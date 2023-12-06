https://ria.ru/20231206/bayden-1914016586.html
Байден проведет виртуальную встречу с лидерами G7
Байден проведет виртуальную встречу с лидерами G7 - РИА Новости, 06.12.2023
Байден проведет виртуальную встречу с лидерами G7
Президент США Джо Байден в среду на фоне неопределенности с новой помощью Штатов Украине проведет виртуальную встречу с лидерами G7, сообщил Белый дом. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T04:31
2023-12-06T04:31
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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден в среду на фоне неопределенности с новой помощью Штатов Украине проведет виртуальную встречу с лидерами G7, сообщил Белый дом. "Президент примет участие во встрече лидеров G7. Виртуальное мероприятие пройдет в закрытом для прессы режиме", - говорится в сообщении Белого дома. Мероприятие намечено на 17:30мск. Виртуальная встреча пройдет на фоне неопределенности в США о новой помощи Киеву: конгресс до сих пор не согласовал запрос администрации о 61 млрд долларов для Украины, и может не сделать этого до конца года, когда иссякнут выделенные ранее средства. В Белом доме признавали, что отсутствие поддержки США заставит сомневаться и союзников.
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сша, киев, украина, g7, в мире, джо байден
США, Киев, Украина, G7, В мире, Джо Байден
Байден проведет виртуальную встречу с лидерами G7
Байден проведет встречу с лидерами G7 на фоне неопределенности с помощью Украине
ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден в среду на фоне неопределенности с новой помощью Штатов Украине проведет виртуальную встречу с лидерами G7, сообщил Белый дом.
«
"Президент примет участие во встрече лидеров G7. Виртуальное мероприятие пройдет в закрытом для прессы режиме", - говорится в сообщении Белого дома.
Мероприятие намечено на 17:30мск.
Виртуальная встреча пройдет на фоне неопределенности в США о новой помощи Киеву: конгресс до сих пор не согласовал запрос администрации о 61 млрд долларов для Украины, и может не сделать этого до конца года, когда иссякнут выделенные ранее средства. В Белом доме признавали, что отсутствие поддержки США заставит сомневаться и союзников.
Источник: республиканцы в конгрессе перестают поддерживать помощь Украине