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В Узбекистане открыли первый ресурсный центр изучения русского языка - РИА Новости, 05.12.2023
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16:46 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/yazyk-1913929091.html
В Узбекистане открыли первый ресурсный центр изучения русского языка
В Узбекистане открыли первый ресурсный центр изучения русского языка - РИА Новости, 05.12.2023
В Узбекистане открыли первый ресурсный центр изучения русского языка
Ресурсный центр изучения русского языка открылся во вторник в Термезе на юге Узбекистана, это первый подобный центр в стране, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T16:46
2023-12-05T16:46
узбекистан
россия
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
в мире
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ТАШКЕНТ, 5 дек - РИА Новости. Ресурсный центр изучения русского языка открылся во вторник в Термезе на юге Узбекистана, это первый подобный центр в стране, сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в республике. Сообщение размещено в Telegram-канале представительства.Ранее координатор образовательных программ представительства Россотрудничества в республике Ирина Сульжина сообщала РИА Новости, что до конца года в Узбекистане откроются два ресурсных центра. Российская сторона оснастит центры учебной мебелью, необходимой литературой и техникой. "Сегодня в Термезе открылся первый в Узбекистане ресурсный центр по изучению русского языка", - говорится в сообщении представительства. Центр организован совместно с Термезским государственным университетом. Создание и развитие ресурсных центров направлено на дальнейшее удовлетворение потребностей молодых узбекистанцев в изучении русского языка, организацию мероприятий, рассчитанных на популяризацию российской культуры и образования в Узбекистане, отметили в представительстве. Еще один подобный ресурсный центр представительство Россотрудничества откроет 7 декабря в Нукусе (столица республики Каракалпакстан на северо-запад), добавили в пресс-службе. В Узбекистане в последние годы реализуется ряд проектов по продвижению изучению русского языка в образовательных учреждениях. Российский государственный педагогический университет (РГПУ) имени А. И. Герцена подготовил учебники русского языка для 2-11 национальных классов школ Узбекистана. В октябре 2020 года Минпросвещения РФ, министерство народного образования Узбекистана и благотворительный фонд российского бизнесмена Алишера Усманова "Искусство, наука, спорт" подписали соглашение о реализации проекта "Класс!" по повышению уровня владения русским языком в республике. Исполнителями программы выступают РГПУ и узбекистанский институт переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов системы народного образования имени А. Авлони. Проект рассчитан на десять лет.
https://ria.ru/20231116/konkurs-1909813481.html
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узбекистан, россия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), в мире
Узбекистан, Россия, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), В мире
В Узбекистане открыли первый ресурсный центр изучения русского языка

В Термезе открылся первый ресурсный центр изучения русского языка

© РИА Новости / Алтан Гочер | Перейти в медиабанкУрок русского языка
Урок русского языка - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Алтан Гочер
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Урок русского языка. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 5 дек - РИА Новости. Ресурсный центр изучения русского языка открылся во вторник в Термезе на юге Узбекистана, это первый подобный центр в стране, сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в республике. Сообщение размещено в Telegram-канале представительства.
Ранее координатор образовательных программ представительства Россотрудничества в республике Ирина Сульжина сообщала РИА Новости, что до конца года в Узбекистане откроются два ресурсных центра. Российская сторона оснастит центры учебной мебелью, необходимой литературой и техникой.
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"Сегодня в Термезе открылся первый в Узбекистане ресурсный центр по изучению русского языка", - говорится в сообщении представительства. Центр организован совместно с Термезским государственным университетом.
Создание и развитие ресурсных центров направлено на дальнейшее удовлетворение потребностей молодых узбекистанцев в изучении русского языка, организацию мероприятий, рассчитанных на популяризацию российской культуры и образования в Узбекистане, отметили в представительстве.
Еще один подобный ресурсный центр представительство Россотрудничества откроет 7 декабря в Нукусе (столица республики Каракалпакстан на северо-запад), добавили в пресс-службе.
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В Узбекистане в последние годы реализуется ряд проектов по продвижению изучению русского языка в образовательных учреждениях. Российский государственный педагогический университет (РГПУ) имени А. И. Герцена подготовил учебники русского языка для 2-11 национальных классов школ Узбекистана.
В октябре 2020 года Минпросвещения РФ, министерство народного образования Узбекистана и благотворительный фонд российского бизнесмена Алишера Усманова "Искусство, наука, спорт" подписали соглашение о реализации проекта "Класс!" по повышению уровня владения русским языком в республике. Исполнителями программы выступают РГПУ и узбекистанский институт переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов системы народного образования имени А. Авлони. Проект рассчитан на десять лет.
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