https://ria.ru/20231206/avtobusy-1914060787.html
В Вологодскую область поступили 24 новых автобуса
В Вологодскую область поступили 24 новых автобуса - РИА Новости, 06.12.2023
В Вологодскую область поступили 24 новых автобуса
По программе обновления транспорта в Вологодскую область поступило 24 новых автобуса малого и среднего классов, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T11:16
2023-12-06T11:16
2023-12-06T11:16
вологодская область
георгий филимонов
вологда
группа газ
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ВОЛОГДА, 6 дек - РИА Новости. По программе обновления транспорта в Вологодскую область поступило 24 новых автобуса малого и среднего классов, сообщила пресс-служба правительства региона. Программа действует с привлечением средств инфраструктурных бюджетных и специальных казначейских кредитов, пояснили в пресс-службе. "Восемь автобусов марки "СИМАЗ" куплены по инфраструктурному бюджетному кредиту для Вологды и еще 16 автобусов "ПАЗ" приобретены для внутрирайонных маршрутов за счет средств специального казначейского кредита. Первыми получили автобусы Бабаевский, Нюксенский, Никольский, Сямженский, Верховажский и Тотемский районы", - передает пресс-служба слова врио губернатора области Георгия Филимонова. В Вологде автобусы выйдут на маршруты уже в декабре, а в районах области - после установки безналичной системы оплаты и навигационного оборудования – в январе следующего года. "До конца года ожидается поставка еще 43 "ГАЗелей", из которых 33 предназначены для районных перевозок и 10 - для пригородных маршрутов Вологды и Череповца", - добавил Филимонов, его цитирует пресс-служба. Всего по программе обновления транспорта за два года планируется закупить 118 автобусов малого и среднего классов для перевозки пассажиров на внутрирайонных и пригородных маршрутах.
https://ria.ru/20231127/zamena_liftov-1912175149.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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георгий филимонов, вологда, группа газ
Вологодская область, Георгий Филимонов, Вологда, Группа ГАЗ
ВОЛОГДА, 6 дек - РИА Новости. По программе обновления транспорта в Вологодскую область поступило 24 новых автобуса малого и среднего классов, сообщила пресс-служба правительства региона.
Программа действует с привлечением средств инфраструктурных бюджетных и специальных казначейских кредитов, пояснили в пресс-службе.
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"Восемь автобусов марки "СИМАЗ" куплены по инфраструктурному бюджетному кредиту для Вологды
и еще 16 автобусов "ПАЗ" приобретены для внутрирайонных маршрутов за счет средств специального казначейского кредита. Первыми получили автобусы Бабаевский, Нюксенский, Никольский, Сямженский, Верховажский и Тотемский районы", - передает пресс-служба слова врио губернатора области Георгия Филимонова
.
В Вологде автобусы выйдут на маршруты уже в декабре, а в районах области - после установки безналичной системы оплаты и навигационного оборудования – в январе следующего года.
"До конца года ожидается поставка еще 43 "ГАЗ
елей", из которых 33 предназначены для районных перевозок и 10 - для пригородных маршрутов Вологды и Череповца", - добавил Филимонов, его цитирует пресс-служба.
Всего по программе обновления транспорта за два года планируется закупить 118 автобусов малого и среднего классов для перевозки пассажиров на внутрирайонных и пригородных маршрутах.