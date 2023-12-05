https://ria.ru/20231205/zakonoproekt-1913852460.html

"Новые люди" разработают законопроект об оскорблении чувств женщин

"Новые люди" разработают законопроект об оскорблении чувств женщин - РИА Новости, 05.12.2023

"Новые люди" разработают законопроект об оскорблении чувств женщин

Фракция "Новые люди" разрабатывает проект закона об оскорблении чувств женщин, сообщил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T12:46

2023-12-05T12:46

2023-12-05T12:46

владислав даванков

госдума рф

общество

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Фракция "Новые люди" разрабатывает проект закона об оскорблении чувств женщин, сообщил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. "Нам нужен уже закон об оскорблении чувств женщин, и мы вместе с коллегами во фракции такой закон только разрабатываем, мне кажется штраф в размере 100 тысяч рублей для должностных лиц очень быстро охладит пыл так называемых "демографов", - сказал он журналистам. Он выразил мнение, что в декабре в ведомствах и ГД было много предложений о том, как повышать рождаемость. Таких людей он назвал "демографами". Депутат считает, что на данный момент очень много предложений от "демографов", которые пытаются решить проблему рождаемости "средневековыми способами".

https://ria.ru/20231113/tseli-1909118745.html

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владислав даванков, госдума рф, общество