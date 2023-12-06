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Алиев заявил, что у Азербайджана нет цели вступить в Евросоюз - РИА Новости, 06.12.2023
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14:22 06.12.2023 (обновлено: 14:45 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/azerbaydzhan-1914114982.html
Алиев заявил, что у Азербайджана нет цели вступить в Евросоюз
Алиев заявил, что у Азербайджана нет цели вступить в Евросоюз - РИА Новости, 06.12.2023
Алиев заявил, что у Азербайджана нет цели вступить в Евросоюз
Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил в среду, что Азербайджан не ставит своей целью стать членом Евросоюза. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T14:22
2023-12-06T14:45
в мире
азербайджан
ильхам алиев
евросоюз
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БАКУ, 6 дек – РИА Новости. Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил в среду, что Азербайджан не ставит своей целью стать членом Евросоюза. "Азербайджан в своей внешнеполитической концепции не ставит целью стать членом Евросоюза. Это очень прагматичный подход, потому что нас никогда не примут. Причина этого ясна. Мы живем в реальном, а не в виртуальном мире. То есть, если там не примут Азербайджан, то зачем нам стучать в эту дверь и зачем беспокоить хозяина? В то же время, почему мы должны в каком-то смысле позорить себя? Мы не стремимся к этому, мы нашли способ наладить сотрудничество и наладить отношения", - сказал Алиев на форуме "Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности".
https://ria.ru/20231206/novosti-1913998651.html
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в мире, азербайджан, ильхам алиев, евросоюз
В мире, Азербайджан, Ильхам Алиев, Евросоюз
Алиев заявил, что у Азербайджана нет цели вступить в Евросоюз

Алиев: Азербайджан понимает, что его никогда не примут в Евросоюз

© Фото : официальный сайт Президента Азербайджанской РеспубликиПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев на форуме "Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности"
Президент Азербайджана Ильхам Алиев на форуме Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© Фото : официальный сайт Президента Азербайджанской Республики
Президент Азербайджана Ильхам Алиев на форуме "Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности"
Читать ria.ru в
БАКУ, 6 дек – РИА Новости. Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил в среду, что Азербайджан не ставит своей целью стать членом Евросоюза.
"Азербайджан в своей внешнеполитической концепции не ставит целью стать членом Евросоюза. Это очень прагматичный подход, потому что нас никогда не примут. Причина этого ясна. Мы живем в реальном, а не в виртуальном мире. То есть, если там не примут Азербайджан, то зачем нам стучать в эту дверь и зачем беспокоить хозяина? В то же время, почему мы должны в каком-то смысле позорить себя? Мы не стремимся к этому, мы нашли способ наладить сотрудничество и наладить отношения", - сказал Алиев на форуме "Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности".
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