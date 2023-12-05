https://ria.ru/20231205/zakonotvorchestvo-1913887191.html

Госдума повысила штрафы за нарушения при размещении личных данных

Госдума повысила штрафы за нарушения при размещении личных данных - РИА Новости, 05.12.2023

Госдума повысила штрафы за нарушения при размещении личных данных

Госдума приняла в третьем чтении закон об увеличении штрафов за нарушения при обработке персональных данных. РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T14:47

2023-12-05T14:47

2023-12-05T15:52

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общество

технологии

вячеслав володин

биометрия

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Госдума приняла в третьем чтении закон об увеличении штрафов за нарушения при обработке персональных данных.Речь идет о размещении сведений личного характера в единой биометрической системе и на других информационных ресурсах, выполненном без письменного согласия или с несоблюдением законов. Согласно проекту, штрафы составят:За повторное нарушение взыскания также увеличатся. Для физических лиц они составят от 15 до 30 тысяч рублей; для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч; для индивидуальных предпринимателей — от 500 тысяч до одного миллиона рублей; для юридических лиц — от одного до полутора миллионов рублей.Кроме того, в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) предлагается внести пункт об ответственности за нарушения при размещении и обновлении банками, центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и иными организациями биометрических персональных данных в "Единой системе идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных". В этом случае речь идет о следующих штрафах:В декабре прошлого года Владимир Путин подписал закон о единой биометрической системе. Документ устанавливает правила обработки информации с использованием ЕБС или других информационных систем. Среди прочего в России запретили принуждать к сдаче биометрии и хранить геномную информацию. Кроме того, ограничился перечень собираемых данных: только лицо и голос. Закон также предусматривает возможность упрощенного удаления сведений из системы.Помимо этого, запрещается осуществлять действия с биометрией детей без согласия родителей, а использование данных допускается только в базах, находящихся в России. Закон также исключает возможность иностранного участия в сборе, обработке и хранении биометрии. При этом отказ от ее сдачи не может быть основанием для неоказания гражданину государственных или коммерческих услуг.

https://ria.ru/20231129/biometriya-1912778346.html

https://ria.ru/20231109/identifikatsiya-1908290911.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, госдума рф, общество, технологии, вячеслав володин, биометрия