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Артиллерия уничтожила на Краснолиманском направлении транспорт ВСУ - РИА Новости, 06.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:06 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/artilleriya-1914018579.html
Артиллерия уничтожила на Краснолиманском направлении транспорт ВСУ
Артиллерия уничтожила на Краснолиманском направлении транспорт ВСУ - РИА Новости, 06.12.2023
Артиллерия уничтожила на Краснолиманском направлении транспорт ВСУ
Артиллеристы мотострелкового соединения группировки войск "Центр" сорвали ротацию ВСУ и уничтожили украинский транспорт подвоза личного состава и боеприпасов на РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T05:06
2023-12-06T05:06
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 6 дек - РИА Новости. Артиллеристы мотострелкового соединения группировки войск "Центр" сорвали ротацию ВСУ и уничтожили украинский транспорт подвоза личного состава и боеприпасов на краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. "Артиллерийские расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 гвардейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" сорвали очередную безуспешную ротацию украинских националистов, уничтожив средства подвоза личного состава и боеприпасов на краснолиманском направлении специальной военной операции", - сообщили в МО. В ведомстве уточнили, что артиллерийские расчеты гаубиц Д-30 получили информацию о готовящейся ротации от разведывательной группы и в кратчайшие сроки нанесли точный удар по технике противника в течении трех минут от момента получения координат.
https://ria.ru/20231205/spetsoperatsiya-1913876511.html
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Артиллерия уничтожила на Краснолиманском направлении транспорт ВСУ

Артиллерия поразила на Краснолиманском направлении транспорт ВСУ при ротации

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСтрельба из гаубицы Д-30
Стрельба из гаубицы Д-30 - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Стрельба из гаубицы Д-30. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 6 дек - РИА Новости. Артиллеристы мотострелкового соединения группировки войск "Центр" сорвали ротацию ВСУ и уничтожили украинский транспорт подвоза личного состава и боеприпасов на краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.
"Артиллерийские расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 гвардейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" сорвали очередную безуспешную ротацию украинских националистов, уничтожив средства подвоза личного состава и боеприпасов на краснолиманском направлении специальной военной операции", - сообщили в МО.
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В ведомстве уточнили, что артиллерийские расчеты гаубиц Д-30 получили информацию о готовящейся ротации от разведывательной группы и в кратчайшие сроки нанесли точный удар по технике противника в течении трех минут от момента получения координат.
 
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