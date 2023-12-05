https://ria.ru/20231205/zelenskiy-1913925899.html
Немецкое СМИ напомнило Зеленскому об обещании не идти на второй срок
Немецкое СМИ напомнило Зеленскому об обещании не идти на второй срок - РИА Новости, 05.12.2023
Немецкое СМИ напомнило Зеленскому об обещании не идти на второй срок
Президент Украины Владимир Зеленский, похоже, забыл предвыборное обещание не баллотироваться на второй срок, пишет Die Welt. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T16:33
2023-12-05T16:33
2023-12-05T17:14
специальная военная операция на украине
украина
владимир зеленский
в мире
вооруженные силы украины
виталий кличко
валерий залужный
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, похоже, забыл предвыборное обещание не баллотироваться на второй срок, пишет Die Welt.В статье говорится, что "вокруг Зеленского неспокойно" из-за конфликта с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и мэром Киева Виталием Кличко. Издание отметило, что президент и парламентская оппозиция склоняются к переносу выборов на фоне военного положения."Но Зеленский заявил, что будет баллотироваться на выборах, если они состоятся. Похоже, он забыл свое обещание, данное во время избирательной кампании 2019 года, что он будет занимать пост президента только один срок", — указано в публикации.Хотя издание и признает, что, согласно опросам, Зеленский — самый популярный политик, по мнению автора статьи, это лишь половина правды, поскольку его рейтинг, в отличие от военных, падает и пик популярности остался позади.В статье также говорится, что Зеленский "вряд ли войдет в историю как архитектор безоговорочной победы" над Россией. При этом у него будет мало стимулов к ведению переговоров, что, по мнению Die Welt, выльется в закрепление статус-кво, при котором некоторые территории останутся под контролем России."Оставаться на посту военного президента как можно дольше, похоже, является тем вариантом с точки зрения политической власти, который больше всего поможет Зеленскому. С выборами или без них", — резюмирует издание. Президентские выборы должны были пройти на Украине весной 2024 года. При этом власти страны продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации, в связи с чем голосование проводиться не будет.
https://ria.ru/20231122/zelenskiy-1910933589.html
https://ria.ru/20231205/katastrofa-1913910242.html
https://ria.ru/20231204/ukraina-1913143311.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, владимир зеленский, в мире, вооруженные силы украины, виталий кличко, валерий залужный, киев, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Владимир Зеленский, В мире, Вооруженные силы Украины, Виталий Кличко, Валерий Залужный, Киев, Россия
Немецкое СМИ напомнило Зеленскому об обещании не идти на второй срок
Welt: Зеленский, возможно, забыл обещание, что будет президентом лишь один срок
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, похоже, забыл предвыборное обещание не баллотироваться на второй срок, пишет Die Welt.
В статье говорится, что "вокруг Зеленского неспокойно" из-за конфликта с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным
и мэром Киева Виталием Кличко. Издание отметило, что президент и парламентская оппозиция склоняются к переносу выборов на фоне военного положения.
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"Но Зеленский заявил, что будет баллотироваться на выборах, если они состоятся. Похоже, он забыл свое обещание, данное во время избирательной кампании 2019 года, что он будет занимать пост президента только один срок", — указано в публикации.
Хотя издание и признает, что, согласно опросам, Зеленский — самый популярный политик, по мнению автора статьи, это лишь половина правды, поскольку его рейтинг, в отличие от военных, падает и пик популярности остался позади.
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В статье также говорится, что Зеленский "вряд ли войдет в историю как архитектор безоговорочной победы" над Россией
. При этом у него будет мало стимулов к ведению переговоров, что, по мнению Die Welt, выльется в закрепление статус-кво, при котором некоторые территории останутся под контролем России.
«
"Оставаться на посту военного президента как можно дольше, похоже, является тем вариантом с точки зрения политической власти, который больше всего поможет Зеленскому. С выборами или без них", — резюмирует издание.
Президентские выборы должны были пройти на Украине весной 2024 года. При этом власти страны продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации, в связи с чем голосование проводиться не будет.
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