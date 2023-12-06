https://ria.ru/20231206/bayden-1914016586.html

Байден проведет виртуальную встречу с лидерами G7

Байден проведет виртуальную встречу с лидерами G7 - РИА Новости, 06.12.2023

Байден проведет виртуальную встречу с лидерами G7

Президент США Джо Байден в среду на фоне неопределенности с новой помощью Штатов Украине проведет виртуальную встречу с лидерами G7, сообщил Белый дом. РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T04:31

2023-12-06T04:31

2023-12-06T04:31

сша

киев

украина

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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден в среду на фоне неопределенности с новой помощью Штатов Украине проведет виртуальную встречу с лидерами G7, сообщил Белый дом. "Президент примет участие во встрече лидеров G7. Виртуальное мероприятие пройдет в закрытом для прессы режиме", - говорится в сообщении Белого дома. Мероприятие намечено на 17:30мск. Виртуальная встреча пройдет на фоне неопределенности в США о новой помощи Киеву: конгресс до сих пор не согласовал запрос администрации о 61 млрд долларов для Украины, и может не сделать этого до конца года, когда иссякнут выделенные ранее средства. В Белом доме признавали, что отсутствие поддержки США заставит сомневаться и союзников.

https://ria.ru/20231206/respublikantsy-1914016230.html

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сша, киев, украина, g7, в мире, джо байден