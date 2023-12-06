https://ria.ru/20231206/baluev-1913626013.html
Биография Александра Балуева
Биография Александра Балуева - РИА Новости, 06.12.2023
Биография Александра Балуева
Российский актер театра и кино Александр Николаевич Балуев родился 6 декабря 1958 года в Москве. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T01:13
2023-12-06T01:13
2023-12-06T01:13
справки
москва
александр балуев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151715/55/1517155519_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8db457c3e6aa8d7ad8c3d13173211429.jpg
Российский актер театра и кино Александр Николаевич Балуев родился 6 декабря 1958 года в Москве.После неудачной попытки поступить в Щукинское училище (ныне – Театральный институт имени Бориса Щукина) год работал помощником осветителя на "Мосфильме".В 1980 году Александр Балуев окончил Школу-студию МХАТ, курс Павла Массальского и Михаила Тарханова.После окончания учебы стал актером театра Советской Армии (ныне – Центральный академический театр Российской Армии). Играл в спектаклях "Часы без стрелок" по повести Бориса Рахманина (1981), "Стрела Робин Гуда" Софьи Прокофьевой и Ирины Токмаковой (1981), "Дама с камелиями" Александра Дюма (1984), "Рядовые" Алексея Дударева (1985), "Деревья умирают стоя" Алехандро Касона (1986) и других.В 1986 году Александр Балуев перешел в Московский театр имени Ермоловой, где играл главные роли в спектаклях "Второй год свободы" по пьесе Александра Буравского (1988), "Приглашение на казнь" по роману Владимира Набокова (1989), "Бронкс. Нью-Йорк" по пьесе Клиффорда Одетса "Проснись и пой" (1989), "Калигула" Альбера Камю (1991), "Бесноватая" по пьесе Николая Климонтовича по роману Федора Достоевского "Идиот" (1991) и других.В начале 1990-х годов Александр Балуев покинул театр и стал играть в антрепризе.Был занят в спектаклях "Великолепный мужчина" в постановке Михаила Мокеева, "Люди и мыши" по повести Джона Стейнбека режиссера Михаила Горевого, "Кот в мешке" Александра Огарева.Принимал участие в авангардном спектакле Государственного Театра Наций "Опыт освоения пьесы "Чайка" системой Станиславского" в постановке Андрея Жолдака.Также играл в театре "Независимая труппа Аллы Сигаловой" в спектакле "Вдовы" Славомира Мрожека (1994), в Театре Романа Виктюка – "Осенние скрипки" Ильи Сургучева (1997). В 2015 году в театре "Ленком" режиссер Марк Захаров поставил спектакль "Вальпургиева ночь" по мотивам произведений Венедикта Ерофеева, куда пригласил Балуева. На сцене "Ленкома" также Балуев был занят в спектаклях "Попрыгунья" по мотивам произведений Антона Чехова и комедии Аристофана "Птицы" (2013) и "Признание" по пьесе Максима Фролова (2016), где выступил также как режиссер. С сентября 2020 года не работает в "Ленкоме".В июне 2023 года Александр Балуев дебютировал на сцене театра "Современник" в премьерном спектакле "Мещане" по пьесе Максима Горького.С 2010 года и по настоящее время актер занят в роли Арбенина в спектакле новосибирского драматического театра "Красный факел" "Маскарад" по пьесе Михаила Лермонтова, а также гастролирует с антрепризой "Признание". Как режиссер Александр Балуев поставил антрепризные спектакли "Территория страсти" Шадерло де Лакло (2014) и "ВДВ – Всем Добрый Вечер" Марка Камолетти (2015), где сыграл главные роли.Параллельно с работой в театре Александр Балуев много снимается в кино и телесериалах.В 1981 году дебютировал в известном советском сериале "Следствие ведут Знатоки". Затем последовали роли в картинах "Обман" (1983), "Егорка" (1984), "Кармелюк" (1985)Первую главную роль сыграл в фильме "Жена керосинщика" (1988).Широкую известность актеру принесла роль в фильме Владимира Хотиненко "Мусульманин" (1995), за которую он был удостоен приза за лучшую мужскую роль ОРКФ "Кинотавр-95". Картина была номинирована на соискание кинопремии "Оскар".Также сыграл ведущие роли в фильмах и сериалах "Му-Му" (1998), "Затворник" (1999), "Каменская-1" (1999), "Маросейка, 12" (2000), "В августе 44-го" (2001), "Нина. Расплата за любовь" (2001), "Антикиллер" (2002), "Спецназ" (2002), "Благословите женщину" (2003), "Московская сага" (2004), "Гибель Империи" (2005), "Турецкий гамбит" (2005), "Преступление и наказание" (2007), "Кандагар" (2009), "Жуков" (2011), "Шаповалов" (2012), "Две женщины" (2014), "София" (2016), "Демон революции" (2017).В числе последних киноработ – роли в исторических картинах "Угрюм-река" (2020), "Елизавета" (2021), детективе "Дама с собачкой" (2022), космической драме "Вызов" (2023), мелодраме "У людей так бывает" (2023).Всего в фильмографии актера более ста ролей. В 2021 году состоялся режиссерский дебют Александра Балуева в фильме "Отель".Александр Балуев был удостоен многих призов и наград, среди которых приз Фестиваля молодых кинематографистов киностудии "Мосфильм" ("Жена керосинщика", 1990), премия "Ника" ("Мусульманин", 1995), премия "Кинотавр" ("Мусульманин", 1995), приз "За лучшую мужскую роль" на XIII Международном кинофестивале в Варне ("Заказ", 2005), премия ФСБ ("Гибель империи", 2006), лауреат премии актерского искусства "Фигаро" (2023) и другие.Был женат, есть дочь. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151715/55/1517155519_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0a1e0478ec8ffbd5251c3ae5a4e0c669.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, москва, александр балуев
Справки, Москва, Александр Балуев
Российский актер театра и кино Александр Николаевич Балуев родился 6 декабря 1958 года
в Москве.
