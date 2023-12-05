https://ria.ru/20231205/zabastovka-1913797430.html

В Словакии приостановили забастовку на КПП на границе с Украиной

В Словакии приостановили забастовку на КПП на границе с Украиной - РИА Новости, 05.12.2023

В Словакии приостановили забастовку на КПП на границе с Украиной

Союз автоперевозчиков Словакии, который в пятницу заблокировал движение на контрольно-пропускном пункте на границе с Украиной, заявил, что приостанавливает... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T08:46

2023-12-05T08:46

2023-12-05T09:42

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БРАТИСЛАВА, 5 дек - РИА Новости. Союз автоперевозчиков Словакии, который в пятницу заблокировал движение на контрольно-пропускном пункте на границе с Украиной, заявил, что приостанавливает забастовку и планирует встретиться с властями, чтобы обсудить решение ситуации, которая сложилась из-за отмененной системы разрешений для украинских коммерческих перевозчиков. Еврокомиссия (ЕК) в понедельник отвергла требование Польши, где также бастовали перевозчики, вернуть систему разрешений для украинских автоперевозчиков. "Европейский союз - это вообще союз? Поляки 28 дней выражают свой протест против последствий от освобождения украинских перевозчиков от (получения - ред.) разрешений. Союз автоперевозчиков Словакии выразил свой протест сначала часовой блокадой (КПП - ред.), а потом четырехдневной, чтобы поддержать требования к ЕС перед встречей министров, которые должен был передать министр транспорта Словакии, чтобы выразить протест против бездействия правительства, против последствий для нашего словацкого рынка. Сегодня мы приостановили забастовку и остаемся в предзабастовочной готовности", - следует из заявления перевозчиков. В организации отметили, что планируют как можно скорее встретиться с министром транспорта Словакии и надеются услышать предложения по сложившейся ситуации, после чего примут решения о дальнейших действиях. Союз автоперевозчиков Словакии также выразил разочарование итогами заседания в понедельник министров транспорт ЕС в Брюсселе. "Европейский союз должен бы вспомнить, что государства-члены имеют не только обязанности, но и права и граждане этого государства-члена имеют свои права тоже", - заключили в организации. Союз автоперевозчиков Словакии 1 декабря в 15.00 (17.00 мск) заблокировал движение через пограничный пункт Вышне Немецке - Ужгород, чтобы добиться от Европейской комиссии восстановления ранее отмененной системы разрешений для украинских коммерческих перевозчиков. Представители организации ранее заявляли, что цель акции - защита словацкого рынка автоперевозок. Ситуация с фурами, следующими через территорию Словакии на Украину, стала ухудшаться в середине ноября, вскоре после начала акции протеста польских перевозчиков, заблокировавших автодорожные пункты пропуска на границе с Украиной. Водители грузового транспорта из-за протеста в Польше пытались попасть на Украину через словацкий пограничный пункт Вышне Немецке - Ужгород, чем осложняли движение на востоке Словакии. Колонна из фур достигала 20 километров. Словацкая полиция просила водителей использовать альтернативные маршруты, а также пыталась перенаправить грузовой транспорт на Венгрию. Союз автоперевозчиков Словакии 16 ноября ненадолго заблокировал контрольно-пропускной пункт на границе с Украиной, чтобы поддержать своих польских коллег. В организации заявляли о готовности полностью заблокировать движение на границе с Украиной, если к их мнению в Европейской комиссии не прислушаются. Представители словацкого министерства транспорта встречались с руководством Союза автоперевозчиков Словакии, чтобы выслушать их требования. В министерстве заявляли, что поддерживают предложение о восстановлении системы разрешений для украинских перевозчиков и уважают право организации на протест, но надеются, что блокировка контрольно-пропускного пункта на границе с Украиной не скажется на жизни населения на востоке страны. Власти также пообещали озвучить требования словацких перевозчиков на встрече министров Европейского союза, которая была запланирована на 4 декабря. Несколько недель назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя.

https://ria.ru/20231204/ukraina-1913536820.html

https://ria.ru/20231204/slovakiya-1913692537.html

https://ria.ru/20231201/granitsa-1913263845.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, словакия, украина, евросоюз