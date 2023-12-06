СМИ: в ЕС выступили против плана передать Украине прибыль с активов России
Politico: в ЕС выступили против идеи Испании передать Киеву прибыль с активов РФ
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Некоторые страны Евросоюза высказались против предложения Испании использовать прибыль с замороженных российских активов для помощи Украине, сообщила газета Politico со ссылкой на чиновников.
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"Несколько стран заявили, что предложение Испании не отвечает приоритету ЕС по поддержке Украины, потому что Киеву потребуются месяцы, возможно, даже годы, чтобы получить эти деньги", — указано в материале.
По информации издания, предложение председательствующей в Совете Евросоюза Испании обсуждалось на встрече представителей ЕС. По оценкам Мадрида, прибыль от резервов российского ЦБ может к 2027 году достичь 15-17 миллиардов евро.
При этом представители указанных стран не могли понять, откуда в Испании взяли такие показатели доходов.
Несколько дипломатов предположили, что проект составили с незнанием настроений в ЕС. Другие дипломаты считают, что Мадрид хотел тем самым добиться перенаправления средств для Киева в другие сферы.
После начала спецоперации западные страны усилили санкционное давление на Москву, заморозив российские активы на сотни миллиардов долларов. С тех пор в США, Евросоюзе и других западных странах активно ведется работа по созданию правовых условий для конфискации этих средств.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала эти действия Запада воровством. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина, в свою очередь, сообщала, что российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов.