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После стрельбы в Рязанской области, где погиб полицейский, завели дело - РИА Новости, 06.12.2023
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15:22 06.12.2023 (обновлено: 15:27 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/delo-1914135882.html
После стрельбы в Рязанской области, где погиб полицейский, завели дело
После стрельбы в Рязанской области, где погиб полицейский, завели дело - РИА Новости, 06.12.2023
После стрельбы в Рязанской области, где погиб полицейский, завели дело
Уголовное дело возбуждено после стрельбы в Рязанской области, в результате которой погиб сотрудник полиции, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T15:22
2023-12-06T15:27
происшествия
рязанская область
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РЯЗАНЬ, 6 дек – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после стрельбы в Рязанской области, в результате которой погиб сотрудник полиции, сообщила прокуратура региона."Сегодня, на территории Рыбновского района Рязанской области при производстве следственного действия 47-летним уроженцем Вологодской области оказано сопротивление. Им произведен выстрел из охотничьего ружья, в результате которого погиб сотрудник полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело", - сообщила прокуратура в своем Telegram-канале.Отмечается, что для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выезжал прокурор области, ход и результаты расследования уголовного дела взяты на контроль.
https://ria.ru/20230914/muzhchina-1896405516.html
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происшествия, рязанская область
Происшествия, Рязанская область
После стрельбы в Рязанской области, где погиб полицейский, завели дело

После стрельбы в Рязанской области, где погиб полицейский, завели уголовное дело

© Фото : Официальный Telegram-канал прокуратуры Рязанской областиМесто стрельбы на территории Рыбновского района Рязанской области, в результате которой погиб полицейский
Место стрельбы на территории Рыбновского района Рязанской области, в результате которой погиб полицейский - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© Фото : Официальный Telegram-канал прокуратуры Рязанской области
Место стрельбы на территории Рыбновского района Рязанской области, в результате которой погиб полицейский
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 6 дек – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после стрельбы в Рязанской области, в результате которой погиб сотрудник полиции, сообщила прокуратура региона.
"Сегодня, на территории Рыбновского района Рязанской области при производстве следственного действия 47-летним уроженцем Вологодской области оказано сопротивление. Им произведен выстрел из охотничьего ружья, в результате которого погиб сотрудник полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело", - сообщила прокуратура в своем Telegram-канале.
Отмечается, что для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выезжал прокурор области, ход и результаты расследования уголовного дела взяты на контроль.
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