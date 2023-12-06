https://ria.ru/20231206/baykal-1913913685.html

В Иркутске рассказали о новом всесезонном курорте с яхт-клубом у Байкала

В Иркутске рассказали о новом всесезонном курорте с яхт-клубом у Байкала - РИА Новости, 06.12.2023

В Иркутске рассказали о новом всесезонном курорте с яхт-клубом у Байкала

Первый этап постройки курорта "Байкальская слобода" в Иркутской области будет реализован в 2027 году, а к 2035 году, по прогнозам, турпоток туда составит 850... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T12:29

2023-12-06T12:29

2023-12-06T13:19

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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Первый этап постройки курорта "Байкальская слобода" в Иркутской области будет реализован в 2027 году, а к 2035 году, по прогнозам, турпоток туда составит 850 тысяч человек, сообщили в пресс-службе корпорации "Туризм.РФ". "Благодаря реализации проекта Иркутская область получит новые объекты инженерной инфраструктуры, в том числе сети водоотведения. Общий объем инвестиций оценивается свыше 40 миллиардов рублей. Проект предполагает поэтапную реализацию, первый будет реализован в 2027 году. По прогнозам, турпоток составит 850 тысяч человек к 2035 году", – сообщили в корпорации. Там уточнили, что утвержденный мастер-план курорта "Байкальская слобода" включает в себя 27 инвестиционных "лотов", на 11 "лотов" первой очереди компанией уже привлечены восемь инвесторов для строительства туристических объектов. "Совместно с рабочей группой потенциальные инвесторы изучили территорию будущего курорта вопросы по вопросу проектирования объектов инфраструктуры", – рассказали в пресс-службе. В корпорации добавили, что на площади 330 гектаров планируется строительство гостиниц различных категорий и быстровозводимых средств размещения на 3,5 тысячи номеров, а также создание развлекательных объектов, экологического парка и инфраструктуры для пляжного туризма и зимних видов активного отдыха. А главной точкой притяжения станет собственная марина на 450 яхт, яхт-клубом, зоной открытого и зимнего отапливаемого хранения лодок.Всесезонный курорт "Байкальская слобода" реализуется в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Он будет создан на берегу реки Ангары.

https://ria.ru/20230927/kurorty-1898790747.html

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