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В Госдуме назвали убийство артиллерией ВСУ своих бойцов хоррором
В Госдуме назвали убийство артиллерией ВСУ своих бойцов хоррором - РИА Новости, 05.12.2023
В Госдуме назвали убийство артиллерией ВСУ своих бойцов хоррором
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал хоррором убийство украинской артиллерией своих военнослужащих, отказавшихся... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T10:39
2023-12-05T10:39
2023-12-05T10:39
специальная военная операция на украине
леонид ивлев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал хоррором убийство украинской артиллерией своих военнослужащих, отказавшихся воевать за киевские власти. Группа из 25 военнослужащих ВСУ, которая хотела сдаться в плен, была уничтожена своей же артиллерией, рассказал ранее РИА Новости заместитель командира 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 110-го полка ВС РФ с позывным "Купол". "Это какой-то хоррор. Показательное убийство своих же солдат, которые не хотят воевать за киевский режим, направлено на то, чтобы вызвать страх и ужас у личного состава ВСУ, чтобы никто не выходил на частоту "Волги" (для перехода на мирную сторону украинские солдаты могут воспользоваться специально созданной гуманитарной частотой 149.200 и вызвать в эфире "Волгу" - ред.) и не вел переговоры о сдаче в плен", - сказал Ивлев РИА Новости. По его мнению, скоро за окопами ВСУ появятся заградительные отряды с пулеметами, чтобы не допустить отступления и сдачи в плен. "Но ничего уже им не поможет, победа будет за нами", - подчеркнул депутат.
https://ria.ru/20231126/dezertir-1911846460.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
леонид ивлев, госдума рф, безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Леонид Ивлев, Госдума РФ, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Госдуме назвали убийство артиллерией ВСУ своих бойцов хоррором
Депутат Ивлев назвал убийство артиллерией ВСУ своих бойцов хоррором
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал хоррором убийство украинской артиллерией своих военнослужащих, отказавшихся воевать за киевские власти.
Группа из 25 военнослужащих ВСУ, которая хотела сдаться в плен, была уничтожена своей же артиллерией, рассказал ранее РИА Новости заместитель командира 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 110-го полка ВС РФ с позывным "Купол".
"Это какой-то хоррор. Показательное убийство своих же солдат, которые не хотят воевать за киевский режим, направлено на то, чтобы вызвать страх и ужас у личного состава ВСУ, чтобы никто не выходил на частоту "Волги" (для перехода на мирную сторону украинские солдаты могут воспользоваться специально созданной гуманитарной частотой 149.200 и вызвать в эфире "Волгу" - ред.) и не вел переговоры о сдаче в плен", - сказал Ивлев РИА Новости.
По его мнению, скоро за окопами ВСУ
появятся заградительные отряды с пулеметами, чтобы не допустить отступления и сдачи в плен. "Но ничего уже им не поможет, победа будет за нами", - подчеркнул депутат.
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