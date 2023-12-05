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В Узбекистане открыли первый ресурсный центр изучения русского языка

В Узбекистане открыли первый ресурсный центр изучения русского языка - РИА Новости, 05.12.2023

В Узбекистане открыли первый ресурсный центр изучения русского языка

Ресурсный центр изучения русского языка открылся во вторник в Термезе на юге Узбекистана, это первый подобный центр в стране, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T16:46

2023-12-05T16:46

2023-12-05T16:46

узбекистан

россия

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ТАШКЕНТ, 5 дек - РИА Новости. Ресурсный центр изучения русского языка открылся во вторник в Термезе на юге Узбекистана, это первый подобный центр в стране, сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в республике. Сообщение размещено в Telegram-канале представительства.Ранее координатор образовательных программ представительства Россотрудничества в республике Ирина Сульжина сообщала РИА Новости, что до конца года в Узбекистане откроются два ресурсных центра. Российская сторона оснастит центры учебной мебелью, необходимой литературой и техникой. "Сегодня в Термезе открылся первый в Узбекистане ресурсный центр по изучению русского языка", - говорится в сообщении представительства. Центр организован совместно с Термезским государственным университетом. Создание и развитие ресурсных центров направлено на дальнейшее удовлетворение потребностей молодых узбекистанцев в изучении русского языка, организацию мероприятий, рассчитанных на популяризацию российской культуры и образования в Узбекистане, отметили в представительстве. Еще один подобный ресурсный центр представительство Россотрудничества откроет 7 декабря в Нукусе (столица республики Каракалпакстан на северо-запад), добавили в пресс-службе. В Узбекистане в последние годы реализуется ряд проектов по продвижению изучению русского языка в образовательных учреждениях. Российский государственный педагогический университет (РГПУ) имени А. И. Герцена подготовил учебники русского языка для 2-11 национальных классов школ Узбекистана. В октябре 2020 года Минпросвещения РФ, министерство народного образования Узбекистана и благотворительный фонд российского бизнесмена Алишера Усманова "Искусство, наука, спорт" подписали соглашение о реализации проекта "Класс!" по повышению уровня владения русским языком в республике. Исполнителями программы выступают РГПУ и узбекистанский институт переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов системы народного образования имени А. Авлони. Проект рассчитан на десять лет.

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