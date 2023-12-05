https://ria.ru/20231205/zayavleniya-1913906690.html

В Кремле не ожидают заявлений по итогам визитов Путина в Абу-Даби и Эр-Рияд

В Кремле не ожидают заявлений по итогам визитов Путина в Абу-Даби и Эр-Рияд - РИА Новости, 05.12.2023

В Кремле не ожидают заявлений по итогам визитов Путина в Абу-Даби и Эр-Рияд

Совместных заявлений для прессы по итогам визитов президента России Владимира Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию пока не планируется, сообщил помощник главы... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T15:38

2023-12-05T15:38

2023-12-05T15:42

владимир путин

оаэ

саудовская аравия

юрий ушаков

в мире

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Совместных заявлений для прессы по итогам визитов президента России Владимира Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию пока не планируется, сообщил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков. "Пока совместных заявлений для прессы не планируется. Но не исключаю, что может быть и быстро будут подготовлены какие-то совместные заявления, согласованы между двумя сторонами", - сказал он журналистам.Ушаков отметил, что документы для подписания по итогам визитов Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию готовятся, они могут быть приняты "на полях"."Работа над некоторыми документами идет. Она идет и в настоящий момент. И кое-что очевидно будет подписано в ходе визита, в частности, в Эмираты. Может быть, какие-то документы появятся и с саудовскими нашими коллегами", - рассказал помощник главы России.Он добавил, что "если появятся документы, они будут приняты без церемонии подписания".Путин посетит 6 декабря с визитами ОАЭ и Саудовскую Аравию, а 7 декабря примет в Кремле главу Ирана.

https://ria.ru/20231116/briks-1909869777.html

оаэ

саудовская аравия

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владимир путин, оаэ, саудовская аравия, юрий ушаков, в мире