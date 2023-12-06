https://ria.ru/20231206/bombardirovki-1914162420.html

Бомбардировки Газы стали одними из самых тяжелых в истории, пишут СМИ

Бомбардировки Газы стали одними из самых тяжелых в истории, пишут СМИ - РИА Новости, 06.12.2023

Бомбардировки Газы стали одними из самых тяжелых в истории, пишут СМИ

Разрушения в секторе Газа в результате семи недель бомбардировок стали одними из самых тяжелых в истории, сообщило издание Financial Times со ссылкой на... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T16:48

2023-12-06T16:48

2023-12-06T16:48

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

в мире

сектор газа

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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Разрушения в секторе Газа в результате семи недель бомбардировок стали одними из самых тяжелых в истории, сообщило издание Financial Times со ссылкой на экспертов. "Газа войдет в историю как место, отмеченное одними из самых тяжелых конвенционных бомбардировок в истории", - сообщил изданию историк и автор исследования бомбовых ударов XX века Роберт Пейп. По словам Пейпа, масштабы разрушений в секторе Газа сопоставимы с бомбардировками Дрездена, Кельна и Гамбурга в годы Второй мировой войны. По данным аналитиков, которые приводит издание, более 60% зданий на севере палестинского анклава были серьезно повреждены при ударах армии Израиля. Во всем секторе Газа из 105,3 тысячи зданий 82,6 тысячи находятся в руинах. В то же время с 1943 по 1945 годы Союзники уничтожили примерно 50% застройки в немецких городах. Как отмечает издание, хоть Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и применяет высокоточные боеприпасы, она также использует авиабомбы времен войны в Корее и Вьетнаме, достигающие в весе двух тысяч фунтов (900 килограммов). Как сообщил один из источников издания, единственной причиной применения Израилем таких бомб стали "попытки ЦАХАЛ уничтожить сеть туннелей ХАМАС". По версии Financial Times второй причиной столь обширных разрушений стали интенсивность ударов и сравнительно вольные правила выбора целей, приведшие к массовым смертям гражданского населения. По словам одно из экспертов, в первые две недели своей кампании Израиль использовал по меньшей мере тысячу боеприпасов воздух-земля в день. Для сравнения, при американских бомбардировках Мосула в Ираке расход этих боеприпасов достигал примерно 600 в неделю при самых интенсивных обстрелах, отмечает издание. Ранее газета Washington Post со ссылкой на эксперта Службы ООН по разминированию (UNMAS) Чарльза Берча сообщила, что сотни или даже тысячи неразорвавшихся боеприпасов, многие из которых произведены в США, могут сделать части сектора Газа непригодными для проживания, а на очистку территории потребуется много лет и десятки миллионов долларов. При этом Израиль не раскрывает точных данных по поводу числа боеприпасов, сброшенных на сектор Газа. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 16 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231206/gaza-1914150449.html

https://ria.ru/20231206/bombardirovka-1914072348.html

https://ria.ru/20231204/netanyakhu-1913593937.html

израиль

сектор газа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, в мире, сектор газа