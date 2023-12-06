https://ria.ru/20231206/aktivy-1914023198.html

СМИ: в ЕС выступили против плана передать Украине прибыль с активов России

СМИ: в ЕС выступили против плана передать Украине прибыль с активов России - РИА Новости, 06.12.2023

СМИ: в ЕС выступили против плана передать Украине прибыль с активов России

Некоторые страны Евросоюза высказались против предложения Испании использовать прибыль с замороженных российских активов для помощи Украине, сообщила газета... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T06:54

2023-12-06T06:54

2023-12-06T09:58

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мария захарова

дмитрий песков

евросоюз

politico

совет евросоюза

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Некоторые страны Евросоюза высказались против предложения Испании использовать прибыль с замороженных российских активов для помощи Украине, сообщила газета Politico со ссылкой на чиновников."Несколько стран заявили, что предложение Испании не отвечает приоритету ЕС по поддержке Украины, потому что Киеву потребуются месяцы, возможно, даже годы, чтобы получить эти деньги", — указано в материале.По информации издания, предложение председательствующей в Совете Евросоюза Испании обсуждалось на встрече представителей ЕС. По оценкам Мадрида, прибыль от резервов российского ЦБ может к 2027 году достичь 15-17 миллиардов евро.При этом представители указанных стран не могли понять, откуда в Испании взяли такие показатели доходов.Несколько дипломатов предположили, что проект составили с незнанием настроений в ЕС. Другие дипломаты считают, что Мадрид хотел тем самым добиться перенаправления средств для Киева в другие сферы.После начала спецоперации западные страны усилили санкционное давление на Москву, заморозив российские активы на сотни миллиардов долларов. С тех пор в США, Евросоюзе и других западных странах активно ведется работа по созданию правовых условий для конфискации этих средств.Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала эти действия Запада воровством. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина, в свою очередь, сообщала, что российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов.

https://radiosputnik.ru/20231201/aktivy-1913228220.html

https://ria.ru/20231109/aktivy-1908483697.html

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испания, россия, украина, мария захарова, дмитрий песков, евросоюз, politico, совет евросоюза, в мире