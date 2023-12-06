https://ria.ru/20231206/atvomobili-1914050789.html

Гладков рассказал о 22 новых автомобилях для белгородских больниц

Гладков рассказал о 22 новых автомобилях для белгородских больниц - РИА Новости, 06.12.2023

Гладков рассказал о 22 новых автомобилях для белгородских больниц

Районные больницы Белгородской области получат 22 автомобиля "Лада Гранта", которые позволяют транспортировать лежачих пациентов, по нацпроекту... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T10:25

2023-12-06T10:25

2023-12-06T10:25

белгородская область

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 6 дек – РИА Новости. Районные больницы Белгородской области получат 22 автомобиля "Лада Гранта", которые позволяют транспортировать лежачих пациентов, по нацпроекту "Здравоохранение", сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "Продолжаем реализацию национального проекта "Здравоохранение" на территории области. Получили 22 новых автомобиля для наших медиков. Автомобили необычные - "Лада Гранта" со специальным медицинским модулем, который позволяет транспортировать лежащего больного", - написал Гладков. По данным пресс-службы правительства области, вручение автомобилей запланировано на 20-е числа декабря, сейчас идет оформление необходимых документов. Пятнадцать муниципалитетов получат 22 машины "Лада Гранта" с медицинским модулем "Куб", который позволяет доставлять лежачих пациентов в стационар. Стоимость этих машин – более 47,7 миллиона рублей. Глава региона отметил, что с начала года в региональную систему здравоохранения поступило 52 автомобиля. "У нас с этим достаточно хорошо, автомобили, в первую очередь автомобили скорой помощи, все практически новые. Постараемся дальше выполнять те планы, которые наметили. Конечно же, с помощью федерального бюджета, в рамках национальных проектов, президентских проектов, которые позволяют нам улучшать качество жизни в нашей замечательной области", - подчеркнул Гладков. Среди 30 ранее поставленных машин ещё четыре "Нивы", которые уже используют медики Волоконовского района, также были оснащены этим модулем. Отмечается, что каждый район получил в этом году для своих медучреждений по две, а некоторые три и даже четыре машины. Благодаря этой технике повышается оперативность и качество оказываемой медицинской помощи, отметили в правительстве региона.

https://ria.ru/20231114/belgorod-1909466438.html

белгородская область

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

белгородская область, вячеслав гладков