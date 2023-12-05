https://ria.ru/20231205/zemletryasenie-1913858984.html

На Филиппинах произошло сильное землетрясение

На Филиппинах произошло сильное землетрясение - РИА Новости, 05.12.2023

На Филиппинах произошло сильное землетрясение

Новое сильное землетрясение произошло на Филиппинах во вторник, на этот раз около острова Лубанг к юго-западу от Манилы, его магнитуда достигла 5,9 баллов по... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T13:13

2023-12-05T13:13

2023-12-05T13:13

в мире

филиппины

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Новое сильное землетрясение произошло на Филиппинах во вторник, на этот раз около острова Лубанг к юго-западу от Манилы, его магнитуда достигла 5,9 баллов по шкале Рихтера, сообщает сайт Филиппинского института вулканологии и сейсмологии. Очаг землетрясения находился на глубине 60 километров. Данных о пострадавших и ущербе не поступало. Однако телеканал ABS-CBN сообщил, что землетрясение ощущалось в Маниле и заставило сотрудников офисов покинуть свои здания, нарушено движение поездов. 2 декабря мощное землетрясения магнитудой 7,4 произошло в провинции Южный Суригао, погибли по меньшей мере два человека, еще девять получили травмы. До сих пор там происходят периодические остаточные колебания с магнитудой свыше пяти баллов, а также отдельные землетрясения. Также 17 ноября мощное землетрясение магнитудой 6,8 произошло на юге филиппинского острова Минданао. По сообщениям СМИ, тогда погибли по меньшей мере девять человек, 15 получили травмы. Около сотни домов разрушены, еще 729 зданий и построек получили частичные повреждения.

https://ria.ru/20231204/stambul-1913564344.html

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в мире, филиппины