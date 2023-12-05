https://ria.ru/20231205/zakon-1913893425.html

Глава архангельского ЗАКСа: закон о "наливайках" защищает интересы людей

Глава архангельского ЗАКСа: закон о "наливайках" защищает интересы людей - РИА Новости, 05.12.2023

Глава архангельского ЗАКСа: закон о "наливайках" защищает интересы людей

Депутаты Архангельского законодательного собрания, предложения которых легли в основу законопроекта о праве регионов запрещать продажу пива в "наливайках",... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T15:07

2023-12-05T15:07

2023-12-05T15:07

архангельская область

архангельская область

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АРХАНГЕЛЬСК, 5 дек – РИА Новости. Депутаты Архангельского законодательного собрания, предложения которых легли в основу законопроекта о праве регионов запрещать продажу пива в "наливайках", считают, что он дает больше возможностей для борьбы с такими заведениями и действует в интересах граждан, прокомментировала председатель Собрания депутатов Архангельской области Екатерина Прокопьева. Во вторник Госдума РФ приняла в I чтении законопроект, дающий регионам право запрещать на своей территории розничную продажу пива и ряда других слабоалкогольных напитков в так называемых "наливайках" и самостоятельно устанавливать дополнительные ограничения времени розничной продажи алкоголя в этих объектах общепита. "Мы одними из первых подняли тему борьбы с "наливайками" в связи с многочисленными обращениями северян. Только в Архангельской области около 270 точек общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях", - отметила Прокопьева, слова которой приводит пресс-служба Собрания. По словам спикера Собрания, жители страдают от соседства с "наливайками", где днем и ночью торгуют алкоголем: здесь постоянно шумно, нередко вспыхивают драки, а вызовы полиции исчисляются сотнями. При этом даже ужесточение на федеральном и региональном уровнях требований к таким заведениям, в частности, к площади торговых залов, не помогло в полной мере, поскольку недобросовестные предприниматели находили лазейки в законодательстве, увеличивали помещения или игнорировали требования закона, пользуясь действующим мораторием на проверки бизнеса. Поэтому, по словам Прокопьевой, нужны были комплексные решения, чтобы оградить жильцов от ночного шума и беспорядков. Архангельские депутаты вышли в Госдуму с инициативой предоставить право регионам самостоятельно устанавливать дополнительные ограничения времени розничной продажи алкоголя в точках общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. "Рады, что эти предложения легли в основу законопроекта, над которым по поручению председателя Государственной Думы Вячеслава Володина работала большая группа депутатов и сенаторов, в том числе из Архангельской области. Рассчитываем, что законопроект будет принят, и регионы получат дополнительные возможности для борьбы с "наливайками" и защиты интересов людей", - подчеркнула Прокопьева.

https://ria.ru/20231127/semya-1912200411.html

https://ria.ru/20231118/soglasheniya-1910238149.html

архангельская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

архангельская область