https://ria.ru/20231206/braziliya-1914010292.html
Источник в МИД Бразилии ожидает в 2024 году "много переговоров" с Россией
Источник в МИД Бразилии ожидает в 2024 году "много переговоров" с Россией - РИА Новости, 06.12.2023
Источник в МИД Бразилии ожидает в 2024 году "много переговоров" с Россией
Правительство Бразилии ожидает, что у страны в 2024 году будет "много переговоров" с Россией, сообщил РИА Новости источник в МИД латиноамериканской страны. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T01:36
2023-12-06T01:36
2023-12-06T01:36
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МОНТЕВИДЕО, 6 дек - РИА Новости. Правительство Бразилии ожидает, что у страны в 2024 году будет "много переговоров" с Россией, сообщил РИА Новости источник в МИД латиноамериканской страны. "Думаю, что, помимо двусторонних переговоров, будет много переговоров в рамках БРИКС и G20", - сказал собеседник агентства. Саммит G20 пройдет в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября 2024 года.
https://ria.ru/20231206/putin-1914006018.html
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бразилия, россия, рио-де-жанейро (город), большая двадцатка, брикс, в мире
Бразилия, Россия, Рио-де-Жанейро (город), Большая двадцатка, БРИКС, В мире
Источник в МИД Бразилии ожидает в 2024 году "много переговоров" с Россией
Бразилия ожидает, что в 2024 году с Россией будет много переговоров