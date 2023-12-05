https://ria.ru/20231205/zakon-1913843859.html

В Кремле ответили на вопрос о законе против тех, кто провоцирует протесты

В Кремле ответили на вопрос о законе против тех, кто провоцирует протесты - РИА Новости, 05.12.2023

В Кремле ответили на вопрос о законе против тех, кто провоцирует протесты

В Кремле не видели обращение работников автозавода "Урал", которые обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять закон против тех, кто... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T12:11

2023-12-05T12:11

2023-12-05T12:11

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. В Кремле не видели обращение работников автозавода "Урал", которые обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять закон против тех, кто манипулирует общественным сознанием и провоцирует протесты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, не видели", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20231128/diskreditatsiya-1912498980.html

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий песков, россия