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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 06.12.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Взрывы прогремели в Днепропетровске, сообщает украинский телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T18:48
2023-12-06T18:48
2023-12-06T18:48
днепропетровск
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кировоградская область
украина
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Взрывы прогремели в Днепропетровске, сообщает украинский телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале. "В Днепре (украинское название Днепропетровска - ред.) слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении телеканала. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на данный момент в Днепропетровской и Кировоградской областях звучит воздушная тревога.
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днепропетровск, в мире, кировоградская область, украина
Днепропетровск, В мире, Кировоградская область, Украина, Специальная военная операция на Украине
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Телеканал "Общественное" сообщил о взрывах в Днепропетровске