https://ria.ru/20231205/zelenskiy-1913787106.html

Американцы "послали" собравшегося выступить в конгрессе Зеленского

Американцы "послали" собравшегося выступить в конгрессе Зеленского - РИА Новости, 05.12.2023

Американцы "послали" собравшегося выступить в конгрессе Зеленского

Пользователи соцсети X из США прокомментировали запланированное выступление Владимира Зеленского на закрытом брифинге перед американскими сенаторами. РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T05:50

2023-12-05T05:50

2023-12-05T05:50

в мире

сша

украина

израиль

владимир зеленский

чак шумер

джо байден

конгресс сша

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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Пользователи соцсети X из США прокомментировали запланированное выступление Владимира Зеленского на закрытом брифинге перед американскими сенаторами.Лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер ранее анонсировал, что Зеленский по приглашению администрации США выступит во вторник по видеосвязи. Брифинг пройдет в преддверии голосования, которое определит, выделит ли конгресс дополнительное финансирование на нужды Украины, запрошенное ранее Джо Байденом.Пост про приглашение Зеленского опубликовал в X корреспондент телеканала Fox News в конгрессе Чад Перграм, многие пользователи оставили под ним резкие комментарии."Опять?" – возмутилась @chiIIum."Отвали!" - написал @FORWARD_future."Больше бессмысленной болтовни от Зеленского", - съязвил @albert1776."Босс Чака подключается", - сыронизировал @Nutmeg894."Почему так чертовски важно заключать частные сделки между Зеленским и лидерами демократов, такими как сенатор Шумер? Почему демократы так стараются обеспечить продолжение поступления денег (Киеву. - ред.)? Никакого финансового вознаграждения здесь не предусмотрено, не так ли?" – задался вопросом @JamesMarcello6."Нет коррумпированному Зеленскому", - потребовал @JimmyWa76268102."Кто-то расстроен тем, что сейчас все внимание уделяется Израилю", - заметил @FreedomFan88."Голосуйте против помощи Украине", - призвал сенаторов @nico_w1992."Достает свою лучшую зеленую футболку", - поддел Зеленского @ReischReisch1."Проходимец снова возвращается", - посетовал @iamditto1."Переадресуйте вызов в Германию", - предложил @DjptrsnMana.Ранее агентство Блумберг сообщало, что сенат США может проголосовать по пакетному запросу Байдена на помощь Украине и Израилю и другие цели нацбезопасности не раньше 11 декабря, хотя голосование может задержаться еще сильнее из-за разногласий между законодателями. В ноябре Шумер сообщил, что сенат проведет голосование 4 декабря.Байден запросил 106 миллиардов долларов для помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки в конгрессе не получил. Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за выделение помощи только Израилю, но сенат, который контролируют демократы, заблокировал эту инициативу.Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в понедельник подтвердил, что после того, как у Вашингтона закончатся выделенные деньги на помощь Украине, поставки оружия Киеву прекратятся.

https://ria.ru/20231205/sallivan-1913785552.html

https://ria.ru/20231205/ukraina-1913777294.html

https://ria.ru/20231204/kongress-1913585484.html

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в мире, сша, украина, израиль, владимир зеленский, чак шумер, джо байден, конгресс сша, сенат сша