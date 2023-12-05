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В Госдуме назвали убийство артиллерией ВСУ своих бойцов хоррором

В Госдуме назвали убийство артиллерией ВСУ своих бойцов хоррором - РИА Новости, 05.12.2023

В Госдуме назвали убийство артиллерией ВСУ своих бойцов хоррором

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал хоррором убийство украинской артиллерией своих военнослужащих, отказавшихся... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T10:39

2023-12-05T10:39

2023-12-05T10:39

специальная военная операция на украине

леонид ивлев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал хоррором убийство украинской артиллерией своих военнослужащих, отказавшихся воевать за киевские власти. Группа из 25 военнослужащих ВСУ, которая хотела сдаться в плен, была уничтожена своей же артиллерией, рассказал ранее РИА Новости заместитель командира 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 110-го полка ВС РФ с позывным "Купол". "Это какой-то хоррор. Показательное убийство своих же солдат, которые не хотят воевать за киевский режим, направлено на то, чтобы вызвать страх и ужас у личного состава ВСУ, чтобы никто не выходил на частоту "Волги" (для перехода на мирную сторону украинские солдаты могут воспользоваться специально созданной гуманитарной частотой 149.200 и вызвать в эфире "Волгу" - ред.) и не вел переговоры о сдаче в плен", - сказал Ивлев РИА Новости. По его мнению, скоро за окопами ВСУ появятся заградительные отряды с пулеметами, чтобы не допустить отступления и сдачи в плен. "Но ничего уже им не поможет, победа будет за нами", - подчеркнул депутат.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

леонид ивлев, госдума рф, безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр