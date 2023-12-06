https://ria.ru/20231206/deti-1914019117.html

Посол Антонов осудил США за спекуляции на вопросах защиты украинских детей

Посол Антонов осудил США за спекуляции на вопросах защиты украинских детей - РИА Новости, 06.12.2023

Посол Антонов осудил США за спекуляции на вопросах защиты украинских детей

В США не должны спекулировать на вопросах защиты украинских детей, нужно сосредоточиться на проблемах внутри собственной страны, заявил посол РФ в Вашингтоне... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T05:17

2023-12-06T05:17

2023-12-06T05:17

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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. В США не должны спекулировать на вопросах защиты украинских детей, нужно сосредоточиться на проблемах внутри собственной страны, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Призываем Вашингтон прекратить спекулировать на весьма чувствительных вопросах. Сконцентрироваться на тех многочисленных социальных проблемах, которые существуют в самих США. Здесь, по имеющимся сведениям, до сих пор не смогли установить судьбу порядка 85 тысяч несовершеннолетних, пропавших без вести в результате миграционного кризиса на южной границе", - говорится в заявлении Антонова. Посол призвал уделить особое внимание тому, "что происходит в "колыбели демократии" с усыновленными со всего мира". "Россия делала и будет продолжать прилагать все необходимые усилия для поддержки и помощи несовершеннолетним, пострадавшим от преступного режима Зеленского", - заявил посол. Попытки отдельных представителей истеблишмента США в очередной раз выставить Вашингтон в числе главных защитников законных интересов детей "притянуты за уши" де-юре и де-факто", отметил высокопоставленный дипломат. "Соединенные Штаты по сей день не ратифицировали Конвенцию ООН о правах ребенка, закрепляющую базовые стандарты охраны данной уязвимой категории населения. В этом же ряду неприкрытого лицемерия - замалчивание неправомерной практики американцев по принудительному вывозу детей из Вьетнама и Афганистана", - добавил он.

https://ria.ru/20231107/ssha-1907795054.html

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вашингтон (штат), в мире, сша, россия, анатолий антонов, оон