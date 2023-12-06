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Докфильм о Донбассе "Среди мертвых, среди живых" выйдет в 2024 году - РИА Новости, 06.12.2023
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17:15 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/dokfilm-1914169216.html
Докфильм о Донбассе "Среди мертвых, среди живых" выйдет в 2024 году
Докфильм о Донбассе "Среди мертвых, среди живых" выйдет в 2024 году - РИА Новости, 06.12.2023
Докфильм о Донбассе "Среди мертвых, среди живых" выйдет в 2024 году
Документальный фильм о Донбассе "Среди мертвых, среди живых" выйдет в 2024 году, сообщили в пресс-службе портала "Мувистарт". РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T17:15
2023-12-06T17:15
украина
видное
донбасс
анна сорока
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Документальный фильм о Донбассе "Среди мертвых, среди живых" выйдет в 2024 году, сообщили в пресс-службе портала "Мувистарт". "В сети появился тизер документального фильма Алены Полуниной "Среди мертвых, среди живых" (рабочее название "Завершение: Трибунал"), выход которого запланирован на первую половину 2024 года", - говорится в сообщении. Картина посвящена деятельности общественных организаций и добровольцев, которые с 2014 года занимаются поиском, идентификацией и захоронением останков погибших военнослужащих и мирных жителей, пострадавших в ходе вооруженного конфликта с Украиной. Отмечается, что одним из результатов этой деятельности является открытие мемориального комплекса "Незаживающая рана Донбасса" 28 ноября в поселке Видное под Луганском. Одной из героинь фильма стала руководитель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии Анна Сорока. По словам режиссера Алены Полуниной, Сорока и ее команда ежедневно занимаются розыском погибших и пропавших без вести людей во время специальной военной операции и раньше, "с самого начала геноцида народа Донбасса в 2014-м году". "Это и военные, но в первую очередь мирные жители, ставшие жертвами обстрелов и расправ со стороны ВСУ. Работа тяжелая, стрессовая, с множеством аспектов. Чего стоит только общение с родственниками пропавших без вести… Разумеется, их деятельность осуществляется в тесном сотрудничестве с СК России", – подчеркнула Полунина, слова которой цитирует пресс-служба.
https://ria.ru/20231128/donbass-1912384554.html
https://ria.ru/20231026/babkina-1905397084.html
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украина, видное, донбасс, анна сорока, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Украина, Видное, Донбасс, Анна Сорока, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Докфильм о Донбассе "Среди мертвых, среди живых" выйдет в 2024 году

Докфильм Полуниной о Донбассе "Среди мертвых, среди живых" выйдет в 2024 году

© Компания "Суббота"Тизер документального фильма Алёны Полуниной "Среди мёртвых, среди живых"
Тизер документального фильма Алёны Полуниной Среди мёртвых, среди живых
© Компания "Суббота"
Тизер документального фильма Алёны Полуниной "Среди мёртвых, среди живых"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Документальный фильм о Донбассе "Среди мертвых, среди живых" выйдет в 2024 году, сообщили в пресс-службе портала "Мувистарт".
«
"В сети появился тизер документального фильма Алены Полуниной "Среди мертвых, среди живых" (рабочее название "Завершение: Трибунал"), выход которого запланирован на первую половину 2024 года", - говорится в сообщении.
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Картина посвящена деятельности общественных организаций и добровольцев, которые с 2014 года занимаются поиском, идентификацией и захоронением останков погибших военнослужащих и мирных жителей, пострадавших в ходе вооруженного конфликта с Украиной.
Отмечается, что одним из результатов этой деятельности является открытие мемориального комплекса "Незаживающая рана Донбасса" 28 ноября в поселке Видное под Луганском.
Одной из героинь фильма стала руководитель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии Анна Сорока. По словам режиссера Алены Полуниной, Сорока и ее команда ежедневно занимаются розыском погибших и пропавших без вести людей во время специальной военной операции и раньше, "с самого начала геноцида народа Донбасса в 2014-м году".
«
"Это и военные, но в первую очередь мирные жители, ставшие жертвами обстрелов и расправ со стороны ВСУ. Работа тяжелая, стрессовая, с множеством аспектов. Чего стоит только общение с родственниками пропавших без вести… Разумеется, их деятельность осуществляется в тесном сотрудничестве с СК России", – подчеркнула Полунина, слова которой цитирует пресс-служба.
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УкраинаВидноеДонбассАнна СорокаВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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