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Посол Антонов осудил США за спекуляции на вопросах защиты украинских детей
Посол Антонов осудил США за спекуляции на вопросах защиты украинских детей - РИА Новости, 06.12.2023
Посол Антонов осудил США за спекуляции на вопросах защиты украинских детей
В США не должны спекулировать на вопросах защиты украинских детей, нужно сосредоточиться на проблемах внутри собственной страны, заявил посол РФ в Вашингтоне... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T05:17
2023-12-06T05:17
2023-12-06T05:17
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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. В США не должны спекулировать на вопросах защиты украинских детей, нужно сосредоточиться на проблемах внутри собственной страны, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Призываем Вашингтон прекратить спекулировать на весьма чувствительных вопросах. Сконцентрироваться на тех многочисленных социальных проблемах, которые существуют в самих США. Здесь, по имеющимся сведениям, до сих пор не смогли установить судьбу порядка 85 тысяч несовершеннолетних, пропавших без вести в результате миграционного кризиса на южной границе", - говорится в заявлении Антонова. Посол призвал уделить особое внимание тому, "что происходит в "колыбели демократии" с усыновленными со всего мира". "Россия делала и будет продолжать прилагать все необходимые усилия для поддержки и помощи несовершеннолетним, пострадавшим от преступного режима Зеленского", - заявил посол. Попытки отдельных представителей истеблишмента США в очередной раз выставить Вашингтон в числе главных защитников законных интересов детей "притянуты за уши" де-юре и де-факто", отметил высокопоставленный дипломат. "Соединенные Штаты по сей день не ратифицировали Конвенцию ООН о правах ребенка, закрепляющую базовые стандарты охраны данной уязвимой категории населения. В этом же ряду неприкрытого лицемерия - замалчивание неправомерной практики американцев по принудительному вывозу детей из Вьетнама и Афганистана", - добавил он.
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вашингтон (штат), в мире, сша, россия, анатолий антонов, оон
Вашингтон (штат), В мире, США, Россия, Анатолий Антонов, ООН
Посол Антонов осудил США за спекуляции на вопросах защиты украинских детей
Антонов: Вашингтон не должен спекулировать на вопросах защиты украинских детей