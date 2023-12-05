https://ria.ru/20231205/zasedanie-1913997516.html
Заседание СБ ООН по теме поставок оружия Киеву пройдет 11 декабря
Заседание СБ ООН по теме поставок оружия Киеву пройдет 11 декабря - РИА Новости, 05.12.2023
Заседание СБ ООН по теме поставок оружия Киеву пройдет 11 декабря
Запрошенное Россией заседание СБ ООН по теме поставок оружия Киеву пройдет 11 декабря, сообщил в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T22:23
2023-12-05T22:23
2023-12-05T22:23
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ООН, 5 дек - РИА Новости. Запрошенное Россией заседание СБ ООН по теме поставок оружия Киеву пройдет 11 декабря, сообщил в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Одиннадцатого декабря в 15.00 по Нью-Йорку (23.00 по Москве) состоится запрошенное нами заседание по поставкам западного оружия на Украину", - указал Полянский. По его словам, "планируется весьма интересный докладчик". Между тем, как указал дипломат, западные страны "пытаются продолжать всеми силами удерживать украинскую тематику в поле зрения СБ ООН". "Их при этом не смущают собственные вопиющие "двойные стандарты" - ни одного заседания по Газе за два месяца израильской бойни они так пока и не запросили", - указал он. "Зато на 6 декабря они запросили заседание по гуманитарной ситуации на Украине, оно начнется в 10.00 по Нью-Йорку (18.00 по Москве)", - отметил Полянский. По его словам, по инициативе России 8 декабря в 10.00 по Нью-Йорку (18.00 мск) пройдет неформальное заседание СБ ООН "по 10-летию событий на Майдане". "Постараемся привлечь в качестве докладчиков непосредственных участников тех событий, во многом предопределивших незавидную судьбу Украины", - отметил он.
https://ria.ru/20231118/oon-1910215564.html
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в мире, россия, дмитрий полянский, оон, совет безопасности оон, нью-йорк (город), москва
В мире, Россия, Дмитрий Полянский, ООН, Совет Безопасности ООН, Нью-Йорк (город), Москва
Заседание СБ ООН по теме поставок оружия Киеву пройдет 11 декабря
Полянский: заседание СБ ООН по теме поставок оружия Киеву пройдет 11 декабря