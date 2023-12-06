Докфильм о Донбассе "Среди мертвых, среди живых" выйдет в 2024 году
Докфильм Полуниной о Донбассе "Среди мертвых, среди живых" выйдет в 2024 году
© Компания "Суббота"Тизер документального фильма Алёны Полуниной "Среди мёртвых, среди живых"
© Компания "Суббота"
Тизер документального фильма Алёны Полуниной "Среди мёртвых, среди живых"
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Документальный фильм о Донбассе "Среди мертвых, среди живых" выйдет в 2024 году, сообщили в пресс-службе портала "Мувистарт".
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"В сети появился тизер документального фильма Алены Полуниной "Среди мертвых, среди живых" (рабочее название "Завершение: Трибунал"), выход которого запланирован на первую половину 2024 года", - говорится в сообщении.
Картина посвящена деятельности общественных организаций и добровольцев, которые с 2014 года занимаются поиском, идентификацией и захоронением останков погибших военнослужащих и мирных жителей, пострадавших в ходе вооруженного конфликта с Украиной.
Отмечается, что одним из результатов этой деятельности является открытие мемориального комплекса "Незаживающая рана Донбасса" 28 ноября в поселке Видное под Луганском.
Одной из героинь фильма стала руководитель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии Анна Сорока. По словам режиссера Алены Полуниной, Сорока и ее команда ежедневно занимаются розыском погибших и пропавших без вести людей во время специальной военной операции и раньше, "с самого начала геноцида народа Донбасса в 2014-м году".
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"Это и военные, но в первую очередь мирные жители, ставшие жертвами обстрелов и расправ со стороны ВСУ. Работа тяжелая, стрессовая, с множеством аспектов. Чего стоит только общение с родственниками пропавших без вести… Разумеется, их деятельность осуществляется в тесном сотрудничестве с СК России", – подчеркнула Полунина, слова которой цитирует пресс-служба.