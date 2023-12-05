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Госдума повысила штрафы за нарушения при размещении личных данных - РИА Новости, 05.12.2023
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14:47 05.12.2023 (обновлено: 15:52 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/zakonotvorchestvo-1913887191.html
Госдума повысила штрафы за нарушения при размещении личных данных
Госдума повысила штрафы за нарушения при размещении личных данных - РИА Новости, 05.12.2023
Госдума повысила штрафы за нарушения при размещении личных данных
Госдума приняла в третьем чтении закон об увеличении штрафов за нарушения при обработке персональных данных. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T14:47
2023-12-05T15:52
россия
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общество
технологии
вячеслав володин
биометрия
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Госдума приняла в третьем чтении закон об увеличении штрафов за нарушения при обработке персональных данных.Речь идет о размещении сведений личного характера в единой биометрической системе и на других информационных ресурсах, выполненном без письменного согласия или с несоблюдением законов. Согласно проекту, штрафы составят:За повторное нарушение взыскания также увеличатся. Для физических лиц они составят от 15 до 30 тысяч рублей; для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч; для индивидуальных предпринимателей — от 500 тысяч до одного миллиона рублей; для юридических лиц — от одного до полутора миллионов рублей.Кроме того, в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) предлагается внести пункт об ответственности за нарушения при размещении и обновлении банками, центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и иными организациями биометрических персональных данных в "Единой системе идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных". В этом случае речь идет о следующих штрафах:В декабре прошлого года Владимир Путин подписал закон о единой биометрической системе. Документ устанавливает правила обработки информации с использованием ЕБС или других информационных систем. Среди прочего в России запретили принуждать к сдаче биометрии и хранить геномную информацию. Кроме того, ограничился перечень собираемых данных: только лицо и голос. Закон также предусматривает возможность упрощенного удаления сведений из системы.Помимо этого, запрещается осуществлять действия с биометрией детей без согласия родителей, а использование данных допускается только в базах, находящихся в России. Закон также исключает возможность иностранного участия в сборе, обработке и хранении биометрии. При этом отказ от ее сдачи не может быть основанием для неоказания гражданину государственных или коммерческих услуг.
https://ria.ru/20231129/biometriya-1912778346.html
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россия, госдума рф, общество, технологии, вячеслав володин, биометрия
Россия, Госдума РФ, Общество, Технологии, Вячеслав Володин, Биометрия
Госдума повысила штрафы за нарушения при размещении личных данных

Госдума повысила штрафы за нарушение размещения личных данных до 1,5 млн рублей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГосударственная дума
Государственная дума - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Госдума приняла в третьем чтении закон об увеличении штрафов за нарушения при обработке персональных данных.
Речь идет о размещении сведений личного характера в единой биометрической системе и на других информационных ресурсах, выполненном без письменного согласия или с несоблюдением законов. Согласно проекту, штрафы составят:
  • от десяти до 15 тысяч рублей — для физических лиц;
  • от 100 до 300 тысяч рублей — для должностных лиц;
  • от 300 до 700 тысяч рублей — для юридических лиц.
За повторное нарушение взыскания также увеличатся. Для физических лиц они составят от 15 до 30 тысяч рублей; для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч; для индивидуальных предпринимателей — от 500 тысяч до одного миллиона рублей; для юридических лиц — от одного до полутора миллионов рублей.
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Кроме того, в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) предлагается внести пункт об ответственности за нарушения при размещении и обновлении банками, центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и иными организациями биометрических персональных данных в "Единой системе идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных". В этом случае речь идет о следующих штрафах:
  • для должностных лиц — от 100 до 300 тысяч рублей;
  • для юридических лиц — от 500 тысяч до одного миллиона рублей.
В декабре прошлого года Владимир Путин подписал закон о единой биометрической системе. Документ устанавливает правила обработки информации с использованием ЕБС или других информационных систем. Среди прочего в России запретили принуждать к сдаче биометрии и хранить геномную информацию. Кроме того, ограничился перечень собираемых данных: только лицо и голос. Закон также предусматривает возможность упрощенного удаления сведений из системы.
Помимо этого, запрещается осуществлять действия с биометрией детей без согласия родителей, а использование данных допускается только в базах, находящихся в России. Закон также исключает возможность иностранного участия в сборе, обработке и хранении биометрии. При этом отказ от ее сдачи не может быть основанием для неоказания гражданину государственных или коммерческих услуг.
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