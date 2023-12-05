https://ria.ru/20231205/yugra-1913980187.html

Водоочистные сооружения за 611 млн руб открыли в Югре после реконструкции

Водоочистные сооружения за 611 млн руб открыли в Югре после реконструкции - РИА Новости, 05.12.2023

Водоочистные сооружения за 611 млн руб открыли в Югре после реконструкции

Водоочистные сооружения, на реконструкцию которых было потрачено 611 миллионов рублей и два года, открыты в поселке Федоровский Ханты-Мансийского автономного... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T19:47

2023-12-05T19:47

2023-12-05T19:47

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийский автономный округ

наталья комарова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568262408_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_9cc1f991a520c0acadff9df21963acdc.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 дек – РИА Новости. Водоочистные сооружения, на реконструкцию которых было потрачено 611 миллионов рублей и два года, открыты в поселке Федоровский Ханты-Мансийского автономного округа, сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой в Telegram-канале."Сегодня в Федоровском прошла общественная приемка ВОС. Их открыли в рамках регионального штаба по объектам капстроительства с губернатором Югры Натальей Комаровой. Стоимость модернизации водоочистных сооружений составила порядка 611 миллионов рублей. Это федеральные и окружные средства в рамках регионального проекта "Чистая вода", а также деньги из бюджета Сургутского района", - написал Трубецкой. По данным администрации муниципалитета, прошлые водоочистные сооружения были введены в эксплуатацию в 1980-х и имели моральный и физический износ более 90%, из-за чего не отвечали современным требованиям. Реконструкция станции началась в 2021 году, в ее рамках был произведен демонтаж старых зданий и конструкций, строительство и установка новых, а также приобретение и поставка оборудования. Во время пусконаладки сооружений были сделаны контрольные пробы – результаты оказались лучше утвержденных СанПиН значений. Мощность объекта составляет 8 тысяч кубометров в сутки. Новые ВОС со станцией обезжелезивания обеспечивают чистой водой 23 тысячи жителей поселка, но в дальнейшем мощности хватит при развитии поселения, подчеркнул Трубецкой. Как добавили в администрации, в настоящее время в Федоровском также планируется строительство канализационных очистных сооружений. На данный момент силами властей Сургутского района производится проектирование объекта, который в дальнейшем будет проходить государственную экспертизу.

https://ria.ru/20231205/medturizm-1913820260.html

https://ria.ru/20231130/komarova-1912893298.html

ханты-мансийский автономный округ

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ханты-мансийский автономный округ, наталья комарова