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СМИ: в ЕС выступили против плана передать Украине прибыль с активов России - РИА Новости, 06.12.2023
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06:54 06.12.2023 (обновлено: 09:58 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/aktivy-1914023198.html
СМИ: в ЕС выступили против плана передать Украине прибыль с активов России
СМИ: в ЕС выступили против плана передать Украине прибыль с активов России - РИА Новости, 06.12.2023
СМИ: в ЕС выступили против плана передать Украине прибыль с активов России
Некоторые страны Евросоюза высказались против предложения Испании использовать прибыль с замороженных российских активов для помощи Украине, сообщила газета... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T06:54
2023-12-06T09:58
испания
россия
украина
мария захарова
дмитрий песков
евросоюз
politico
совет евросоюза
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Некоторые страны Евросоюза высказались против предложения Испании использовать прибыль с замороженных российских активов для помощи Украине, сообщила газета Politico со ссылкой на чиновников.&quot;Несколько стран заявили, что предложение Испании не отвечает приоритету ЕС по поддержке Украины, потому что Киеву потребуются месяцы, возможно, даже годы, чтобы получить эти деньги&quot;, — указано в материале.По информации издания, предложение председательствующей в Совете Евросоюза Испании обсуждалось на встрече представителей ЕС. По оценкам Мадрида, прибыль от резервов российского ЦБ может к 2027 году достичь 15-17 миллиардов евро.При этом представители указанных стран не могли понять, откуда в Испании взяли такие показатели доходов.Несколько дипломатов предположили, что проект составили с незнанием настроений в ЕС. Другие дипломаты считают, что Мадрид хотел тем самым добиться перенаправления средств для Киева в другие сферы.После начала спецоперации западные страны усилили санкционное давление на Москву, заморозив российские активы на сотни миллиардов долларов. С тех пор в США, Евросоюзе и других западных странах активно ведется работа по созданию правовых условий для конфискации этих средств.Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала эти действия Запада воровством. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина, в свою очередь, сообщала, что российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов.
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испания, россия, украина, мария захарова, дмитрий песков, евросоюз, politico, совет евросоюза, в мире
Испания, Россия, Украина, Мария Захарова, Дмитрий Песков, Евросоюз, Politico, Совет Евросоюза, В мире
СМИ: в ЕС выступили против плана передать Украине прибыль с активов России

Politico: в ЕС выступили против идеи Испании передать Киеву прибыль с активов РФ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Некоторые страны Евросоюза высказались против предложения Испании использовать прибыль с замороженных российских активов для помощи Украине, сообщила газета Politico со ссылкой на чиновников.
«

"Несколько стран заявили, что предложение Испании не отвечает приоритету ЕС по поддержке Украины, потому что Киеву потребуются месяцы, возможно, даже годы, чтобы получить эти деньги", — указано в материале.

По информации издания, предложение председательствующей в Совете Евросоюза Испании обсуждалось на встрече представителей ЕС. По оценкам Мадрида, прибыль от резервов российского ЦБ может к 2027 году достичь 15-17 миллиардов евро.
При этом представители указанных стран не могли понять, откуда в Испании взяли такие показатели доходов.
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Несколько дипломатов предположили, что проект составили с незнанием настроений в ЕС. Другие дипломаты считают, что Мадрид хотел тем самым добиться перенаправления средств для Киева в другие сферы.
После начала спецоперации западные страны усилили санкционное давление на Москву, заморозив российские активы на сотни миллиардов долларов. С тех пор в США, Евросоюзе и других западных странах активно ведется работа по созданию правовых условий для конфискации этих средств.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала эти действия Запада воровством. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина, в свою очередь, сообщала, что российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов.
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