсацию расходов на твёрдое топливо участникам СВО и их семьям, сообщили в пресс-службе регионального РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T11:53

2023-12-06T11:53

2023-12-06T11:53

специальная военная операция на украине

забайкальский край

общество

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ЧИТА, 6 дек - РИА Новости. Правительство Забайкальского края в 4,5 раза увеличило компенсацию расходов на твёрдое топливо участникам СВО и их семьям, сообщили в пресс-службе регионального правительства. "В Забайкальском крае расширяют меры поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Так, с 4 до 18 тысяч рублей увеличен предельный объём единовременной выплаты на компенсацию за приобретённое твёрдое топливо для семей участников СВО в отопительный период с 15 сентября этого года по 15 мая 2024 года", - говорится в сообщении. Уточняется, что участникам специальной военной операции и членам их семей предусмотрена компенсация на оплату твердого топлива в размере 50% от понесенных расходов на одно жилое помещение. Кроме того, число получателей выплаты в регионе увеличено с 1,3 до 4,5 тысячи. Теперь на неё могут рассчитывать не только семьи мобилизованных, но и всех участников СВО, семьи получивших увечье бойцов, а также семьи погибших. В Забайкалье частный сектор в основном отапливается за счёт твердого топлива. Используются уголь и дрова. В Чите началась газификация в рамках федерального проекта "Чистый воздух". К концу 2024 года на газовое отопление планируют перевести более 13 тысяч домовладений.

https://ria.ru/20231205/podderzhka-1913969218.html

https://ria.ru/20231203/nizhniy-1913466624.html

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забайкальский край, общество, чита