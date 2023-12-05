https://ria.ru/20231205/zelenskiy-1913787106.html
Американцы "послали" собравшегося выступить в конгрессе Зеленского
Американцы "послали" собравшегося выступить в конгрессе Зеленского - РИА Новости, 05.12.2023
Американцы "послали" собравшегося выступить в конгрессе Зеленского
Пользователи соцсети X из США прокомментировали запланированное выступление Владимира Зеленского на закрытом брифинге перед американскими сенаторами. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T05:50
2023-12-05T05:50
2023-12-05T05:50
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джо байден
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Пользователи соцсети X из США прокомментировали запланированное выступление Владимира Зеленского на закрытом брифинге перед американскими сенаторами.Лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер ранее анонсировал, что Зеленский по приглашению администрации США выступит во вторник по видеосвязи. Брифинг пройдет в преддверии голосования, которое определит, выделит ли конгресс дополнительное финансирование на нужды Украины, запрошенное ранее Джо Байденом.Пост про приглашение Зеленского опубликовал в X корреспондент телеканала Fox News в конгрессе Чад Перграм, многие пользователи оставили под ним резкие комментарии."Опять?" – возмутилась @chiIIum."Отвали!" - написал @FORWARD_future."Больше бессмысленной болтовни от Зеленского", - съязвил @albert1776."Босс Чака подключается", - сыронизировал @Nutmeg894."Почему так чертовски важно заключать частные сделки между Зеленским и лидерами демократов, такими как сенатор Шумер? Почему демократы так стараются обеспечить продолжение поступления денег (Киеву. - ред.)? Никакого финансового вознаграждения здесь не предусмотрено, не так ли?" – задался вопросом @JamesMarcello6."Нет коррумпированному Зеленскому", - потребовал @JimmyWa76268102."Кто-то расстроен тем, что сейчас все внимание уделяется Израилю", - заметил @FreedomFan88."Голосуйте против помощи Украине", - призвал сенаторов @nico_w1992."Достает свою лучшую зеленую футболку", - поддел Зеленского @ReischReisch1."Проходимец снова возвращается", - посетовал @iamditto1."Переадресуйте вызов в Германию", - предложил @DjptrsnMana.Ранее агентство Блумберг сообщало, что сенат США может проголосовать по пакетному запросу Байдена на помощь Украине и Израилю и другие цели нацбезопасности не раньше 11 декабря, хотя голосование может задержаться еще сильнее из-за разногласий между законодателями. В ноябре Шумер сообщил, что сенат проведет голосование 4 декабря.Байден запросил 106 миллиардов долларов для помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки в конгрессе не получил. Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за выделение помощи только Израилю, но сенат, который контролируют демократы, заблокировал эту инициативу.Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в понедельник подтвердил, что после того, как у Вашингтона закончатся выделенные деньги на помощь Украине, поставки оружия Киеву прекратятся.
https://ria.ru/20231205/sallivan-1913785552.html
https://ria.ru/20231205/ukraina-1913777294.html
https://ria.ru/20231204/kongress-1913585484.html
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в мире, сша, украина, израиль, владимир зеленский, чак шумер, джо байден, конгресс сша, сенат сша
В мире, США, Украина, Израиль, Владимир Зеленский, Чак Шумер, Джо Байден, Конгресс США, Сенат США
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Пользователи соцсети X из США прокомментировали запланированное выступление Владимира Зеленского на закрытом брифинге перед американскими сенаторами.
Лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер
ранее анонсировал, что Зеленский по приглашению администрации США выступит во вторник по видеосвязи. Брифинг пройдет в преддверии голосования, которое определит, выделит ли конгресс дополнительное финансирование на нужды Украины
, запрошенное ранее Джо Байденом
.
Советник Байдена "обнаружил" в конгрессе США союзников Путина
Пост про приглашение Зеленского опубликовал в X корреспондент телеканала Fox News в конгрессе Чад Перграм, многие пользователи оставили под ним резкие комментарии.
"Опять?" – возмутилась @chiIIum.
"Отвали!" - написал @FORWARD_future.
"Больше бессмысленной болтовни от Зеленского", - съязвил @albert1776.
"Босс Чака подключается", - сыронизировал @Nutmeg894.
"Почему так чертовски важно заключать частные сделки между Зеленским и лидерами демократов, такими как сенатор Шумер? Почему демократы так стараются обеспечить продолжение поступления денег (Киеву. - ред.)? Никакого финансового вознаграждения здесь не предусмотрено, не так ли?" – задался вопросом @JamesMarcello6.
"Нет коррумпированному Зеленскому", - потребовал @JimmyWa76268102.
"Кто-то расстроен тем, что сейчас все внимание уделяется Израилю", - заметил @FreedomFan88.
СМИ: переговоры в сенате США по сделке, касающейся Украины, провалились
"Голосуйте против помощи Украине", - призвал сенаторов @nico_w1992.
"Достает свою лучшую зеленую футболку", - поддел Зеленского @ReischReisch1.
"Проходимец снова возвращается", - посетовал @iamditto1.
"Переадресуйте вызов в Германию", - предложил @DjptrsnMana.
Ранее агентство Блумберг сообщало, что сенат США может проголосовать по пакетному запросу Байдена на помощь Украине и Израилю
и другие цели нацбезопасности не раньше 11 декабря, хотя голосование может задержаться еще сильнее из-за разногласий между законодателями. В ноябре Шумер сообщил, что сенат проведет голосование 4 декабря.
Байден запросил 106 миллиардов долларов для помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки в конгрессе не получил. Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за выделение помощи только Израилю, но сенат, который контролируют демократы, заблокировал эту инициативу.
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
в понедельник подтвердил, что после того, как у Вашингтона закончатся выделенные деньги на помощь Украине, поставки оружия Киеву прекратятся.
"Нам не нравится". В конгрессе США сделали неожиданное заявление об Украине