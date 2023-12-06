Байден отверг обвинения в вовлеченности в бизнес сына
Байден назвал обвинения в вовлеченности в бизнес сына Хантера набором лжи
© AP Photo / The New York Times/Doug MillsПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / The New York Times/Doug Mills
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден завершил специальное обращение о помощи Киеву, отвергнув обвинения в вовлеченности в бизнес сына Хантера.
После завершения выступления Байдена один из корреспондентов сказал, что у него есть вопрос, "связанный с Украиной и Китаем" и привел результаты недавнего опроса о том, что "почти 70% американцев, в том числе 40% демократов считают, что президент США действовал незаконно или не этично в контексте интересов семейного бизнеса".
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"Это просто набор лжи!", - сказал Байден, отвечая на просьбу журналиста объяснить "взаимодействие с зарубежными партнерами сына и брата". "Я не буду комментировать", - заявил президент США на приведенные журналистом данные соцопроса и вновь повторил: "Я не делал этого, это ложь", - отрезал Байден после чего резко завершил свое выступление.
Республиканцы ведут в конгрессе расследование в отношении Байдена, обвиняя его в использовании служебного положения для продвижения бизнеса своего сына и брата. Конгрессмены периодически публикуют данные об этом и надеются реализовать в отношении президента-демократа процедуру импичмента. Байден и его администрация все обвинения отвергают.