https://ria.ru/20231206/bayden-1914229258.html

Байден сомневается в поддержке Украины союзниками без финансирования США

Байден сомневается в поддержке Украины союзниками без финансирования США - РИА Новости, 06.12.2023

Байден сомневается в поддержке Украины союзниками без финансирования США

Продолжение поддержки Киева со стороны союзников Вашингтона без новых средств от США будет под вопросом, заявил президент Штатов Джо Байден. РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T21:51

2023-12-06T21:51

2023-12-06T21:51

в мире

украина

сша

киев

джо байден

g7

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846800139_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c8c3bf2dd043ad69d1896a9a17d0727a.jpg

ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Продолжение поддержки Киева со стороны союзников Вашингтона без новых средств от США будет под вопросом, заявил президент Штатов Джо Байден. "Весь мир смотрит, что сделают США. Подумайте, если мы не поддержим Украину, что сделает остальной мир? Что сделает Япония? G7? Что произойдет в контексте наших союзников по НАТО, что они сделают?" - заявил Байден в специальном обращении из Белого дома.

https://ria.ru/20231206/bayden-1914222019.html

украина

сша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, сша, киев, джо байден, g7, нато