https://ria.ru/20231206/deyatelnost-1914116952.html
Опрос показал, как британцы относятся к деятельности Джонсона в пандемию
Опрос показал, как британцы относятся к деятельности Джонсона в пандемию - РИА Новости, 06.12.2023
Опрос показал, как британцы относятся к деятельности Джонсона в пандемию
Более 70% жителей Британии не доверяют деятельности бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона во время пандемии COVID-19, следует из результатов... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T14:28
2023-12-06T14:28
2023-12-06T14:28
в мире
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борис джонсон
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Более 70% жителей Британии не доверяют деятельности бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона во время пандемии COVID-19, следует из результатов опроса исследовательской компании YouGov. Согласно результатам опроса, опубликованным на сайте исследовательской компании, лишь 16% опрошенных считают, что Джонсон "в целом заслуживает доверия в вопросе о том, что произошло во время пандемии COVID-19", 71% респондентов заявили, что "в целом он не заслуживает доверия" в рамках событий в период пандемии коронавируса. Еще 13% опрошенных ответили, что не знают ответа на поставленный вопрос. Опрос проводился пятого декабря среди 2188 взрослых жителей Великобритании. Данные о статистической погрешности не приводятся. В среду, как сообщила газета Guardian, Борис Джонсон прибыл для дачи показаний на слушание в рамках расследования о деятельности британских властей во время пандемии коронавируса. Ранее в ходе расследования по действиям британских властей во время пандемии были опубликованы записи, согласно которым незадолго до введения локдауна для борьбы с распространением COVID экс-премьер Борис Джонсон якобы возмущался, почему "уничтожается экономика из-за людей, которые все равно скоро умрут". Скандал разразился вокруг мероприятий в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна, объявленного из-за коронавируса. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа, когда ограничения в Соединенном Королевстве еще действовали, а также был объявлен национальный траур. Позднее Джонсон принес извинения и заявил, что оплатил штраф, выписанный столичной полицией.
https://ria.ru/20231205/proval-1913978627.html
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в мире, великобритания, борис джонсон, филипп (король бельгии)
В мире, Великобритания, Борис Джонсон, Филипп (король Бельгии)
Опрос показал, как британцы относятся к деятельности Джонсона в пандемию
Опрос: 71% британцев не доверяют деятельности Джонсона во время пандемии
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости.
Более 70% жителей Британии не доверяют деятельности бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона во время пандемии COVID-19, следует из результатов опроса
исследовательской компании YouGov.
Согласно результатам опроса, опубликованным на сайте исследовательской компании, лишь 16% опрошенных считают, что Джонсон "в целом заслуживает доверия в вопросе о том, что произошло во время пандемии COVID-19", 71% респондентов заявили, что "в целом он не заслуживает доверия" в рамках событий в период пандемии коронавируса. Еще 13% опрошенных ответили, что не знают ответа на поставленный вопрос.
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Опрос проводился пятого декабря среди 2188 взрослых жителей Великобритании. Данные о статистической погрешности не приводятся.
В среду, как сообщила газета Guardian, Борис Джонсон прибыл для дачи показаний на слушание в рамках расследования о деятельности британских властей во время пандемии коронавируса.
Ранее в ходе расследования по действиям британских властей во время пандемии были опубликованы записи, согласно которым незадолго до введения локдауна для борьбы с распространением COVID экс-премьер Борис Джонсон якобы возмущался, почему "уничтожается экономика из-за людей, которые все равно скоро умрут".
Скандал разразился вокруг мероприятий в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна, объявленного из-за коронавируса. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа
, когда ограничения в Соединенном Королевстве еще действовали, а также был объявлен национальный траур. Позднее Джонсон принес извинения и заявил, что оплатил штраф, выписанный столичной полицией.
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