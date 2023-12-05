https://ria.ru/20231205/zanyatost-1913746115.html

России не хватает миллионов

России не хватает миллионов - РИА Новости, 05.12.2023

России не хватает миллионов

Государственные и симпатизирующие нашей стране СМИ любят публиковать различные статистические данные, где отражаются позитивные данные той или иной профильной... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T08:00

2023-12-05T08:00

2023-12-05T08:08

аналитика

россия

москва

уральский

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Государственные и симпатизирующие нашей стране СМИ любят публиковать различные статистические данные, где отражаются позитивные данные той или иной профильной динамики и роста. При этом если читать их отстраненно, может сложиться впечатление, что все эти процессы происходят как бы сами собой, что, конечно же, в корне неверно. За успехами и достижениями всех отраслей реального сектора стоят живые люди, чьими руками и формируется ВВП страны и экономика в целом.На днях синхронно вышли два исследования российского рынка труда, и опубликованные в них данные вместе с выводами — откровенно тревожные, когда позитивные сдвиги практически нивелируются объективными фактами.Первый анализ охватывает пятилетний период начиная с 2018 года.За прошедшее время на рынке труда среднее количество публикуемых вакансий увеличилось почти в два раза. Абсолютным рекордсменом стал август текущего года, когда работодатели выложили 1,2 миллиона вакантных позиций. Среди субъектов Федерации наибольший спрос на рабочие руки отмечен в Центральном (+108%), Уральском (+96%) и Дальневосточном (+94%) округах. Если оперировать абсолютными цифрами, то наибольший прирост числа вакансий был в Центральном, Приволжском округах, а также в Москве. За прошедший год промышленный сектор России увеличил запрос на трудовые ресурсы более чем в два раза.Поскольку количество реально занятых граждан в России снизилось до 72 миллионов, это логично привело к сложностям замещения вакантных позиций. Представители кадрового рынка подсчитали, что среднее время поиска работника выросло вдвое и превышает три месяца.Казалось бы, все прекрасно, и уровень безработицы — и так самый низкий в истории — будет и дальше стремительно снижаться. Тем более что из этих же исследований известно, что медианная зарплата работников реального сектора за период 2018-2023 годов выросла более чем в два раза, что с лихвой перекрывает уровень инфляции.Практически как чудо звучит и сопоставление размеров зарплат. За пять лет размер денежного вознаграждения в регионах вырос на 60-110 процентов, а в Москве — на 50 процентов. Это позволило вдвое сократить разрыв в зарплатах в столице и провинции, хотя, конечно, эта самая разница в большинстве случаев все еще значительна и московские зарплаты для региональных работодателей остаются недостижимым ориентиром. Наибольший рост зарплат отмечен в сфере строительства (в 2,5) и промышленного производства (в три раза), при этом быстрее всего пухли цифры в ведомостях специалистов с опытом. По сравнению со своими начинающими коллегами их зарплаты увеличивались на четверть быстрее и больше, что является безоговорочным маркером растущей потребности именно в квалифицированной рабочей силе.На этом позитивная часть заканчивается, точнее говоря, от следствий мы делаем разворот к причинам.Во многих головах давно утвердилась примитивная парадигма, что решить любые кадровые проблемы можно легко и быстро. Достаточно просто повысить заработную плату, как в твои двери начнет ломиться дивизия инженеров, строителей, проектировщиков, экскаваторщиков и прочих ребят с гибким умом и твердыми мозолями. На самом деле все многократно сложнее, и происходящее на отечественном рынке занятости тому бетонное подтверждение.Даже возросший фонд заработной платы не может залатать физические дыры демографии и годы уничижительной антирекламы, которая тридцать лет лилась из всех утюгов в головы населения и особенно молодежи.За последние годы единственная сфера, где не наблюдалось проблем с кадрами, было сельское хозяйство. Произошло это из-за цифровизации и ураганной механизации рабочих процессов, причем нужно понимать, что это же, по сути, убивает российское село, так как на производство условной единицы продукции требуется все меньше людей. Там, где раньше гнула спину тысяча колхозников, теперь справляются три комбайна, управляемые по Wi-Fi.Во всех остальных отраслях имеет место тотальный и постоянно углубляющийся дефицит людей прикладных профессий. Если текущая динамика не изменится — а предпосылок к этому пока не видно, — то уже к 2030 году у российского рынка труда будет пробоина диаметром в четыре миллиона человек. Хуже всего ситуация будет в обрабатывающей промышленности, дефицит здесь превысит миллион сотрудников, в затылок ей выстроятся сектор перевозок и торговли, готовые трудоустроить по полмиллиона душ каждый.В процентом выражении количество пустых вакансий в отечественном реальном секторе увеличилось на 112 процентов. Хуже всего обстоят дела в сфере выпуска промышленного оборудования, металлоконструкций, машино- и станкостроении, металлургии и пищевом производстве. Не помогает даже то, что за последний год, например, зарплаты операторов станков с ЧПУ подросли на двадцать процентов, наладчиков оборудования — на тринадцать, а инженерного корпуса — в среднем на одиннадцать процентов.На рынке соискателей просто нет такого количества даже не грамотных, а хотя бы желающих освоить профессию людей. Здесь сложился воедино целый ряд негативных факторов.Во-первых, нас догнала демографическая яма 1990-х. Те самые дети "брошенного поколения", которых в принципе родилось очень мало и родители которых уделяли им мало времени, занятые выживанием. Именно рожденные в этом промежутке сейчас находятся на пике фертильности, но их физически мало, а дети 1980-х из этой категории уже плавно выходят. То есть дальше будет еще хуже.Во-вторых, у нас в стране громадная масса людей занята необременительным трудом вне производства. Все эти личные водители, полдня спящие в ожидании боссов, бесконечные охранники и прочие, предпочитающие сонное времяпровождение за невысокую зарплату тяжелому труду, пусть и за хорошие деньги. В России как явление отсутствует реклама и продвижение трудовых профессий, предпринимаются лишь очаговые попытки возродить институт профессионально-технического образования, но не в масштабах государства, а в лучшем случае внутри предприятий одного холдинга.Доныне эту дыру пытались заткнуть массовым завозом трудовых мигрантов, но уже понятно, что это не лечит болезнь, а лишь маскирует симптомы. Потому что в большинстве своем приехавшие трудовые мигранты имеют откровенно невысокую квалификацию и не стремятся осесть в России, чтобы платить налоги и служить в армии. Мигранты — это непрозрачный, то сжимающийся, то растягивающийся пластырь, который более не может заклеивать все прорехи. И главное — это не наш пластырь.Что делать в данной ситуации — вопрос сложный, комплексный и требующий пролонгированных мер с самого верха. Но решать его все равно придется, потому что иначе набирающий ход локомотив "Россия" уже в ближайшие годы начнет тормозить, сбавлять обороты ВВП и погружаться в инфляцию.

https://ria.ru/20231101/pensionery-1906538116.html

https://ria.ru/20231107/professii-1907820426.html

https://ria.ru/20231204/rabochie_kadry-1913516521.html

https://ria.ru/20231025/perestroyka-1905030244.html

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

аналитика, россия, москва, уральский