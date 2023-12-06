После стрельбы в Рязанской области, где погиб полицейский, завели дело
После стрельбы в Рязанской области, где погиб полицейский, завели уголовное дело
© Фото : Официальный Telegram-канал прокуратуры Рязанской областиМесто стрельбы на территории Рыбновского района Рязанской области, в результате которой погиб полицейский
Место стрельбы на территории Рыбновского района Рязанской области, в результате которой погиб полицейский
РЯЗАНЬ, 6 дек – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после стрельбы в Рязанской области, в результате которой погиб сотрудник полиции, сообщила прокуратура региона.
"Сегодня, на территории Рыбновского района Рязанской области при производстве следственного действия 47-летним уроженцем Вологодской области оказано сопротивление. Им произведен выстрел из охотничьего ружья, в результате которого погиб сотрудник полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело", - сообщила прокуратура в своем Telegram-канале.
Отмечается, что для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выезжал прокурор области, ход и результаты расследования уголовного дела взяты на контроль.