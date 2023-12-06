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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 06.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:48 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/dnepropetrovsk-1914199133.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 06.12.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Взрывы прогремели в Днепропетровске, сообщает украинский телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T18:48
2023-12-06T18:48
днепропетровск
в мире
кировоградская область
украина
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Взрывы прогремели в Днепропетровске, сообщает украинский телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале. "В Днепре (украинское название Днепропетровска - ред.) слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении телеканала. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на данный момент в Днепропетровской и Кировоградской областях звучит воздушная тревога.
днепропетровск
кировоградская область
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РИА Новости
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4.7
96
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днепропетровск, в мире, кировоградская область, украина
Днепропетровск, В мире, Кировоградская область, Украина, Специальная военная операция на Украине
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске

Телеканал "Общественное" сообщил о взрывах в Днепропетровске

© iStock.com / I_ValentinДнепропетровск
Днепропетровск - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© iStock.com / I_Valentin
Днепропетровск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Взрывы прогремели в Днепропетровске, сообщает украинский телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале.
Днепре (украинское название Днепропетровска - ред.) слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении телеканала.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на данный момент в Днепропетровской и Кировоградской областях звучит воздушная тревога.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 17:16
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 06.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровскВ миреКировоградская областьУкраина
 
 
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