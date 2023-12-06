https://ria.ru/20231206/braziliya-1914010292.html

Источник в МИД Бразилии ожидает в 2024 году "много переговоров" с Россией

Источник в МИД Бразилии ожидает в 2024 году "много переговоров" с Россией - РИА Новости, 06.12.2023

Источник в МИД Бразилии ожидает в 2024 году "много переговоров" с Россией

Правительство Бразилии ожидает, что у страны в 2024 году будет "много переговоров" с Россией, сообщил РИА Новости источник в МИД латиноамериканской страны. РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T01:36

2023-12-06T01:36

2023-12-06T01:36

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МОНТЕВИДЕО, 6 дек - РИА Новости. Правительство Бразилии ожидает, что у страны в 2024 году будет "много переговоров" с Россией, сообщил РИА Новости источник в МИД латиноамериканской страны. "Думаю, что, помимо двусторонних переговоров, будет много переговоров в рамках БРИКС и G20", - сказал собеседник агентства. Саммит G20 пройдет в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября 2024 года.

https://ria.ru/20231206/putin-1914006018.html

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россия

рио-де-жанейро (город)

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бразилия, россия, рио-де-жанейро (город), большая двадцатка, брикс, в мире