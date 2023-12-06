https://ria.ru/20231206/avtobusy-1914060787.html

В Вологодскую область поступили 24 новых автобуса

В Вологодскую область поступили 24 новых автобуса - РИА Новости, 06.12.2023

В Вологодскую область поступили 24 новых автобуса

По программе обновления транспорта в Вологодскую область поступило 24 новых автобуса малого и среднего классов, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T11:16

2023-12-06T11:16

2023-12-06T11:16

вологодская область

георгий филимонов

вологда

группа газ

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ВОЛОГДА, 6 дек - РИА Новости. По программе обновления транспорта в Вологодскую область поступило 24 новых автобуса малого и среднего классов, сообщила пресс-служба правительства региона. Программа действует с привлечением средств инфраструктурных бюджетных и специальных казначейских кредитов, пояснили в пресс-службе. "Восемь автобусов марки "СИМАЗ" куплены по инфраструктурному бюджетному кредиту для Вологды и еще 16 автобусов "ПАЗ" приобретены для внутрирайонных маршрутов за счет средств специального казначейского кредита. Первыми получили автобусы Бабаевский, Нюксенский, Никольский, Сямженский, Верховажский и Тотемский районы", - передает пресс-служба слова врио губернатора области Георгия Филимонова. В Вологде автобусы выйдут на маршруты уже в декабре, а в районах области - после установки безналичной системы оплаты и навигационного оборудования – в январе следующего года. "До конца года ожидается поставка еще 43 "ГАЗелей", из которых 33 предназначены для районных перевозок и 10 - для пригородных маршрутов Вологды и Череповца", - добавил Филимонов, его цитирует пресс-служба. Всего по программе обновления транспорта за два года планируется закупить 118 автобусов малого и среднего классов для перевозки пассажиров на внутрирайонных и пригородных маршрутах.

https://ria.ru/20231127/zamena_liftov-1912175149.html

вологда

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

георгий филимонов, вологда, группа газ