https://ria.ru/20231206/bayden-1914229258.html
Байден сомневается в поддержке Украины союзниками без финансирования США
Байден сомневается в поддержке Украины союзниками без финансирования США - РИА Новости, 06.12.2023
Байден сомневается в поддержке Украины союзниками без финансирования США
Продолжение поддержки Киева со стороны союзников Вашингтона без новых средств от США будет под вопросом, заявил президент Штатов Джо Байден. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T21:51
2023-12-06T21:51
2023-12-06T21:51
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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Продолжение поддержки Киева со стороны союзников Вашингтона без новых средств от США будет под вопросом, заявил президент Штатов Джо Байден. "Весь мир смотрит, что сделают США. Подумайте, если мы не поддержим Украину, что сделает остальной мир? Что сделает Япония? G7? Что произойдет в контексте наших союзников по НАТО, что они сделают?" - заявил Байден в специальном обращении из Белого дома.
https://ria.ru/20231206/bayden-1914222019.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, киев, джо байден, g7, нато
В мире, Украина, США, Киев, Джо Байден, G7, НАТО
Байден сомневается в поддержке Украины союзниками без финансирования США
Байден: поддержка Украины союзниками без новых средств США будет под вопросом