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В Забайкалье увеличили компенсацию за дрова семьям участников СВО - РИА Новости, 06.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:53 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/drova-1914071330.html
В Забайкалье увеличили компенсацию за дрова семьям участников СВО
В Забайкалье увеличили компенсацию за дрова семьям участников СВО - РИА Новости, 06.12.2023
В Забайкалье увеличили компенсацию за дрова семьям участников СВО
Правительство Забайкальского края в 4,5 раза увеличило компенсацию расходов на твёрдое топливо участникам СВО и их семьям, сообщили в пресс-службе регионального РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T11:53
2023-12-06T11:53
специальная военная операция на украине
забайкальский край
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ЧИТА, 6 дек - РИА Новости. Правительство Забайкальского края в 4,5 раза увеличило компенсацию расходов на твёрдое топливо участникам СВО и их семьям, сообщили в пресс-службе регионального правительства. "В Забайкальском крае расширяют меры поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Так, с 4 до 18 тысяч рублей увеличен предельный объём единовременной выплаты на компенсацию за приобретённое твёрдое топливо для семей участников СВО в отопительный период с 15 сентября этого года по 15 мая 2024 года", - говорится в сообщении. Уточняется, что участникам специальной военной операции и членам их семей предусмотрена компенсация на оплату твердого топлива в размере 50% от понесенных расходов на одно жилое помещение. Кроме того, число получателей выплаты в регионе увеличено с 1,3 до 4,5 тысячи. Теперь на неё могут рассчитывать не только семьи мобилизованных, но и всех участников СВО, семьи получивших увечье бойцов, а также семьи погибших. В Забайкалье частный сектор в основном отапливается за счёт твердого топлива. Используются уголь и дрова. В Чите началась газификация в рамках федерального проекта "Чистый воздух". К концу 2024 года на газовое отопление планируют перевести более 13 тысяч домовладений.
https://ria.ru/20231205/podderzhka-1913969218.html
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забайкальский край, общество, чита
Специальная военная операция на Украине, Забайкальский край, Общество, Чита
В Забайкалье увеличили компенсацию за дрова семьям участников СВО

В Забайкалье в 4,5 раза увеличили компенсацию за дрова семьям участников СВО

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкДрова
Дрова - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Дрова. Архивное фото
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ЧИТА, 6 дек - РИА Новости. Правительство Забайкальского края в 4,5 раза увеличило компенсацию расходов на твёрдое топливо участникам СВО и их семьям, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
"В Забайкальском крае расширяют меры поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Так, с 4 до 18 тысяч рублей увеличен предельный объём единовременной выплаты на компенсацию за приобретённое твёрдое топливо для семей участников СВО в отопительный период с 15 сентября этого года по 15 мая 2024 года", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что участникам специальной военной операции и членам их семей предусмотрена компенсация на оплату твердого топлива в размере 50% от понесенных расходов на одно жилое помещение.
Кроме того, число получателей выплаты в регионе увеличено с 1,3 до 4,5 тысячи. Теперь на неё могут рассчитывать не только семьи мобилизованных, но и всех участников СВО, семьи получивших увечье бойцов, а также семьи погибших.
В Забайкалье частный сектор в основном отапливается за счёт твердого топлива. Используются уголь и дрова. В Чите началась газификация в рамках федерального проекта "Чистый воздух". К концу 2024 года на газовое отопление планируют перевести более 13 тысяч домовладений.
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