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Байден отверг обвинения в вовлеченности в бизнес сына - РИА Новости, 06.12.2023
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22:11 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/bayden-1914231747.html
Байден отверг обвинения в вовлеченности в бизнес сына
Байден отверг обвинения в вовлеченности в бизнес сына - РИА Новости, 06.12.2023
Байден отверг обвинения в вовлеченности в бизнес сына
Президент США Джо Байден завершил специальное обращение о помощи Киеву, отвергнув обвинения в вовлеченности в бизнес сына Хантера. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T22:11
2023-12-06T22:11
в мире
сша
киев
украина
джо байден
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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден завершил специальное обращение о помощи Киеву, отвергнув обвинения в вовлеченности в бизнес сына Хантера. После завершения выступления Байдена один из корреспондентов сказал, что у него есть вопрос, "связанный с Украиной и Китаем" и привел результаты недавнего опроса о том, что "почти 70% американцев, в том числе 40% демократов считают, что президент США действовал незаконно или не этично в контексте интересов семейного бизнеса". &quot;Это просто набор лжи!&quot;, - сказал Байден, отвечая на просьбу журналиста объяснить &quot;взаимодействие с зарубежными партнерами сына и брата&quot;. &quot;Я не буду комментировать&quot;, - заявил президент США на приведенные журналистом данные соцопроса и вновь повторил: &quot;Я не делал этого, это ложь&quot;, - отрезал Байден после чего резко завершил свое выступление.Республиканцы ведут в конгрессе расследование в отношении Байдена, обвиняя его в использовании служебного положения для продвижения бизнеса своего сына и брата. Конгрессмены периодически публикуют данные об этом и надеются реализовать в отношении президента-демократа процедуру импичмента. Байден и его администрация все обвинения отвергают.
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в мире, сша, киев, украина, джо байден
В мире, США, Киев, Украина, Джо Байден
Байден отверг обвинения в вовлеченности в бизнес сына

Байден назвал обвинения в вовлеченности в бизнес сына Хантера набором лжи

© AP Photo / The New York Times/Doug MillsПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© AP Photo / The New York Times/Doug Mills
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден завершил специальное обращение о помощи Киеву, отвергнув обвинения в вовлеченности в бизнес сына Хантера.
После завершения выступления Байдена один из корреспондентов сказал, что у него есть вопрос, "связанный с Украиной и Китаем" и привел результаты недавнего опроса о том, что "почти 70% американцев, в том числе 40% демократов считают, что президент США действовал незаконно или не этично в контексте интересов семейного бизнеса".
«

"Это просто набор лжи!", - сказал Байден, отвечая на просьбу журналиста объяснить "взаимодействие с зарубежными партнерами сына и брата". "Я не буду комментировать", - заявил президент США на приведенные журналистом данные соцопроса и вновь повторил: "Я не делал этого, это ложь", - отрезал Байден после чего резко завершил свое выступление.

Республиканцы ведут в конгрессе расследование в отношении Байдена, обвиняя его в использовании служебного положения для продвижения бизнеса своего сына и брата. Конгрессмены периодически публикуют данные об этом и надеются реализовать в отношении президента-демократа процедуру импичмента. Байден и его администрация все обвинения отвергают.
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