После неудачной попытки поступить в Щукинское училище (ныне – Театральный институт имени Бориса Щукина) год работал помощником осветителя на "Мосфильме
".
В 1980 году Александр Балуев окончил Школу-студию МХАТ, курс Павла Массальского и Михаила Тарханова.
После окончания учебы стал актером театра Советской Армии (ныне – Центральный академический театр Российской Армии
). Играл в спектаклях "Часы без стрелок" по повести Бориса Рахманина (1981), "Стрела Робин Гуда" Софьи Прокофьевой и Ирины Токмаковой (1981), "Дама с камелиями" Александра Дюма (1984), "Рядовые" Алексея Дударева (1985), "Деревья умирают стоя" Алехандро Касона (1986) и других.
В 1986 году Александр Балуев перешел в Московский театр имени Ермоловой, где играл главные роли в спектаклях "Второй год свободы" по пьесе Александра Буравского (1988), "Приглашение на казнь" по роману Владимира Набокова (1989), "Бронкс. Нью-Йорк" по пьесе Клиффорда Одетса "Проснись и пой" (1989), "Калигула" Альбера Камю (1991), "Бесноватая" по пьесе Николая Климонтовича по роману Федора Достоевского "Идиот" (1991) и других.
В начале 1990-х годов Александр Балуев покинул театр и стал играть в антрепризе.
Был занят в спектаклях
"Великолепный мужчина" в постановке Михаила Мокеева, "Люди и мыши" по повести Джона Стейнбека режиссера Михаила Горевого, "Кот в мешке
" Александра Огарева.
Принимал участие
в авангардном спектакле Государственного Театра Наций "Опыт освоения пьесы "Чайка" системой Станиславского" в постановке Андрея Жолдака.
Также играл
в театре "Независимая труппа Аллы Сигаловой" в спектакле "Вдовы" Славомира Мрожека (1994), в Театре Романа Виктюка – "Осенние скрипки" Ильи Сургучева (1997).
В 2015 году в театре "Ленком" режиссер Марк Захаров поставил спектакль
"Вальпургиева ночь" по мотивам произведений Венедикта Ерофеева, куда пригласил Балуева. На сцене "Ленкома
" также Балуев был занят в спектаклях "Попрыгунья" по мотивам произведений Антона Чехова и комедии Аристофана "Птицы" (2013
) и "Признание" по пьесе Максима Фролова (2016), где выступил также как режиссер. С сентября 2020 года не работает в "Ленкоме".
В июне 2023 года Александр Балуев дебютировал
на сцене театра "Современник" в премьерном спектакле "Мещане" по пьесе Максима Горького.
С 2010 года
и по настоящее время актер занят
в роли Арбенина в спектакле новосибирского драматического театра "Красный факел" "Маскарад" по пьесе Михаила Лермонтова, а также гастролирует
с антрепризой "Признание".
Как режиссер Александр Балуев поставил антрепризные спектакли
"Территория страсти" Шадерло де Лакло (2014) и "ВДВ – Всем Добрый Вечер" Марка Камолетти (2015), где сыграл главные роли.
Параллельно с работой в театре Александр Балуев много снимается в кино и телесериалах.
В 1981 году дебютировал в известном советском сериале "Следствие ведут Знатоки". Затем последовали роли в картинах "Обман" (1983), "Егорка" (1984), "Кармелюк" (1985)
Первую главную роль сыграл в фильме "Жена керосинщика" (1988).
Широкую известность актеру принесла роль
в фильме Владимира Хотиненко "Мусульманин" (1995), за которую он был удостоен приза за лучшую мужскую роль ОРКФ "Кинотавр-95". Картина была номинирована на соискание кинопремии "Оскар".
Также сыграл ведущие роли
в фильмах и сериалах "Му-Му" (1998), "Затворник" (1999), "Каменская-1" (1999), "Маросейка, 12" (2000), "В августе 44-го" (2001), "Нина. Расплата за любовь" (2001), "Антикиллер" (2002), "Спецназ" (2002), "Благословите женщину" (2003), "Московская сага" (2004), "Гибель Империи" (2005), "Турецкий гамбит" (2005), "Преступление и наказание" (2007), "Кандагар" (2009), "Жуков" (2011), "Шаповалов" (2012), "Две женщины" (2014), "София" (2016), "Демон революции" (2017).
В числе последних киноработ – роли в исторических картинах "Угрюм-река" (2020), "Елизавета" (2021), детективе "Дама с собачкой" (2022), космической драме "Вызов" (2023), мелодраме "У людей так бывает" (2023).
Всего в фильмографии актера более ста ролей.
В 2021 году состоялся режиссерский дебют
Александра Балуева в фильме "Отель".
Александр Балуев был удостоен многих призов и наград, среди которых приз Фестиваля молодых кинематографистов киностудии "Мосфильм" ("Жена керосинщика", 1990), премия "Ника
" ("Мусульманин", 1995
), премия "Кинотавр" ("Мусульманин", 1995), приз "За лучшую мужскую роль" на XIII Международном кинофестивале в Варне ("Заказ", 2005), премия ФСБ ("Гибель империи", 2006
), лауреат премии актерского искусства "Фигаро" (2023
) и другие.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников