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В Иркутске рассказали о новом всесезонном курорте с яхт-клубом у Байкала - РИА Новости, 06.12.2023
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Туризм
 
12:29 06.12.2023 (обновлено: 13:19 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/baykal-1913913685.html
В Иркутске рассказали о новом всесезонном курорте с яхт-клубом у Байкала
В Иркутске рассказали о новом всесезонном курорте с яхт-клубом у Байкала - РИА Новости, 06.12.2023
В Иркутске рассказали о новом всесезонном курорте с яхт-клубом у Байкала
Первый этап постройки курорта "Байкальская слобода" в Иркутской области будет реализован в 2027 году, а к 2035 году, по прогнозам, турпоток туда составит 850... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T12:29
2023-12-06T13:19
туризм
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новости - туризм
туристы
иркутская область
ангара
курорт
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Первый этап постройки курорта "Байкальская слобода" в Иркутской области будет реализован в 2027 году, а к 2035 году, по прогнозам, турпоток туда составит 850 тысяч человек, сообщили в пресс-службе корпорации "Туризм.РФ". "Благодаря реализации проекта Иркутская область получит новые объекты инженерной инфраструктуры, в том числе сети водоотведения. Общий объем инвестиций оценивается свыше 40 миллиардов рублей. Проект предполагает поэтапную реализацию, первый будет реализован в 2027 году. По прогнозам, турпоток составит 850 тысяч человек к 2035 году", – сообщили в корпорации. Там уточнили, что утвержденный мастер-план курорта "Байкальская слобода" включает в себя 27 инвестиционных "лотов", на 11 "лотов" первой очереди компанией уже привлечены восемь инвесторов для строительства туристических объектов. "Совместно с рабочей группой потенциальные инвесторы изучили территорию будущего курорта вопросы по вопросу проектирования объектов инфраструктуры", – рассказали в пресс-службе. В корпорации добавили, что на площади 330 гектаров планируется строительство гостиниц различных категорий и быстровозводимых средств размещения на 3,5 тысячи номеров, а также создание развлекательных объектов, экологического парка и инфраструктуры для пляжного туризма и зимних видов активного отдыха. А главной точкой притяжения станет собственная марина на 450 яхт, яхт-клубом, зоной открытого и зимнего отапливаемого хранения лодок.Всесезонный курорт "Байкальская слобода" реализуется в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Он будет создан на берегу реки Ангары.
https://ria.ru/20230927/kurorty-1898790747.html
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туризм, новости - туризм, туристы, иркутская область, ангара, курорт
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Иркутская область, Ангара, Курорт
В Иркутске рассказали о новом всесезонном курорте с яхт-клубом у Байкала

Курорт "Байкальская слобода" к 2035 году планирует принимать 850 тысяч туристов

© Фото : Правительство Иркутской областиСовещание по вопросу туристской территории "Байкальская слобода" под руководством Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева с участием рабочей группы Корпорации Туризм.РФ. 5 декабря 2023
Совещание по вопросу туристской территории Байкальская слобода под руководством Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева с участием рабочей группы Корпорации Туризм.РФ. 5 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© Фото : Правительство Иркутской области
Совещание по вопросу туристской территории "Байкальская слобода" под руководством Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева с участием рабочей группы Корпорации Туризм.РФ. 5 декабря 2023
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Первый этап постройки курорта "Байкальская слобода" в Иркутской области будет реализован в 2027 году, а к 2035 году, по прогнозам, турпоток туда составит 850 тысяч человек, сообщили в пресс-службе корпорации "Туризм.РФ".
"Благодаря реализации проекта Иркутская область получит новые объекты инженерной инфраструктуры, в том числе сети водоотведения. Общий объем инвестиций оценивается свыше 40 миллиардов рублей. Проект предполагает поэтапную реализацию, первый будет реализован в 2027 году. По прогнозам, турпоток составит 850 тысяч человек к 2035 году", – сообщили в корпорации.
Там уточнили, что утвержденный мастер-план курорта "Байкальская слобода" включает в себя 27 инвестиционных "лотов", на 11 "лотов" первой очереди компанией уже привлечены восемь инвесторов для строительства туристических объектов.
"Совместно с рабочей группой потенциальные инвесторы изучили территорию будущего курорта вопросы по вопросу проектирования объектов инфраструктуры", – рассказали в пресс-службе.
В корпорации добавили, что на площади 330 гектаров планируется строительство гостиниц различных категорий и быстровозводимых средств размещения на 3,5 тысячи номеров, а также создание развлекательных объектов, экологического парка и инфраструктуры для пляжного туризма и зимних видов активного отдыха. А главной точкой притяжения станет собственная марина на 450 яхт, яхт-клубом, зоной открытого и зимнего отапливаемого хранения лодок.
Всесезонный курорт "Байкальская слобода" реализуется в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Он будет создан на берегу реки Ангары.
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