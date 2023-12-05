https://ria.ru/20231205/vzaimodeystvie-1913905604.html

Ушаков: Путин обсудит с главой СА взаимодействие в энергетике

Ушаков: Путин обсудит с главой СА взаимодействие в энергетике - РИА Новости, 05.12.2023

Ушаков: Путин обсудит с главой СА взаимодействие в энергетике

Президент России Владимир Путин обсудит с главой Саудовской Аравии взаимодействие в энергетике, в том числе в рамках ОПЕК+, страны активно и плодотворно... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T15:36

2023-12-05T15:36

2023-12-05T15:36

россия

саудовская аравия

оаэ

юрий ушаков

владимир путин

опек

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудит с главой Саудовской Аравии взаимодействие в энергетике, в том числе в рамках ОПЕК+, страны активно и плодотворно сотрудничают на этом треке, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. "Предполагаем предметно обсудить сотрудничество в области энергетики, включая взаимодействие в рамках ОПЕК+", - сказал он журналистам. Ушаков подчеркнул, что "достаточно плотная российско-саудовская координация в этом формате является надежной гарантией сохранения стабильной и предсказуемой ситуации на глобальном нефтяном рынке". "Мы очень активно и, я бы сказал, плодотворно сотрудничаем на этом треке", - добавил Ушаков. Путин посетит 6 декабря с визитами ОАЭ и Саудовскую Аравию, а 7 декабря примет в Кремле главу Ирана.

https://ria.ru/20231205/putin-1913904971.html

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россия

саудовская аравия

оаэ

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россия, саудовская аравия, оаэ, юрий ушаков, владимир путин, опек