https://ria.ru/20231205/zaderzhannyy-1913980611.html

В Роттердаме задержали второго фигуранта по делу о стрельбе в университете

В Роттердаме задержали второго фигуранта по делу о стрельбе в университете - РИА Новости, 05.12.2023

В Роттердаме задержали второго фигуранта по делу о стрельбе в университете

Полиция Роттердама сообщила о задержании второго подозреваемого по делу о стрельбе в университете Эразма Роттердамского и жилом доме в сентябре этого года, в... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T19:51

2023-12-05T19:51

2023-12-05T19:51

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ГААГА, 5 дек - РИА Новости. Полиция Роттердама сообщила о задержании второго подозреваемого по делу о стрельбе в университете Эразма Роттердамского и жилом доме в сентябре этого года, в результате которой погибли трое человек. "В понедельник, 4 декабря, 21-летний мужчина из Гааги был задержан после обнаружения его ДНК на одном из огнестрельных оружий, которое было в руках подозреваемого в стрельбе на площади Хейман Дюллартпляйн и в медицинском центре университета Эразма Роттердамского", - говорится в сообщении, которое правоохранители распространили во вторник. Как отметили в полиции, задержанный не принимал активного участия ни в одном из инцидентов, в настоящее время его допрашивают. В четверг, 28 сентября, в Роттердаме мужчина устроил стрельбу сначала в жилом доме, а затем в медицинском центре университета Эразма Роттердамского. В результате инцидента погибли три человека, включая 14-летнюю девочку. Сообщалось, что после стрельбы в доме злоумышленник поджег здание, предположительно, кинув туда коктейль Молотова. Подозреваемого в стрельбе 32-летнего Фауда Л., который оказался студентом университета, задержали в тот же день. По данным прокуратуры, Фауд Л. убил сначала своих соседей - женщину и ее 14-летнюю дочь, а затем застрелил преподавателя в медицинском центре университета. Кроме того, он устроил поджог не только в своем доме, но и в медицинском центре. Правоохранители подозревают, что мужчина убил своих за соседей за то, что они пожаловались на него в полицию за жестокое обращение с животными.

https://ria.ru/20231205/strelba-1913788747.html

https://ria.ru/20231112/strelba-1908955263.html

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в мире, роттердам, гаага