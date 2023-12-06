https://ria.ru/20231206/delo-1914135882.html

После стрельбы в Рязанской области, где погиб полицейский, завели дело

После стрельбы в Рязанской области, где погиб полицейский, завели дело - РИА Новости, 06.12.2023

После стрельбы в Рязанской области, где погиб полицейский, завели дело

Уголовное дело возбуждено после стрельбы в Рязанской области, в результате которой погиб сотрудник полиции, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T15:22

2023-12-06T15:22

2023-12-06T15:27

происшествия

рязанская область

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РЯЗАНЬ, 6 дек – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после стрельбы в Рязанской области, в результате которой погиб сотрудник полиции, сообщила прокуратура региона."Сегодня, на территории Рыбновского района Рязанской области при производстве следственного действия 47-летним уроженцем Вологодской области оказано сопротивление. Им произведен выстрел из охотничьего ружья, в результате которого погиб сотрудник полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело", - сообщила прокуратура в своем Telegram-канале.Отмечается, что для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выезжал прокурор области, ход и результаты расследования уголовного дела взяты на контроль.

https://ria.ru/20230914/muzhchina-1896405516.html

рязанская область

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, рязанская область