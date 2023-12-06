https://ria.ru/20231206/bayden-1914085224.html

В Госдуме назвали Байдена главной угрозой человечеству

В Госдуме назвали Байдена главной угрозой человечеству - РИА Новости, 06.12.2023

В Госдуме назвали Байдена главной угрозой человечеству

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал президента США Джо Байдена главной угрозой человечеству. РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T12:44

2023-12-06T12:44

2023-12-06T12:44

специальная военная операция на украине

джо байден

госдума рф

михаил шеремет

сша

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал президента США Джо Байдена главной угрозой человечеству. Ранее Байден заявил, что для США не согласовать новую помощь Украине будет "абсолютным сумасшествием" и несоответствием американским интересам. "В своих заявлениях Байден очень заблуждается. Байден, попирая все хваленые демократические принципы и международные права человека, ставя весь мир на грань полного уничтожения, является главной угрозой всему человечеству и требует немедленного отлучения от "ядерного чемоданчика" с последующим пристальным наблюдением лучших психиатров", - сказал РИА Новости Шеремет. По его словам, абсолютное большинство здравомыслящих людей во всем мире считает настоящим сумасшествием шаги Байдена по вмешательству во внутренние дела суверенных государств путем организации вооруженных переворотов и приведения к власти "откровенных нацистов и террористов". "В пору задуматься украинскому народу и сделать печальные выводы, кто же все-таки у них враг? Ведь именно американские власти в лице Байдена за счет их жизней обогащались и грели свои руки, выбрасывая целый народ на обочину истории при помощи коррупционного нацистского режима, захватившего власть в Киеве", - сказал депутат. По его словам, простым американцам пора осознать, что их налоги идут отнюдь не на повышение качества их собственной жизни, а на финансирование террористических режимов во всем мире с целью "удовлетворения маниакальных амбиций руководства, засевшего в Вашингтоне".

https://ria.ru/20231206/ukraina-1914079615.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

джо байден, госдума рф, михаил шеремет, сша, политика