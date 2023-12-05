https://ria.ru/20231205/zakon-1913843859.html
В Кремле ответили на вопрос о законе против тех, кто провоцирует протесты
В Кремле ответили на вопрос о законе против тех, кто провоцирует протесты - РИА Новости, 05.12.2023
В Кремле ответили на вопрос о законе против тех, кто провоцирует протесты
В Кремле не видели обращение работников автозавода "Урал", которые обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять закон против тех, кто... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T12:11
2023-12-05T12:11
2023-12-05T12:11
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. В Кремле не видели обращение работников автозавода "Урал", которые обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять закон против тех, кто манипулирует общественным сознанием и провоцирует протесты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, не видели", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20231128/diskreditatsiya-1912498980.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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дмитрий песков, россия
В Кремле ответили на вопрос о законе против тех, кто провоцирует протесты
Песков: обращение о законе против тех, кто провоцирует протесты, не видели
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. В Кремле не видели обращение работников автозавода "Урал", которые обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять закон против тех, кто манипулирует общественным сознанием и провоцирует протесты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, не видели", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
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