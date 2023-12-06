https://ria.ru/20231206/dnepropetrovsk-1914199133.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 06.12.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске

Взрывы прогремели в Днепропетровске, сообщает украинский телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T18:48

2023-12-06T18:48

2023-12-06T18:48

днепропетровск

в мире

кировоградская область

украина

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Взрывы прогремели в Днепропетровске, сообщает украинский телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале. "В Днепре (украинское название Днепропетровска - ред.) слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении телеканала. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на данный момент в Днепропетровской и Кировоградской областях звучит воздушная тревога.

днепропетровск

кировоградская область

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днепропетровск, в мире, кировоградская область, украина