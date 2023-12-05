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Ушаков: Путин обсудит с главой СА взаимодействие в энергетике
Ушаков: Путин обсудит с главой СА взаимодействие в энергетике - РИА Новости, 05.12.2023
Ушаков: Путин обсудит с главой СА взаимодействие в энергетике
Президент России Владимир Путин обсудит с главой Саудовской Аравии взаимодействие в энергетике, в том числе в рамках ОПЕК+, страны активно и плодотворно... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T15:36
2023-12-05T15:36
2023-12-05T15:36
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудит с главой Саудовской Аравии взаимодействие в энергетике, в том числе в рамках ОПЕК+, страны активно и плодотворно сотрудничают на этом треке, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. "Предполагаем предметно обсудить сотрудничество в области энергетики, включая взаимодействие в рамках ОПЕК+", - сказал он журналистам. Ушаков подчеркнул, что "достаточно плотная российско-саудовская координация в этом формате является надежной гарантией сохранения стабильной и предсказуемой ситуации на глобальном нефтяном рынке". "Мы очень активно и, я бы сказал, плодотворно сотрудничаем на этом треке", - добавил Ушаков. Путин посетит 6 декабря с визитами ОАЭ и Саудовскую Аравию, а 7 декабря примет в Кремле главу Ирана.
https://ria.ru/20231205/putin-1913904971.html
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россия, саудовская аравия, оаэ, юрий ушаков, владимир путин, опек
Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Юрий Ушаков, Владимир Путин, ОПЕК
Ушаков: Путин обсудит с главой СА взаимодействие в энергетике
Ушаков: Путин обсудит с главой Саудовской Аравии взаимодействие в энергетике