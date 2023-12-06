https://ria.ru/20231206/bayden-1914231747.html

Байден отверг обвинения в вовлеченности в бизнес сына

Байден отверг обвинения в вовлеченности в бизнес сына - РИА Новости, 06.12.2023

Байден отверг обвинения в вовлеченности в бизнес сына

Президент США Джо Байден завершил специальное обращение о помощи Киеву, отвергнув обвинения в вовлеченности в бизнес сына Хантера. РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T22:11

2023-12-06T22:11

2023-12-06T22:11

в мире

сша

киев

украина

джо байден

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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден завершил специальное обращение о помощи Киеву, отвергнув обвинения в вовлеченности в бизнес сына Хантера. После завершения выступления Байдена один из корреспондентов сказал, что у него есть вопрос, "связанный с Украиной и Китаем" и привел результаты недавнего опроса о том, что "почти 70% американцев, в том числе 40% демократов считают, что президент США действовал незаконно или не этично в контексте интересов семейного бизнеса". "Это просто набор лжи!", - сказал Байден, отвечая на просьбу журналиста объяснить "взаимодействие с зарубежными партнерами сына и брата". "Я не буду комментировать", - заявил президент США на приведенные журналистом данные соцопроса и вновь повторил: "Я не делал этого, это ложь", - отрезал Байден после чего резко завершил свое выступление.Республиканцы ведут в конгрессе расследование в отношении Байдена, обвиняя его в использовании служебного положения для продвижения бизнеса своего сына и брата. Конгрессмены периодически публикуют данные об этом и надеются реализовать в отношении президента-демократа процедуру импичмента. Байден и его администрация все обвинения отвергают.

https://ria.ru/20231204/dengi-1913754275.html

сша

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, киев, украина, джо байден