Рейтинг@Mail.ru
"Новые люди" разработают законопроект об оскорблении чувств женщин - РИА Новости, 05.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:46 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/zakonoproekt-1913852460.html
"Новые люди" разработают законопроект об оскорблении чувств женщин
"Новые люди" разработают законопроект об оскорблении чувств женщин - РИА Новости, 05.12.2023
"Новые люди" разработают законопроект об оскорблении чувств женщин
Фракция "Новые люди" разрабатывает проект закона об оскорблении чувств женщин, сообщил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T12:46
2023-12-05T12:46
владислав даванков
госдума рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912143300_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_91d4acc4ef08c4b7f67b6f668c44e13a.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Фракция "Новые люди" разрабатывает проект закона об оскорблении чувств женщин, сообщил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. "Нам нужен уже закон об оскорблении чувств женщин, и мы вместе с коллегами во фракции такой закон только разрабатываем, мне кажется штраф в размере 100 тысяч рублей для должностных лиц очень быстро охладит пыл так называемых "демографов", - сказал он журналистам. Он выразил мнение, что в декабре в ведомствах и ГД было много предложений о том, как повышать рождаемость. Таких людей он назвал "демографами". Депутат считает, что на данный момент очень много предложений от "демографов", которые пытаются решить проблему рождаемости "средневековыми способами".
https://ria.ru/20231113/tseli-1909118745.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912143300_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2479cf3239f4301fed3eac79b3f5aa31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владислав даванков, госдума рф, общество
Владислав Даванков, Госдума РФ, Общество
"Новые люди" разработают законопроект об оскорблении чувств женщин

Даванков: "Новые люди" разработают проект закона об оскорблении чувств женщин

© iStock.com / fizkesЖенщины
Женщины - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© iStock.com / fizkes
Женщины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Фракция "Новые люди" разрабатывает проект закона об оскорблении чувств женщин, сообщил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.
"Нам нужен уже закон об оскорблении чувств женщин, и мы вместе с коллегами во фракции такой закон только разрабатываем, мне кажется штраф в размере 100 тысяч рублей для должностных лиц очень быстро охладит пыл так называемых "демографов", - сказал он журналистам.
Он выразил мнение, что в декабре в ведомствах и ГД было много предложений о том, как повышать рождаемость. Таких людей он назвал "демографами".
Депутат считает, что на данный момент очень много предложений от "демографов", которые пытаются решить проблему рождаемости "средневековыми способами".
Нейросеть Сбера Kandinsky 2.2.
Карьера или семья: россияне назвали главные жизненные цели
13 ноября, 13:20
 
Владислав ДаванковГосдума РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала