https://ria.ru/20231206/azerbaydzhan-1914114982.html

Алиев заявил, что у Азербайджана нет цели вступить в Евросоюз

Алиев заявил, что у Азербайджана нет цели вступить в Евросоюз - РИА Новости, 06.12.2023

Алиев заявил, что у Азербайджана нет цели вступить в Евросоюз

Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил в среду, что Азербайджан не ставит своей целью стать членом Евросоюза. РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T14:22

2023-12-06T14:22

2023-12-06T14:45

в мире

азербайджан

ильхам алиев

евросоюз

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БАКУ, 6 дек – РИА Новости. Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил в среду, что Азербайджан не ставит своей целью стать членом Евросоюза. "Азербайджан в своей внешнеполитической концепции не ставит целью стать членом Евросоюза. Это очень прагматичный подход, потому что нас никогда не примут. Причина этого ясна. Мы живем в реальном, а не в виртуальном мире. То есть, если там не примут Азербайджан, то зачем нам стучать в эту дверь и зачем беспокоить хозяина? В то же время, почему мы должны в каком-то смысле позорить себя? Мы не стремимся к этому, мы нашли способ наладить сотрудничество и наладить отношения", - сказал Алиев на форуме "Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности".

https://ria.ru/20231206/novosti-1913998651.html

азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, азербайджан, ильхам алиев, евросоюз