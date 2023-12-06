https://ria.ru/20231206/bombardirovka-1914072348.html

Бомбардировка Израилем сектора Газа обречена на провал, пишут СМИ

Бомбардировка Израилем сектора Газа обречена на провал, пишут СМИ - РИА Новости, 06.12.2023

Бомбардировка Израилем сектора Газа обречена на провал, пишут СМИ

Тактика Израиля, рассчитанная на то, чтобы с помощью бомбардировок сектора Газа уничтожить палестинское движение ХАМАС, обречена на провал, массовое наказание... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T11:56

2023-12-06T11:56

2023-12-06T11:56

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

хамас

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Тактика Израиля, рассчитанная на то, чтобы с помощью бомбардировок сектора Газа уничтожить палестинское движение ХАМАС, обречена на провал, массовое наказание гражданского населения не убедили жителей анклава прекратить поддержку движения, а напротив усилили недовольства, пишет американское издание Foreign Affairs. "Если судить чисто со стратегической точки зрения, подход Израиля обречен на провал, и на самом деле он уже терпит неудачу. Массовые наказания гражданского населения не убедили жителей сектора Газа прекратить поддержку ХАМАС. Напротив, это только усилило недовольство среди палестинцев. Кампания также не преуспела в ликвидации группировки, которая якобы стала объектом нападения", - пишет издание. Как отмечает Foreign Affairs, более 50 дней конфликта показали, что, "хотя Израиль и может разрушить сектор Газа, он не может уничтожить ХАМАС". По мнению издание, ситуация даже могла сделать палестинское движение еще сильнее. Автор статьи, профессор политологии Роберт Пейп, отмечает, что с самого момента появления авиации страны стремились заставить врагов подчиниться и подорвать моральный дух гражданского населения с помощью бомбардировок. Эта стратегия принудительного наказания достигла своего апогея во время Второй мировой войны, отмечает автор, приводя в пример бомбардировки немецких городов, таких как Гамбург и Дрезден. "Теперь к этому позорному списку можно добавить сектор Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сам сравнил нынешнюю кампанию с борьбой союзников во Второй мировой войне", - отмечает Пейп. На самом деле, подытоживает Пейп, за всю историю не было случаев, когда бомбардировки привели бы к восстанию населения страны против собственного правительства. Как отмечается в статье, действия Израиля, в результате которых погибло большое число мирных жителей, "почти наверняка производят больше террористов, чем убивают", поскольку у каждого погибшего мирного жителя есть семья и друзья, готовые присоединиться к ХАМАС, чтобы отомстить.

https://ria.ru/20231206/pogibshie-1914046857.html

https://ria.ru/20231205/khamas-1913999195.html

израиль

сектор газа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, хамас