https://ria.ru/20231205/zasedanie-1913997516.html

Заседание СБ ООН по теме поставок оружия Киеву пройдет 11 декабря

Заседание СБ ООН по теме поставок оружия Киеву пройдет 11 декабря - РИА Новости, 05.12.2023

Заседание СБ ООН по теме поставок оружия Киеву пройдет 11 декабря

Запрошенное Россией заседание СБ ООН по теме поставок оружия Киеву пройдет 11 декабря, сообщил в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T22:23

2023-12-05T22:23

2023-12-05T22:23

в мире

россия

дмитрий полянский

оон

совет безопасности оон

нью-йорк (город)

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155303/91/1553039196_0:0:2799:1574_1920x0_80_0_0_7c7b020b4bfa02607473ed899e596898.jpg

ООН, 5 дек - РИА Новости. Запрошенное Россией заседание СБ ООН по теме поставок оружия Киеву пройдет 11 декабря, сообщил в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Одиннадцатого декабря в 15.00 по Нью-Йорку (23.00 по Москве) состоится запрошенное нами заседание по поставкам западного оружия на Украину", - указал Полянский. По его словам, "планируется весьма интересный докладчик". Между тем, как указал дипломат, западные страны "пытаются продолжать всеми силами удерживать украинскую тематику в поле зрения СБ ООН". "Их при этом не смущают собственные вопиющие "двойные стандарты" - ни одного заседания по Газе за два месяца израильской бойни они так пока и не запросили", - указал он. "Зато на 6 декабря они запросили заседание по гуманитарной ситуации на Украине, оно начнется в 10.00 по Нью-Йорку (18.00 по Москве)", - отметил Полянский. По его словам, по инициативе России 8 декабря в 10.00 по Нью-Йорку (18.00 мск) пройдет неформальное заседание СБ ООН "по 10-летию событий на Майдане". "Постараемся привлечь в качестве докладчиков непосредственных участников тех событий, во многом предопределивших незавидную судьбу Украины", - отметил он.

https://ria.ru/20231118/oon-1910215564.html

https://ria.ru/20231116/rezolyutsiya-1909971363.html

россия

нью-йорк (город)

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, дмитрий полянский, оон, совет безопасности оон, нью-йорк (город), москва