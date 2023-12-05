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В Кремле ответили на вопрос о законе против тех, кто провоцирует протесты - РИА Новости, 05.12.2023
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12:11 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/zakon-1913843859.html
В Кремле ответили на вопрос о законе против тех, кто провоцирует протесты
В Кремле ответили на вопрос о законе против тех, кто провоцирует протесты - РИА Новости, 05.12.2023
В Кремле ответили на вопрос о законе против тех, кто провоцирует протесты
В Кремле не видели обращение работников автозавода "Урал", которые обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять закон против тех, кто... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T12:11
2023-12-05T12:11
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. В Кремле не видели обращение работников автозавода "Урал", которые обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять закон против тех, кто манипулирует общественным сознанием и провоцирует протесты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, не видели", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
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дмитрий песков, россия
Дмитрий Песков, Россия
В Кремле ответили на вопрос о законе против тех, кто провоцирует протесты

Песков: обращение о законе против тех, кто провоцирует протесты, не видели

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. В Кремле не видели обращение работников автозавода "Урал", которые обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять закон против тех, кто манипулирует общественным сознанием и провоцирует протесты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, не видели", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
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